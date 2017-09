Hội Đồng Hương Thăng Bình Họp Mặt Hè 2017

Hội Đồng Hương Thăng Bình họp mặt.Garden Grove (Bình Sa)- - Hội Đồng Hương Thăng Bình (thuộc Tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức buổi họp mặt Hè 2017 được tổ chức vào lúc 11 giơ trưà Chủ Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2017 tại Garden Grove Park với sự tham dự khoảng 300 người phần đông là giới trẻ.Được biết trước đây Hội Đồng Hương Thăng Bình do nhân sĩ Võ Khôi vận động thành lập và đã có chương trình sinh hoạt thường xuyên hằng năm, sau đó vì bận rộn cho những sinh hoạt của cộng đồng nên sự sinh hoạt bị gián đoạn, đến nay một số anh em trẻ đã tổ chức buổi sinh hoạt hè 2017 là bước đầu cho những sinh hoạt trở lại của hội.Trong số những người tham dự có Nhân sĩ Võ Khôi, ông cũng là người đã từng làm Hội trưởng của Hội Đồng Hương Thăng Bình, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng, ông Trương Công Lập, Hội Phó Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Bà Lê Hồng Sâm, LS. Trần Đình Định, ông Phan Thanh Thắng Cố Vấn Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và nhiều thành viên trong Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng cũng có mặt trong buổi sinh hoạt Hè nầyMở đầu buổi sinh hoạt nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau đó Anh Nguyen Hoàng Diệu thay mặt Ban tổ chức những người Thăng Bình họp mặt ở đây hôm nay tại miền nam California lên chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như đồng hương thân hữu Thăng Bình, Anh tiếp: “Họp mặt Thăng Bình mới nghe tưởng như một câu chuyện thần thoại phải không quý vị? Thưa không, không thần thoại tí nào, mà đó là một bước ngoặc tất yếu của lịch sữ. Cha ông của chúng tôi, đã là những người chiến sỉ bảo vệ tự do. 1975, họ đã bị bứt tử, Họ đã phải trải qua một thời thăng trẩm cùng với bao nghiệt ngã trên chính quê hương Thăng Bình, sau cùng, họ đã đến đây bằng một cái giá nhất định nào đó, có thể chăng là bằng cả cuộc đời. Chúng tôi, thế hệ một rưởi, thế hệ thứ hai ở đây và hiểu rỏ điều đó, nhân cơ hội nầy, chúng tôi xin được tri ân quý vị, những chiến sỉ tự do.Một lần nữa, xin thành thật cảm ơn tất cả đã đến trong buổi sinh hoạt hôm nay.”Ông Nguyễn Thanh Dân: Nói về quê hương Thăng bình, những nét rất đặc thù của quê hương Thăng Bình qua nhiều thời kỳ, những thăng trầm mà Thăng Bình đã trải qua, kêu gọi mọi người đoàn kết, thương yêu gìn giữ một tinh thần rất quê hương đễ gắn kết được người Thăng Bình với nhau như một cộng đồng đoàn kết truyền thống.Cháu Brian Phan: Thế hệ thứ 2 (Sinh ra và lớn lên tại đây): Giong nói tiếng Việt khà chuẩn, Brian đẵ nói lên cảm xúc của cháu trong ngày hội ngộ của đồng hương. Cảm ơn những bật trưởng thượng, cảm ơn cha me, chú bác đă cho thế hệ của cháu được tham gia vào những sinh hoạt đầy tình đồng hương nầy...Sau đó đồng hương cùng thưởng thức các món ăn quê hương cùng chơi những trò chơi của thời thơ ấu tại địa phương Thăng Bình, cùng tham gia thi đấu Bóng chuyền, vũ cầu, Cờ tướng,Và cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ Thăng Bình và thân hữu trình diễn.Vài nét về Thăng Bình, Thăng Bình là một Quận phía Đông tỉnh Quảng Nam, Quận lỵ là thị trấn Hà Lam. Về phía đông Thăng Bình giáp biển Đông; phía tây giáp Quận Hiệp Đức và Quận Quế Sơn; phía nam giáp thành phố Tam Kỳ; phía bắc giáp Quận Quế Sơn và Quận Duy XuyênTrước 1430, Thăng Bình thuộc Cổ Lũy Động, một đơn vị hành chính của Chiêm Thành. Năm 1430, vùng đất này nằm dưới sự quản lý của nhà Hồ. Năm 1471 vua Lê Thánh Tông lập Đạo Thừa tuyên Quảng Nam. Năm 1490 Đạo Thừa tuyên Quảng Nam đổi thành xứ Quảng Nam, năm 1520 gọi là trấn Quảng Nam và năm 1602 Chúa tiên Nguyễn Hoàng đổi thành Dinh Quảng Nam, huyện Lệ Giang đổi thành huyện Lệ Dương; đến năm 1906 đổi thành Phủ Thăng Bình. Năm 1922, một số xã phía Tây Nam Phủ Thăng Bình được tách nhập với một số xã của phía Tây Phủ Tam Kỳ thành Quận mới là Tiên Phước. Sau Tháng Tám năm 1945, 5 xã phía Đông của Duy Xuyên được nhập vào Thăng Bình.Sau năm 1975, Quận Thăng Bình có 20 xã: Bình An, Bình Đào, Bình Định, Bình Dương, Bình Giang, Bình Hải, Bình Lâm, Bình Lãnh, Bình Nam, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Phục, Bình Quế, Bình Quý, Bình Sa, Bình Trị, Bình Triều, Bình Trung, Bình Tú, Thăng Phước.Ngày 23-9-1981, chia xã Bình Nguyên thành thị trấn Hà Lam và xã Bình Nguyên.Ngày 14-3-1984, tách thôn Tú Trà của xã Bình Tú, tách thôn Ngũ Xã, thôn Gia Hội của xã Bình Phú để thành lập một xã mới lấy tên là xã Bình Chánh; chia xã Bình Đào thành 2 xã lấy tên là xã Bình Đào và xã Bình Minh.Ngày 31-12-1985, hai xã vùng tây là Bình Lâm và Thăng Phước được nhập vào huyện mới Hiệp Đức..Ngày 8-3-2007, chia xã Bình Định thành 2 xã: Bình Định Bắc và Bình Định Nam.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 548-1233, (714) 724-3568, (714) 688-6960.