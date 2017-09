Bản tin VinaNet ghi rằng tổng kim ngạch xuất cảng của 10 nhóm hàng xuất cảng lớn nhất đạt 96,83 tỷ USD, chiếm 71,71% tổng kim ngạch xuất cảng của cả nước từ đầu năm đến ngày 31/8/2017 là hơn 135,03 tỷ USD. Đứng đầu trong bảng xếp hạng là Điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất cảng đạt 26,69 tỷ USD, tăng 18,05% (tăng 4,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt, may đứng ở vị trí thứ hai với giá trị kim ngạch 16,86 tỷ USD, tăng 8,22% (tăng 1,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.