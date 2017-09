Kim Jong-un Con Ngáo Ộp

Vi AnhNgày 11/09/2017, do vận động và thúc ép của Mỹ, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong đó có TC là đồng minh của CS Bắc Hàn và Nga hiện bắt tay với TC, biểu quyết thông qua một loạt biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch ngày 03/09. Nghị quyết hạn chế nhập cảng dầu khí, sản phẩm dệt may, công nhân xuất khẩu lao động Bắc Hàn, tức hạn chế 30% nguồn năng lượng dầu lửa nhập cảng, phong tỏa đến 90% xuất cảng của Bình Nhưỡng và để buộc Kim Jong-un phải đình chỉ chương trình nguyên tử, vũ khí quy ước đe dọa an ninh thế giới và trở lại bàn đàm phán. Đây là một cuộc thương lượng và thoả hiệp giữa Mỹ và hai nước TQ và Nga. Mỹ muốn cắt đứt triệt để nguồn dầu khí nhập cảng của Bắc Triều Tiên. TQ, Nga không đồng ý. Hai bên thoả thuận lệnh cấm vận dầu lửa áp dụng từng bước, và tài sản Kim Jong-un cũng không bị phong tỏa.Một số nước lạc quan cho đây là biện pháp trừng phạt nặng nề nhứt, có thể làm cho Kim Jong-un ngưng chương trình hoả tiễn và nguyên tử và ngưng đóng vai trao con ngáo ộp nhát các nước Nhựt, Nam Hàn và Mỹ. Nhưng có nước nghĩ khác, CS Bắc Hàn còn TC “chống lưng”, hai bên còn buôn bán lậu khó có cơ quan quốc tế nào kiểm soát được, thì Kim Jong-un vẫn còn là con ngáo ộp.Có thể gọi Kim Jong-un của CS Bắc Hàn dùng hoả tiễn, nguyên tử dọa các nước là con ‘Ngáo ộp’. Đó là cái bóng dị hợm, người VN xưa ở thôn quê ở vùng châu thổ sông Hồng Miền Bắc, dùng để nhát trẻ con nhắm mắt lại ngủ. Còn ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Miền Nam VN, có người gọi đó là con ễnh ương trời mưa đêm ở nông thôn nó kêu uênh oang nghe phát sợ, bà con cô bác thường dùng để nhát cho trẻ con nín khóc.Cũng có thể gọi Kim Jong-un một cách sách vở hơn là Chí Phèo trong tập truyện ngắn cùng tên Chí Phèo của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một người ghiền hay say rượu chuyên chưởi rủa người có chức phận, có tiền bạc trong làng quê để vòi vĩnh trà dư, thịt thừa để thỏa mãn cơn thèm khát.Hai hỗn danh ấy đều đúng với Kim Jong-un dùng hoả tiễn, bom nguyên tử, hù doạ các nước giàu như Mỹ để kiếm ăn. Không phải làm một hai lần mà nhiều lần rồi, từ cha là Kim Jong-il đến con là Kim Jong-un luôn to mồm, đánh giặc miệng, làm nư với Mỹ để đạt một số mục tiêu. Một mặt, nhà họ Kim muốn đàm phán trực tiếp, ngang hàng với Mỹ, như một quốc gia sở hữu vũ khí hoả tiễn và nguyên tử. Để được ký hiệp ước bất tương xâm với Mỹ. CS Bắc Hàn tin nếu bị đánh thì người đính chánh và mạnh sẽ là Mỹ. Vì từ TT Bush đã liệt CS Bắc Hàn vào trục tam ác khủng bố Iran, Iraq, Bắc Hàn CS. Và có đàm phán được trực tiếp với Mỹ thì mới hy vọng đạt được điều kiện lợi lộc kinh tế lớn, viện trợ hào phóng.Mặt khác, Kim Jong-un muốn biến điểm nóng Bắc Hàn thành khủng hoảng, một cuộc đụng chạm giữa khối Tây Phương và Đông phương, làm sống lại cuộc đụng chạm của Thế giới Tự do và Đế quốc CS trong Chiến tranh Lạnh. Chí Phèo CS Bắc Hàn Kim Jong-il và con Kim Jong-un thừa biết bề nào TC và Nga, nhứt là TC vì quyền lợi của chính TQ, cần Bắc Hàn như một trái độn giữa TQ và Mỹ ở Nam Hàn nên phải trực tiếp hay gián tiếp gây trở ngại việc chế tài CS Bắc Hàn.Mỹ đã biết nên đã nhiều lần gạt phắt hay đưa phản đề nghị CS Bắc Hàn không thể chấp nhận. Và tuy bang giao và giao thương của TC và Nga với Âu Mỹ ì xèo nhưng hai khối vẫn “bằng mặt chớ không bằng lòng” với nhau.Trước những manh động nhưng vô hại, trước những lời dao to búa lớn của Chí Phèo CS Bắc Hàn có lẽ thái độ bất động, coi như không có gì sẽ làm cho Chí Phèo sợ hơn, là để cho cái chế độ đói meo đó ngất ngư và đột quị vì chạy đua võ trang. Còn lâu khoa học kỹ thuật của CS Bắc Hàn mới chế được đầu đạn nguyên tử và hoả tiễn tầm xa.Hơn ai hết Anh Cả Đỏ là TC và Nga thừa kế của Liên xô với cựu trung tá mật vụ KGB của Liên xô là TT Putin biết CS Bắc Hàn chỉ là còn ngáo ộp. Nga và TC quá bận bịu với việc của mình còn chưa xong, tiền của đâu mà giúp cho một chế độ mà chính Nga và TC rất coi thường như một chế độ côn đồ. Hai nước này hoạ may giúp lời thì có, giúp sức cho Chí Phèo nhân tài vật lực thì không. Nên thật là sai lầm khi các nước núng thế trước một chế độ làm nư, gây áp lực. Lớn tiếng, to mồm không có nghĩa là mạnh, chỉ thùng rỗng thì kêu to.Thực sự và thực tế CS Bắc Hàn chỉ là còn ngáo ộp. Không ai còn lạ gì những điểm yếu của CS Bắc Hàn. Ngày 03/09/2017, Kim Jong-un tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu và tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch, còn gọi là bom H. Đầu tháng 08/2017, CS Bắc Hàn dọa bắn bốn hỏa tiễn đến gần đảo Guam của Mỹ ngoài Thái Bình Dương, nhưng có bắn đâu.Các chuyên gia ngoại quốc đã không tin CS Bắc Hàn được như vậy về nguyên tử, vì năng lượng thoát ra từ vụ thử rất yếu. Còn việc thu nhỏ lại thành đầu đạn gắn trên hoả tiễn rất nhiêu khê và phức tạp, chưa thấy dấu chỉ khả thi nào của Bắc Hàn.Thứ đến là điểm yếu của quân đội CS Bắc Hàn trên 1 triệu người tại ngũ thường trực của CS Bắc Hàn. CS Bắc Hàn là một nước nghèo mạt trên thế giới, lại thường bị hạn hán. Mỹ và Liên hiệp Quốc lại nhiều lần trừng phạt, cấm vận. Một nước có 25 triệu dân mà nuôi 1 triệu quân là cả vấn đề. Có bao nhiêu ngoai tệ quí hiếm Kim Jong un dành cho chương trinh mua vật liệu lậu làm hỏa tiễn, chế bom nguyên tử.Báo Guardian của Anh khai thác nguồn tin từ các tổ chức của Liên Hợp Quốc và những người có liên lạc ở Triều Tiên cho biết, một đợt hạn hán tàn phá mùa màng vào đầu mùa hè năm nay sẽ khiến cho Bắc Triều Tiên không thể có đủ lương thực để cung cấp cho dân chúng, kể cả binh lính trong quân đội.Nhà làm phim tài liệu Nhật Jiro Ishimaru có một mạng lưới nhà báo công dân bên trong Triều Tiên. Số người này được trang bị các điện thoại di động lậu, báo cho biết. Tuy mức sống đã được cải thiện với chỉ một số thành phần dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, được ưu đãi, đời sống tương đối khá. Kỳ dư 25 triệu dân của Triều Tiên hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn. “Nhiều binh sĩ Triều Tiên đang trong tình trạng sức khỏe kém và không đủ sức chiến đấu.”Trong khi nhân dân nghèo khổ, đói kém thì Kim Jong-un dồn tiền của của đất nước và nhân dân sản xuất và thử nghiện hoả tiễn, đầu đạn nguyên tử để khoa trương trở thành «cường quốc nguyên tử». Một háo danh hại nước, hại dân./.(VA)