Trận Tái Chiếm Huế Kể Cho Công Chúng Mỹ

Chiều tối thứ ba 12 tháng 9 năm 2017, một buổi trình chiếu tóm tắt phim tài liệu Vietnam War đã được trang trọng tổ chức tại Opera House, trong trung tâm trình diễn văn học nghệ thuật Kennedy Center for the performing arts tọa lạc sát cạnh sông Potomac tại trung tâm của thủ đô Hoa Kỳ, thành phố Hoa Thịnh Đốn Washington DC.



Đây là cuốn phim tài liệu dài tổng cộng 18 tiếng, hai nhà sản xuất cho biết đã bỏ ra trên 10 năm cho việc hoàn thành tác phẩm này , phần lớn là do Bank of America qua ông Brian Moynihan CEO đài thọ chi phí, sẽ được phát hình toàn quốc trên hệ thống PBS: Public Broadcasting System từ ngày Chủ Nhật 17 tháng 9 năm 2017, kéo dài 10 kỳ.

Ken Burns cho biết ông rất cẩn trọng vì lòng tin của công chúng đặt vào công việc của ông qua 2 thành quả phim tài liệu về Thế Chiến Thứ Hai và Cuộc Nội Chiến tại Hoa Kỳ, do đó ông cố gắng bằng mọi phương tiện để cho có tiếng nói của các cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ, Bắc Việt, Nam Việt (Việt Nam Cộng Hoà), Mặt Trận; tất cả đặt trên sự cân bằng, công bằng, chân tình qua nhiều khía cạnh về các kinh nghiệm đắng cay, khổ đau và các bài học khi nhìn lại (respect the differences, value the dialogues).





(hình do Nguyễn Lâm KimOanh chụp, từ trái qua phải: Martha Raddatz, John Kerry, Ken Burns, John McCain, Lynn Novick, Chuck Hagel)



Số tham dự rất đông tai Annenberg Theater trong Newseum, khoảng 500 chật rạp và phải kê thêm ghế, hôm đó có cựu trung tá Trần Ngọc Huế, Đại Đội Trưởng Hắc Báo, ông Trần Ngọc Huế hồi tưởng: "Huế không lớn nhưng đánh dai dẳng vì quyết tâm của Cộng Sản là muốn thắng lợi bằng bất cứ giá nào. Mà chí của miền Nam và Huế cũng bằng bất cứ giá nào phải dành lấy mảnh đất thiêng liêng của mình. Cuộc phản công tái chiếm Huế diễn ra ác liệt. Hai bên giằng co từng căn nhà, từng khu phố, từng tấc đất."



Opera House có sức chứa gần 2,400 chỗ và trong số khoảng 2,000 khách tham dự có các vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, các viên chức trọng yếu của Hành Pháp, một số dân cử Lập Pháp, các tướng lãnh quan trọng của 5 quân chủng: Không Quân, Hải Quân, Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Tuần Duyên,

- đặc biệt là có ông Bob Kerrey, cựu nghị sĩ Hoa Kỳ và cũng là cựu thống đốc tiểu bang Nebraska, ông có huy chương Medal of Honor khi tham chiến tại Việt Nam.

Huy chương này cao quý nhất của Quân Đội Hoa Kỳ do chính Tổng Thống trao tặng với sự biểu quyết của Quốc Hội khi có đề nghị từ Quân Đội, từ ngày thành lập vào năm 1862 chỉ có 3,500 quân nhân được huy chương cao quý này.



Khoảng 50 vị Gốc Việt tham dự bao gồm nhiều lớp tuổi từ trung niên đến cao niên, một số là cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Sau gần 60 phút trình chiếu tóm tắt bộ phim Vietnam War, một cuộc thảo luận kéo dài khoảng 45 phút với các vị khách mời (cả 3 vị đều là cựu quân nhân có tham chiến tại Việt Nam)

- current US Senator (Arizona) John McCain, Republican nominee in the 2008 presidential election

- former US Senator (Massachusetts), Secretary of State (68th, 2013-2017) John Kerry, - former US Senator (Nebraska), Secretary of Defense (24th, 23013-2015) Chuck Hagel

và hai nhà sản xuất phim:

- Ken Burns

- Lynn Novick

do nữ ký giả Martha Raddatz (ABC News Chief Global Affairs correspondent) điều hợp.