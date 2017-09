Thơ Cho Ngày 9/11

Phan Tấn HảiNgày 11 tháng 9 năm 2001 là một dấu mốc lớn trong lịch sử nhân loại, khi khủng bố biến các phi cơ dân sự trở thành bom bay và lao vào các khu dân sự Hoa Kỳ, không phân biệt nạn nhân là già trẻ lớn bé hay nam hay nữ.Trong tuần này là lễ tưởng niệm về sự kiện 11 tháng 9, còn viết tắt là 9/11 hay sự kiện 911. Trận khủng bố xảy ra sáng thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc 19 người trong tổ chức al-Qaeda gần như cùng một lúc cướp bốn phi cơ hành khách đang trên đường bay nội địa tại Hoa Kỳ để lao phi cơ vào các mục tiêu tại Hoa Kỳ.Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Arlington, tiêu bang Virginia. Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc Quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này.Tổng số khoảng 3.000 người chết.Nhiều bài thơ được sáng tác để tưởng niệm những người đã từ trần. Sau đây, chúng ta sẽ chọn dịch một số bài thơ....o...Bài thơ sau đây sáng tác vào một năm sau ngày 9/11, tại một lớp học ở New York, các học trò cùng nhau làm một bài thơ. Một người thân của cô giáo đã chết trong ngày tấn công vào một tòa tháp ở World Trade Center. Khi chết trong trận bom bay tự sát, nạn nhân để lại một đứa con 3 tuổi. Các học trò làm chung bài thơ sau đây, nhan đê LIST OF “DON’T FORGETS” AND “REMEMBERS”… Bản dịch như sau.NHỮNG ĐIỀU ‘ĐỪNG QUÊN’ VÀ ‘HÃY NHỚ’Chúng ta lúc đó 8 tuổi.Trước ngày 11 tháng 9, chúng ta thức dậy với một danh sách “Đừng Quên”Đừng quên rửa mặtĐừng quên chà răngĐừng quên làm bài tập cho về nhàĐừng quên mặc áo khoácĐừng quên dọn phòng cho sạchĐừng quên tắmSau ngày 11 tháng 9, chúng ta thức dậy với một danh sách “Hãy Nhớ”Hãy nhớ chào mặt trời mỗi buổi sángHãy nhớ thưởng thức từng bữa ănHãy nhớ cảm ơn ba mẹ đã làm việc lao nhọcHãy nhớ vinh danh những người giữ an toàn cho chúng taHãy nhớ trân trọng từng người bạn gặpHãy nhớ tôn trọng niềm tin của người khácBây giờ, chúng ta 9 tuổi.…o…Nhiều bài thơ dán lên tường tưởng niệm tại Trạm Xe Điện Trung Ương (Grand Central Station) sau ngày 9/11. Hầu hết bài thơ không có tựa đề, và không ghi tên tác giả. Sau đây là một bài thơ.Chớ đứng nơi mộ tôi và khócTôi không nơi đó, tôi không ngủTôi là một ngàn cơn gió thổiTôi là tia kim cương trên tuyếtTôi là ánh mặt trời trên hạt lúa chínhTôi là trận mưa dịu dàng mùa thuKhi bạn thức dậy trong tĩnh lặng ban sớmTôi là tiếng gió lượn bay lêncủa những con chim lặng lẽ bay vòng quanh.Tôi là ánh sao dịu dàng ban đêmChớ đứng nơi mộ tôi và khóc.Tôi không nơi đó, tôi không ngủ.…o…Sau đây cũng là một bài thơ cùng trên bức tường tưởng niệm, không ghi tác giả và tựa đề.Mỗi buổi sángTôi thấy emMỉm cười.Tôi nhớ em.Chúng ta chưa bao giờ gặp.…o…Bài thơ sau đây trên mẩu giấy gắn vào một bức tưởng tưởng niệm ở quảng trường Union Square, New York, hôm 25/9, tức là nửa tháng sau trận tấn công. Bài thơ hai đoạn này cũng không nhan đề, không tác giả, như sau.Bạn có thấy những tờ giấyLơ lửng nhẹ nhàng đáp xuốngTrắng xóa trên bầu trời, trắng xóa trên câyTrắng xóa trên khắp mặt đất.Ô, bạn có thấy ngọn lửaCháy lan từ trên xuốngLửa trên bầu trời, lửa trong tay áoVà lửa rơi xuống mặt đấtÔ, bạn có thấy những đám mây đenKhi tòa nhà sụp đổNgày biến thành đêmTối tới nỗi bạn không thể thấy mặt đấtÔ, bạn có thấy tro bụiRơi dày đặc phủ xuốngTrắng xóa trên bầu trời, trắng xóa trên câyTrắng xóa trên khắp mặt đất.