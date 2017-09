Giám Đốc FBI: Bạch Ốc Không Can Thiệp Điều Tra Hồ Sơ Nga

WASHINGTON - Lần dầu tiên từ khi được giao điều khiển cơ quan điều tra liên bang (là FBI), giám đốc Christopher Gray xác nhận không thấy can thiệp của Bạch Ốc với cuộc điều tra về các hoạt động của Nga gây rối chu kỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ.Tại 1 buổi họp cấp ủy ban trong hội nghị Intelligence and National Security Summit, ông Gray cũng tỏ ý tin tưởng vào công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang làm việc điều tra về các tố giác gọi là toa rập.Ông Wray đuợc chọn thay thế giám đốc James Comey từ Tháng 5 - trong 1 phỏng vấn sau đó, ông Trump thừa nhận có nghĩ tới “hồ sơ Nga” khi quyết định cách chức ông Comey.Giám đốc Wray cho hay ông rất tôn kính ông Mueller là 1 cựu giám đốc FBI. Ông cũng tin tưởng 1 phúc trình Tháng 1-2017 của cộng đồng tình báo kết luận Moscow âm mưu can thiệp vào bầu cử tại Hoa Kỳ với hậu ý giúp tỉ phú New York thắng cử.Ông Wray nhấn mạnh “Tôi không có lý do để nghi ngờ kết luận của các chuyên gia kinh nghiệm đã dày công phân tích và thẩm định các thông tin liên quan”.