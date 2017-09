Bản tin NHK cho biết hãng đồ chơi khổng lồ của Mỹ Toys "R" Us đang cân nhắc đệ đơn xin phá sản do hãng này đang phải chật vật trả hàng núi nợ của mình. Hôm thứ Tư, truyền thông Mỹ đưa tin hãng đã thuê một công ty luật để giúp tái cơ cấu khoản nợ khoảng 400 triệu đôla Mỹ. Chỉ riêng ở Mỹ, Toys "R" Us có hơn 800 cửa hàng. Nhưng hãng là một trong nhiều chuỗi cửa hàng đang mất ưu thế trước sự phát triển nhanh chóng của việc bán hàng qua mạng.