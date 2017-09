Chính phủ Việt Nam cho biết trong tháng 7/2017 xuất cảng mặt hàng giấy và sản phẩm đã thu về 55,6 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng 6, nâng kim ngạch xuất cảng mặt hàng này 7 tháng đầu năm 2017 lên 368,1 triệu USD, tăng 26,39% so với cùng kỳ năm 2016. Vinanet nói rằng Hoa Kỳ là thị trường chủ lực xuất cảng giấy và sản phẩm trong 7 tháng đầu năm nay, chiếm 16,5% tổng kim ngạch, với 60,9 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ 2016 kim ngạch xuất cảng lại suy giảm 6,66%.