Chương Trình Trực Tiếp Thu Hình “Paris By Night 137 - 40 Năm Hành Trình Phần 2”

“40 Năm Hành Trình Phần 2” là chủ đề của chương trình âm nhạc trực tiếp thu hình do Paris by Night thực hiện vào hai ngày thứ Bảy 9 tháng 12, 2023 vào lúc 7:00 tối và Chủ Nhật 10 tháng 12, 2023 lúc 1:30 chiều tới đây trên sân khấu sang trọng của rạp Pechanga Casino Theater.

Tiếp tục đánh dấu cuộc hành trình 40 năm của Paris by Night, chương trình phần 2 sẽ gửi đến quý vị tác phẩm của các tác giả nổi tiếng trong nền âm nhạc Việt Nam từ xưa nay.

Nhìn lại cái quá trình âm nhạc ấy mà chúng ta đã trải qua, quả thật là đầy ấn tượng, hàng trăm nhạc sĩ, hàng ngàn nhạc phẩm đủ thể loại được trình bày bởi biết bao nhiêu giọng ca từ trong nước ra đến hải ngoại. Paris by Night rất hãnh diện đã góp phần không nhỏ vào công trình nuôi dưỡng và phổ biến các đứa con tinh thần của những tác giả nổi danh nhất, được ái mộ nhất, từ hơn 40 năm qua.

Để tỏ lòng trân trọng đến các tác giả và tác phẩm, chúng tôi hội tụ trong chương trình “40 Năm Hành Trình Phần 2” một dàn nghệ sĩ nổi tiếng và ăn khách nhất hiện nay để gửi đến những nhạc phẩm hay nhất, thành công nhất, được yêu thích nhất của các tác giả. Quý vị sẽ thưởng thức tiếng hát của các ca sĩ đã thành danh từ trước 75 trong nước đến giọng ca của các ca sĩ trẻ nổi tiếng tại hải ngoại sau này. Các nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình là những người đã từng đồng hành với Paris by Night trong suốt bốn thập niên qua và đã được quý khán thính giả ái mộ với các ca khúc sẽ được trình bày trong chương trình “40 Năm Hành Trình Phần 2” này. Các MC Quỳnh Giang và nhạc sĩ Châu Đình An, Anh Dũng và Ngọc Hân sẽ duyên dáng và linh động trong phần giới thiệu các tiết mục để cùng gửi đến quý vị hai suất âm nhạc trực tiếp thu hình thật đáng nhớ này.

Thúy Nga – 14882 Moran Street, Westminster CA 92683, điện thoại: (714) 894-5811 hoặc online tại: info@thuyngashop.com

Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.

Về Pechanga Resort Casino

