Tiểu Bang Washington: Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng

Trong cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng.SEATTLE, Wash. - Hưởng ứng nồng nhiệt lời kêu gọi khẩn thiết của Ủy Ban Hành Động Chống Cộng Sản Và Tay Sai Tiểu Bang Washington (UBHĐCCS& TS/ WA), đồng hương Người Việt Quốc Gia tại địa phương đã tích cực tham dự cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến ca hát tại Casino Snoqualmie với chủ đề Đêm Dạ Vũ Gây Quỹ: “Miền Trung Quê Tôi” , từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ 30 tối ngày 4/9/2017 nhằm Labor Day, Hoa Kỳ.Từ 3 giờ chiều, công việc chuẩn bị phương tiện cho cuộc biểu tình: loa phóng thanh cầm tay, cờ VNCH&Hoa Kỳ, biểu ngữ, nước giải khát và bán mì do các thành viên của Ban Liên Lạc UBHĐCCS& TS gồm có Đại Tá Phạm Huy Sảnh và ông Nguyễn Lam Sơn phụ trách đã hoàn tất.Vào lúc 4 giờ 30 chiều, đồng hương đã tập trung và lên xe tại bãi đậu xe ngay trước hãng may Sony Sewing Co. khởi hành đi sòng bài Snoqualmie Casino, tọa lạc tại số 37500 S.E. North Bend Way, Snoqualmie, WA 98056.Một đoàn xe van trực chỉ xa lộ Liên Bang I-5 và chuyển qua xa lộ Liên Bang I-90 để đến địa điểm sòng bài Snoqualmie. Khi đến nơi, đoàn xe chở đồng hương biểu tình đã chạy thẳng vào cổng chính của Snoqualmie Casino, chạy ra con đường trước của sòng bài, và dừng tại một địa điểm cho đậu xe bên tay phải của con đường ra, vô. Ngay lập tức, xe của cảnh sát King County Sheriff và Security trờ tới hỏi về việc dừng xe. Một vị đại diện cho cảnh sát và an ninh biết mọi người đến đây để biểu tình phản đối ca sĩ CS từ VN đến đây ca hát. Mọi chuyện bình thường, và cảnh sát, an ninh đã đậu xe chung quanh canh chừng đoàn xe và người biểu tình từ thời điểm đó cho đến khi kết thúc cuộc biểu tình đầy phẫn nộ trong trật tự.Ngay phía trước sòng bài Snoqualmie là một bùng binh trang trí cỏ hoa tươi tốt, với biểu tượng và tên của Sonqualmie Casino trên một kiến trúc xây dựng bề thế nghệ thuật. Vòng quanh bùng binh là các con đường xe cộ qua lại rộn rịp như mắc cửi.Đoàn biểu tình đã băng ngang qua đường S.E. North Bend Way, tập trung đứng, cầm cờ, biểu ngữ trên thềm vòng đai bùng binh ngay trước biểu tượng Snoqualmie Casino. Đoàn biểu tình liên tiếp hô vang khẩu hiệu chống ca sĩ CS Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hiền, tên bầu sô phụ trách thầu ca nhạc sòng bài tại TB Washington và những bầu sô giấu mặt bất lương, chuyên trách đưa các ca sĩ đoàn viên, đảng viên CS như Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ ca hát, gây phân hóa, xáo trộn cộng đồng VN tại địa phương.Xe cộ qua lại tấp nập, kèn xe reo vang, người trên xe giơ ngón tay cái lên trời, giơ hai ngón tay hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng, mỉm cười như biểu đồng tình với đoàn biểu tình.Những biểu ngữ nói gì?Một biểu ngữ viết “Đừng Nghe CS Nói”, một biểu ngữ khác do một phụ nữ cầm “Đừng Nghe Ca Sĩ CS Hát”; hai biểu ngữ viết bằng Anh ngữ, một mang nội dung “We Are The Vietnamese Community In Seattle Wasington State, Will Protest the Presence Of The Communist Singer DAM VINH HUNG and Boycott His Music Show At The Snoqualmie Casino, On Monday, September 04th, 2017”. Chính nội dung trong biểu ngữ bằng Anh ngữ đã thu hút sự quan sát của khách bản xứ và đạt được sự thông cảm của họ.Đây là cuộc biểu tình lần đầu tiên tẩy chay ca sĩ cán bộ thành đoàn Đàm Vĩnh Hưng tại sòng bài Snoqualmie và sẽ hứa hẹn những cuộc biểu tình phản đối dữ dội, sôi động khác do cộng đồng Người Việt Quốc Gia hết lòng tham dự với sự hướng dẫn, tổ chức của UBHD9CCS&TS/WA.Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Washington rất đông đúc, đứng vị trí thứ ba sau các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ là tiểu bang California và Texas; là một cộng đồng thăng tiến và năng động; tuy nhiên về lãnh vực ca nhạc tại các sòng bài thường có sự hiện diện trình diễn của các ca sĩ từ VN sang, đặc biệt là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cán bộ của Đoàn Thanh Niên CS thành phố HCM, tiếc thay sự chống ca sĩ CS, tay sai và NQ 36 bị lơ là, bỏ ngỏ.Gần đây, môt Poster quảng cáo màu được trưng bày các nơi chợ búa, nhà hàng, nơi có đông đồng hương lai vãng cho thấy một lần nữa, Đàm Vĩnh Hưng lại xuất hiện ca hát lấy danh nghĩa Đêm Dạ Vũ Gây Quỹ “Miền Trung Quê Tôi” với giá vé VIP một bàn $1,000, tám vé, do Tuấn Hiền, Kim Tuyền và vài người nữa phụ trách, vào lúc từ 7 giờ tối đến 11 tối tại sòng bài Snoqualmie Casino, như một thách thức sự phản kháng của cộng đồng, đã gây phẫn nộ trong giới hoạt động chống cộng sản và tay sai tại tiểu bang Washington.Ngay tức thì, nhằm mục tranh đấu thiết thực và trực diện với CS và tay sai của chúng tại địa phương, các nhà hoạt động chống cộng tại TB Washington đã khẩn cấp tổ chức một buổi họp và đồng ý thành lập một tổ chức mới theo một bản tin của SEATTLE (TMN News) phổ biến trên các Web như sau:SEATTLE (TMN News).- Trong thời gian gần đây, tình trạng sinh hoạt của tập thể Người Việt Quốc Gia tại tiểu bang Washington thường gặp nhiều xáo trộn bởi sự hoạt động của bọn Việt Cộng nằm vùng hoặc tay sai VC. Do đó, một số nhân vật uy tín trong cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington đã hội họp tại trụ sở Saigon HD Radio vào chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017.Phiên họp đã đưa tới quyết định thành lập Uỷ Ban Hành Động Chống Cộng Sản và Tay Sai tiểu bang Washington. Các thành viên sơ khởi của Ủy Ban gồm quý vị: Cựu Đại Tá Phạm Huy Sảnh, cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Bá Hạnh,cựu Đại Úy BĐQ Đặng Xuân, cựu Trung Úy/Doanh gia Nguyễn Lam Sơn, cựu Trung Uý BĐQ Trương Trọng Kiên, Ông Phạm Chinh, thi sĩ Song Xuyên, nhà báo Bùi Quốc Hùng, thi văn sĩ Quốc Nam, thi sĩ Hoàng Mai Nhất, ông Lê Thái (Seattle TV), quý nhà hoạt động cộng đồng Hoàng Hoan & Đào Duy Hưng; quý bà Nguyễn Ngọc Viên An (Trưởng nhóm Hạnh Phúc Cao Niên Seattle), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Mê-Linh Washington), Mai Ngọc Hoa, Nguyễn Khánh Vân & Lan Nguyễn.Uỷ Ban Hành Động nêu trên không có Chủ Tịch, nhưng các Thành Viên đã đề cử Ban Liên Lạc của Uỷ Ban gồm: Quý ông Phạm Huy Sảnh, Nguyễn Lam Sơn & bà Nguyễn Ngọc Viên An.Công tác đầu tiên mà Ủy Ban Hành Đông Chống Cộng Sản & Tay Sai tiểu bang Washington là kêu mời những Người Việt Quốc Gia tham dự cuộc Biểu Tình chống Văn Công VC Đàm Vĩnh Hưng đến trình diễn ở vùng Seattle ngày 4 tháng 9 năm 2017, trong thời điểm Đảng CSVN ăn mừng lớn "Ngày Quốc Khánh" của chúng.Ngay sau đó, Đại Tá Phạm Huy Sảnh, ông Nguyễn Lam Sơn trong Ban Điều Hành của Ủy Ban đã phổ biến trên báo chí truyền thanh một bản Thông Báo & Thư Mời như sau: "Biểu Tình Chống Ca Sĩ Cán Bộ Thành Đoàn Thanh Niên CS Đàm Vĩnh Hưng.Kính mời Quý Đồng Hương tham dự cuộc biểu tình chống Ca sĩ cán bộ VC Đàm Vĩnh Hưng công khai tuyên truyền cho Cộng Sản từ 7:00 giờ tối Thứ Hai ngày 4 tháng 9 năm 2017, tại sòng bài Snoqualmie số 37500 S.E. North Bend Way, Snoqualmie, WA 98056.Kính thưa Quý Đồng Hương, Quý Vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo và Tổ Chức Chính Trị, Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là cán bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản thành phố Hồ Chí Minh (một bọn gian nhân hiệp đảng) và là công cụ tuyên truyền cho CS tại hải ngoại, để cổ xúy cho chủ trương độc tài, độc đảng của CS, gây xáo trộn, chia rẽ nội bộ cộng đồng…Ban Tổ Chức có chuẩn bị nước uống và bánh mì cho đồng hương tham dự cuộc biểu tình. BTC cũng đã chuẩn bị Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ cỡ 3 feet x 5 feet, biểu ngữ tiếng Việt & tiếng Anh và loa phóng thanh cầm tay.Xin lưu ý quý vị phụ nữ tham dự cuộc biểu tình nên đi giầy thấp để thích nghi trong việc di chuyển.Trân trọng cám ơn và kính chào quý vị.Đại Diện Ban Tổ Chức: Cựu Đại Tá Phạm Huy Sảnh.Lưu Ý: BTC sẽ tiếp tục loan tải các tin tức cập nhật về cuộc biểu tình và phổ biến trên Saigon HD Radio. Kính mong Quý vị theo dõi. Xin đa tạ."Từ các bản tin tức kể trên, mặc dù thời gian giới hạn nhưng đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi và tích cực tham dự cuộc biểu tình.Về truyền thông, báo chí có sự góp mặt của Lê Thái, Seattle TV; Phạm K. Trí. Tuần báo Người Việt Ngày Nay; Thi-Văn Sĩ Quốc Nam, Saigon HD Radio; Huỳnh Thanh Bình, TB Việt Báo Miền Nam, Saigon Nho Seattle.Seattle TV đã thu vào ống kính toàn bộ diễn tiến cuộc biểu tình, phỏng vấn trực tiếp người tham dự biểu tình, nói cảm tưởng về cuộc biểu tình: Thi Sĩ Quốc Nam, HQ Thiếu Tá Trần Bá Hạnh, Đại Tá Phạm Huy Sảnh, ông Bùi Quốc Hùng…Trời đã vào đêm, không khí bắt đầu dịu lại sau cái nóng khó chịu ban ngày. Vào lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày, đoàn người biểu tình lên xe ra về trong niềm vui của cuộc biểu tình chống văn công CS trọn vẹn. Khi đoàn xe chở người biểu tình lăn bánh về lại phố thị Seattle, từ các ngõ ngách bao quanh sòng bài Snoqualmie Casino, các xe cảnh sát và an ninh cùa sòng bài cũng lăn bánh.Bùi Huy Phúc Yên-Tường trình từ Seattle, Washington (September 05, 2017)