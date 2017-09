3 Việt Kiều Du Lịch Vũng Tàu Đụng Xe, Bị Thương Nặng

SAIGON -- Một nhóm 3 Việt kiều về VN, đã gặp tai nạn trong khi du lịch Vũng Tàu.Báo Kiến Thức kể rằng chiếc ôtô 7 chỗ chở 3 du khách là Việt kiều Mỹ lên đỉnh núi Nhỏ để tham quan thì va chạm với môtô phân khối lớn khiến các phương tiện lật nhào.Vụ tai nạn giao thông hi hữu xảy ra trên đỉnh núi ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm các nạn nhân bị thương; gây hư hỏng nặng 2 phương tiện là ôtô 7 chỗ và xe phân khối lớn.Thông tin từ Đội CSGT thành phố Vũng Tàu, chiều ngày 3/9, chiếc ôtô 7 chỗ do tài xế Lê Minh Hoàn (35 tuổi, ngụ TP SG) điều khiển chở theo khách du lịch là 3 người đàn ông Việt kiều Mỹ lên núi Nhỏ (núi Tao Phùng) ở Khu du lịch Vũng Tàu để tham quan ngọn Hải Đăng.Khi lên đến đỉnh, chiếc ôtô nói trên đã xảy ra tai nạn với môtô phân khối lớn do 1 nam thanh niên điều khiển chở phía sau bạn gái. Vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện lật nhào xuống dốc núi.Tại hiện trường, 3 nạn nhân bên trong xe bị lật đã kêu cứu và được mọi người tìm cách đưa ra khỏi xe trong tình trạng bị thương nặng, tinh thần hoảng loạn; riêng cô gái ngồi trên xe phân khối lớn cũng bị thương sau tai nạn và các nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.Báo Kiến Thức cũng ghi rằng đoạn đường dốc quanh triền núi Tao Phùng dẫn lên ngọn Hải Đăng là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn của thành phố biển Vũng Tàu, thu hút nhiều du khách lên tham quan.Đứng từ nơi đây có thể quan sát hầu như toàn bộ thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Đoạn đường này cũng đã được trải nhựa và làm rào chắn khá an toàn, tai nạn hầu như ít khi xảy ra.