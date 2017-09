Mỹ: Thất Nghiệp Tăng, Xây Nhà Yếu Vì Đầu Tư Địa Ốc Giảm

WASHINGTON - Chi tiêu của kỹ nghệ xây dựng nhà cửa trong Tháng 7 giảm ngoài dự kiến và là thấp nhất 9 tháng trong lúc đầu tư địa ốc giảm mạnh.Bộ thương mại loan báo: chi tiêu xây dựng Tháng 7 là 1,210 tỉ MK, là giảm 0.6% và số dự án đầu tư của lãnh vực công cũng giảm.Kinh tế gia được Thomson Reuters thăm dò phỏng đoán tăng 0.5% sau khi giảm 1.3% trong Tháng 6.Chi tiêu xây dựng cơ sở không cư ngụ giảm 1.9%, là yếu nhất từ Tháng 4-2016.Chi tiêu về xây dựng của chính quyền liên bang giảm 1.2%, là mức thấp nhất từ Tháng 4-2016.Trong khi đó giới quan sát ghi nhận sức phát triển việc làm trong tháng qua là chậm sau 2 tháng tăng mạnh hơn mức để FED thấy là cần tăng lãi suất căn bản cùng lúc giảm kho tín phiếu đã thu mua trong nhiều tháng – tuy nhiên, luơng công nhân tăng chậm, khiến cho FED cảm thấy dè dặt.Bộ lao động báo tin: sổ luơng phi nông nghiệp Tháng 8 tăng chỉ 156,000 – trong 2 tháng trước, các hoạt động kinh tế tạo ra 399,000 công việc mới.Kinh tế gia John Ryding tại RDQ Economics (New York) phát biểu “Không thấy điều gì ngăn cản FED loan báo kế hoạch cân đối sổ sách tại phiên họp định kỳ trong tháng này”.Lương giờ trung bình Tháng 8 tăng 0.1% sau khi tăng 0.3% trong tháng truớc, đạt mức tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước. Số giờ làm việc hàng tuần của công nhân giảm nhẹ trong Tháng 8 là 34.4 giờ, thay vì 34.5 giờ trong tháng trước.Bộ lao động xác nhận sổ luơng không chịu ảnh hưởng của bão Harvey, là thiên tai phát sinh trước phúc trình về việc làm.Hôm Thứ Tư, TT Trump nhắc lại hứa hẹn hạ thuế doanh nghiệp xuống ở mức 15% thay vì 35% như hiện nay trong khi giới lập pháp tin rằng thuế suất 25% đã là may mắn.Ngoài ra, Wall Street chứng kiến cổ phiếu tăng giá hôm Thứ Năm – chỉ số kỹ nghệ Dow Jones tiến lên sát ngưỡng 22,000 điểm tiếp theo các dữ liệu ám chỉ tăng trưởng việc làm yếu trong Tháng 8, nghĩa là FED chưa vội tăng lãi suất căn bản.Kinh tế Hoa Kỳ tạo ra 156,000 việc làm mới trong tháng qua, không bằng mong đợi của kinh tế gia là 180,000.Tỉ lệ thất nghiệp tăng từ 4.3% lên 4.4% và luơng giờ tăng trung bình 0.1% sau khi tăng 0.2% trong Tháng 7. Lạm phát Tháng 7 tăng với tốc độ chậm nhất từ hơn 18 tháng.Phóng viên từ Wall Street báo tin: lãi suất ngắn hạn của hứa phiếu tăng nhẹ, ám chỉ giới đầu tư kỳ vọng FED không tăng lãi suất căn bản trước giữa năm 2018.Kinh tế gia Scott Anderson tại Bank of the West nhận xét “Hơi thất vọng – thị trường việc làm không mạnh như người ta tưởng”.Chỉ số Dow Jones sáng Thứ Sáu là 21,987 điểm, tăng 0.18%, S&P tăng 0.19% và Nasdaq tăng 0.19%.Thị trường Wall Street đóng cửa chiều Thứ Năm với hy vọng dè dặt về hưá hẹn cải tổ luật để giảm thuế của chính quyền Trump.Bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin tuyên bố: đã thảo chi tiết luật thuế mới, hy vọng có thể vận động thành công để ban hành trước cuối năm.