Labor Day 2017: Niềm Vui của Mỹ

Vi AnhLabor Day, Lễ Lao Động Mỹ năm nay 2017, nhằm ngày Thứ Hai 4 tháng 9 Dương Lịch, là một niềm vui của nhân dân và chánh quyền Mỹ. Được nghỉ một cuối tuần dài, đa số có lương. Kinh tế tăng 3%, nội địa an ninh khác với một số nước Âu châu bị quân khủng bố thường tấn công phá hoại.Kinh tế tăng 3% dù chưa bằng mục tiêu 4% của Tổng thống Trump, nhưng vẫn là mức cải thiện lớn so với con số ban đầu là 2,6% được chính phủ ước tính. Dân chúng chi tiêu, mua sắm mạnh tay hơn những hàng hóa nhiều tiền, xài lâu như xe hơi và đồ gia dụng bán ra tăng mạnh. Công kỹ nghệ gia, doanh gia trong ngoài nước đầu tư kinh doanh vào Mỹ mạnh, nhiều hơn.Theo VOA, “Nhiều nhà kinh tế dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong nửa cuối năm nay. Mức tăng này đủ mạnh để duy trì sự gia tăng về việc làm và tiền lương giúp mang lại sự cải thiện hơn nữa, cùng lúc vẫn giữ cho nguy cơ lạm phát chỉ ở mức thấp vào lúc này. Nếu nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng hiện thời, đó sẽ là một nấc cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chủ yếu là 2% trong vòng 8 năm qua. Chênh lệch 1% nghe có vẻ không nhiều, nhưng với nền kinh tế có quy mô 19 nghìn tỷ đô la, sự chênh lệch thật khổng lồ. Mức tăng này cũng có thể giúp tăng tiền lương, vốn đã tăng chậm chạp gây chán nản trong nhiều năm qua.“Tòa Bạch Ốc muốn đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế bằng cách giảm thuế, giảm các quy định, thủ tục, và tăng chi tiêu cho hạ tầng cơ sở. Đến nay, nghị trình kinh tế của Tổng thống Trump vẫn chưa trình ra Quốc hội.“Kinh tế Mỹ tỏ ra vẫn lành mạnh, nhất là về khía cạnh việc làm. Khối tư nhân đã đẩy mạnh tuyển dụng trong tháng 8, tuyển thêm 237.000 người, theo con số ước tính của hãng ADP chuyên về giải quyết các khoản thanh toán.“Theo kế hoạch, báo cáo việc làm của chính phủ - được theo dõi chặt chẽ, sẽ được công bố hôm 1/9. Người ta kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy tỉ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, mức thấp nhất trong vòng 16 năm.”Tỷ lệ thất nghiệp nói trên là một tỷ lệ thất nghiệp lành mạnh vì chuyện thay đổi việc làm cho tốt hơn, thuận tiện hơn là chuyện rất bình thường của người lao động Mỹ, như người Việt khi xưa ở Saigon nói xe bus vẫn chạy bình thường trong thành phố.Và các công ty Mỹ, xương sống kinh tế kỹ nghệ của Mỹ đang chào TC bằng chân, rút về cố quốc Mỹ làm ăn vì TC tăng tiền lương làm giá thành hàng hoá cao hơn khó bán. Nhiều công ty ngoại quốc dành tiền chục, trăm tỷ đầu tư vào Mỹ. Và chính các đại gia TC, VC cũng đang tung tiền qua Mỹ để đầu tư, ổn định và an toàn hơn, và mua nhà cửa rất nhiều khiến giá nhà tăng cao ở những vùng có cộng đồng người Mỹ gốc Hoa và Mỹ gốc Việt.Hàng hoá made in USA được giới tiêu thụ và dân chúng nhiều nước trên thế giới mến mộ.Chánh quyền Mỹ của TT Trump quyết tâm đòi lại công bằng thương mại cho nước Mỹ. Bước đầu TT Trump đã ký lịnh cho cơ quan thương mại Mỹ mở cuộc điều tra hành động TC liên tục ăn cắp bản quyền của Mỹ, mỗi năm Mỹ thiệt hại cả 600 tỷ Đô la.Nên Lễ Lao Động ở Mỹ năm nay 2017 rất vui. Trước nhứt đây là một quốc lễ của Mỹ, một lễ lớn của Mỹ. Người lao động được nghỉ bắc cầu một cuối tuần dài (nghỉ từ Thứ Bảy, Chủ Nhựt trước lễ đến Thứ Hai), có lương.Được biết lễ này theo thông lệ và qui định trở thành một ngày quốc lễ chính thức vào năm 1894 sau cuộc vận động của các nghiệp đoàn của Hoa Kỳ, lấy ngày Thứ Hai của tuần lễ đầu tháng 9. Hoàn toàn khác với nhiều nước và CS sau này lấy ngày 1 tháng 5 làm ngày Quốc tế Lao Động.TLễ Lao Động đánh dấu thời điểm dứt hè sang thu là mùa không nóng, không lạnh, tốt nhứt cho các cuộc đi chơi ngoài trời hay đi du lịch. Để cho dễ nhớ hai ngày lễ lớn này, người Mỹ có cái mẹo, Lễ Chiến sĩ Trận Vong bắt đầu mùa hè, còn Lao Động là cuối hè sang thu.Lễ Lao Động thì Tổng Thống thường lên tiếng ca ngợi thành quả lao động của quốc dân. Dân chúng đi xa cắm trại, đi biển tắm lội, hứng mát, tổ chức picnic ngoài công viên, hoặc là ở sân nhà, nướng thịt thơm lừng và giải khát bia mát rượi. Có người nhơn cơ hội nghỉ năm ngày này đi thăm bà con, bè bạn ở xa. Nhứt là người Mỹ gốc Việt, văn hoá hướng về gia đình, đồng hương, đồng trường, đồng đội.Theo hệ thống bảo hiểm AAA của Mỹ, trung bình có khoảng 35.5 triệu người đi 50 miles ra khỏi thành phố cư trú. Năm nay 2017, cơ quan hàng không Airlines for America (A4A) dự trù có khoảng 15.6 triệu người dùng máy bay trong ba ngày cuối tuần trước Labor Day. Nhưng cũng có người vì công việc quá cần gấp phải đi làm thì được trả lương phụ trội (over time), có nơi gấp đôi, có nơi gấp hai rưỡi.Người Việt đầu tiên đến Mỹ sau cuộc di tản lớn và xa vô tiền khoáng hậu trong lịch sử VN, đến nay đã hưởng được 42 Lễ Lao Động Mỹ rồi, không thể không vui mừng cho mình và tức giận dùm cho đồng bào lao động ở nước nhà VN. Người công nhân và nông dân VN bị bóc lột một cách rất thậm tệ. VN không có nghiệp đoàn đấu tranh bảo vệ cho công nhân như Mỹ. VN chỉ có “công đoàn” là người của CS chỉ định để thống trị công nhân. Khác với quyền lợi của người lao động Mỹ được bảo vệ một cách tối đa. Nghiệp đoàn Mỹ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người lao động rất nhiều.Còn chánh quyền Mỹ có Bộ Lao Động và nhiều cơ quan phục vụ cho công nhân, luật pháp luôn vì công nhân. Thí dụ luật cấm không được mướn trẻ em chưa đủ tuổi đi làm, qui định số lương tối thiểu, mất việc thì được tiền thất nghiệp, được giúp đi kiếm việc làm khác, đi học thêm kỹ năng để có công ăn việc làm tốt hơn.Việc làm của người lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp là thước đo của sự thành công hay thất bại của chánh quyền, của hai đảng, là đề tài tranh cử của tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, liên bang và tiểu bang và thống đốc.Dù Ngày Lễ Lao Động Mỹ nhằm ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng Chín mỗi năm, đã trở thành một ngày lễ chính thức năm 1894 vốn là do cuộc vận động của các nghiệp đoàn của Hoa Kỳ. Nhưng sau 129 năm, có một thay đổi lớn nhưng từ từ ở Mỹ. Nghiệp đoàn không còn là tổ chức lãnh đạo toàn diện người lao động Mỹ nữa. Cả mấy chục năm gần đây, nghiệp đoàn không còn tổ chức diễn hành, phô trương lực lượng ngoài xã hội, đóng vai trò then chốt trong các vận động bầu cử nữa. 30 năm qua, số đoàn viên của các nghiệp đoàn Mỹ sút giảm một cách trầm trọng. Nếu năm 1983 có 20% công nhân Mỹ ở trong nghiệp đoàn, thì năm 2012 chỉ còn 11%. Một là vì lãnh đạo nghiệp đoàn đòi hỏi đoàn viên nhiều hơn là giúp đỡ. Hai là lãnh đạo nghiệp đoàn thường hay quyết định theo tinh thần phe đảng, gò ép đoàn viên trong các cuộc bầu cử. Ba là càng ngày các công ty đưa việc làm ra ngoại quốc theo xu thế kinh tế toàn cầu.Ý thức được nguyên do thoái hóa của mình, các nghiệp đoàn trong những năm gần đây đấu tranh, vận động hành lang lập pháp, lập qui cho quyền lợi thân thiết của người lao động và đã thành công một cách tốt đẹp, tái tạo lại niềm tin nơi người lao động Mỹ. Như qua vận động của các nghiệp đoàn, chánh quyền hành pháp và lập pháp qui định làm việc 5 ngày một tuần, cũng như nghỉ phép và nghỉ bịnh vẫn được công ty trả lương./.(VA)