Biển Đông: Mỏ Dầu...

Tin về Biển Đông ngày càng bi quan... không có vẻ gì thuận lợi, vì áp lực Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng hung hăng về mọi phương diện. Chỉ có một điểm sáng: công ty Hoa Kỳ ExxonMobil vào kinh doanh tại VN.Tạp chí UPSTREAM ghi rằng công ty giàn khoan Repsol của Tây Ban Nha đã cho biết đã hủy bỏ hợp đồng tàu khoan dầu đối với Việt Nam. Việc hủy bỏ này liên hệ tới vụ hồi tháng trước bị áp lực phải gỡ mũi khoan trong vùng biển hợp đồng với VN, nhưng bị Trung Quốc hù dọa sử dụng vũ lực.Chủ công ty giàn khoan là Golden Close Maritime nói hôm Thứ Tư 30/8/2017 rằng hợp đồng huỷ bỏ là với tàu khoan Deepsea Metro I.Nghĩa là, trong tương lai, các công ty khoan dầu khác sẽ dè dặt.May mắn, vẫn có tin vui: Công ty dầu Hoa Kỳ ExxonMobil sẽ bắt đầu khai thác Mỏ khí Cá Voi Xanh vào tháng 11/2017. Dự kiến TT Trump sẽ dự buổi khởi động dự án tại VN.Tin này được Đài Truyền Hình Việt Nam loan đi vào tối ngày 29/8/2017 sau cuộc nói chuyện tại Hà Nội giữa thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với phó chủ tịch Jon Gibbs phụ trách Châu Á- Thái Bình Dương và Trung Đông của tập đoàn này.Thế là TQ tăng áp lực: các thông tấn như Nhật báo Nhân Dân, ChinaNews, báo Women of China từ Bắc Kinh loan tin Trung Quốc sẽ sử dụng sách giáo khoa mới trong đó tập trung dạy về chủ quyền lãnh thổ: tất cả bậc tiểu học và trung học đệ nhất cấp sẽ có sách giaó khoa mới trong tháng 9/2017.Sách giáo khoa biên soạn bởi 900 chuyên gia từ năm 2012, trong đó dạy quan điểm bá quyền về Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan, và Biển Đông.Nghĩa là gì? Nghĩa là, không có chuyện thương lượng gì về Biển Đông.Thế là nhiều quốc gia lạnh cẳng. Báo Nhật Bản Nikkei Asian Review hôm 31/8/2017 có bài phân tích cho biết: Singapore sẽ đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.Tại sao quôc gia đồng minh lâu đời của Mỹ, từng liên minh quân sự với Mỹ, lại chịu đi dây với Hoa Lục?Singapore đâu có nghèo như VN để phải tìm mưu đi vay, hay bị xử ép về thương mại...Bài báo phân tích về hội nghị Belt and Road Forum tại Bắc Kinh hồi giữa tháng 5/2018, với 1,500 đại diện từ 130 quốc gia, trong đó có lãnh đạo của Mã Lai, Philippines, Indonesia và Miến Điện.Lúc đó, Bắc Kinh không mời Thủ Tướng Singapore là Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong). Các báo nói, họ Lý có xin Tập Cận Bình vé mời, nhưng Tập từ chối thẳng.Lý do vì Singapore bị xem là chỉ trích TQ về hành vi hung hăng Biển Đông. Lý do, nếu TQ vũ trang hóa Biển Đông, Singapore sẽ ngộp thở... vì nước thành chủ yếu dựa vào giao thương.Trong khi đó, Bắc Kinh lớn tiếng chọc quê Haỉ quân Hoa Kỳ...Bản tin BBC ghi nhận: TQ chê Hải quân Mỹ chỉ ham 'câu cá và đánh bài'...Vụ va chạm chết người của tàu khu trục USS McCain với một tàu hàng ở ngoài khơi Singapore mới đây cho thấy hải quân Hoa Kỳ đang phải đối diện với hàng loạt các vấn đề, báo Trung Quốc bình luận.Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài đăng hôm 29/8 nói rằng cho dù quân đội Mỹ có kỷ luật viên tư lệnh Hạm đội 7 đi chăng nữa thì những tổn hại của hải quân Mỹ cũng vẫn đã xảy ra.Số các thủy thủ thiệt mạng trong những vụ tai nạn của tàu chiến Mỹ gần đây là cao hơn so với số lính Mỹ tử trận tại Afghanistan trong năm nay.Nhân dân Nhật báo nói trong tình trạng như thế thì 'Hải quân Mỹ hãy nên tự trách mình'.Tờ báo đánh giá rằng Hải quân Mỹ đang phải dàn trải quá mỏng lực lượng, đồng thời đối phó với nạn gian dối, tham nhũng, kỷ luật lỏng lẻo và huấn luyện tồi."Với bốn vụ tai nạn nghiêm trọng trong chưa đầy một năm, quả là không có gì đáng ngạc nhiên khi thế giới bắt đầu coi Hải quân Mỹ như mối đe dọa thay vì lực lượng bảo vệ an ninh hàng hải."Báo này cũng nói rằng các bức hình được đăng trên trang Facebook của tàu USS McCain không lâu trước khi xảy ra vụ tai nạn cho thấy thủy thủ ngồi câu cá, đánh bài trên boong, chứng tỏ "kỷ luật trong hải quân Mỹ là quá lỏng lẻo", và đó là "lý do chính gây ra thảm kịch".Trung Quốc cũng bác bỏ những bình luận nói Bắc Kinh có thể đã tấn công tin tặc vào hệ thống định vị dẫn đường trên các tàu Mỹ, hoặc tiến hành cuộc tấn công mạng cyberattack để gây ra các vụ va chạm đó.Nhân dân Nhật báo nói đó là những lời thêu dệt vô căn cứ và lố bịch của truyền thông về "thuyết âm mưu 'mối đe dọa Trung Quốc'".BBC cũng ghi rằng tuy nhiên, Nhân dân Nhật báo nói, "ngay cả khi những vụ tai nạn đó xảy ra do mức độ tinh vi giỏi giang của Trung Quốc trên không gian mạng, thì các tàu chiến Mỹ lẽ ra vẫn phải đủ khả năng tránh được va chạm."Trong khi đó, RFI ghi nhận: Trung Quốc tập trận sát Việt Nam: Hù dọa trên bộ để áp lực trên biển?Trong hơn một tháng gần đây, báo giới quốc tế đã bình luận rất nhiều về căng thẳng Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, với sự kiện Bắc Kinh dọa tấn công các cơ sở Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu Hà Nội không đình chỉ việc cho khoan dò tìm trong khu vực lô 136-06 gần bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng nằm trong đường lưỡi bò của Trung Quốc.RFI ghi nhận:“Khả năng Bắc Kinh dùng võ lực đối với Việt Nam mới đây đã được trang blog Pháp East Pendulum chuyên về Trung Quốc, gợi lên trong một bài phân tích về một tháng tập trận rầm rộ của Trung Quốc trong tháng 8 gần biên giới trên bộ với Việt Nam. Bài viết đăng ngày 22/08/2017 mang tựa đề: «Sắp tròn một tháng tập trận đổ bộ ngay trước cửa ngõ Việt Nam - Bientôt un mois dexercice amphibie devant la porte du Vietnam».Bài viết của tác giả Henri Kenhmann trước hết phân tích về thời gian và địa điểm của cuộc tập trận do lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Trung Quốc tiến hành: Đó là từ đầu tháng 8, ở khu vực phía bắc Vịnh Bắc Bộ, gần biên giới Trung-Việt, với một loạt bài tập đổ bộ, bắn đạn thật.Phân tích các thông báo từ phía giới chức hữu trách Trung Quốc, quy định thời hạn mà một số khu vực trên biển được dành riêng cho quân đội nước này, cấm mọi tàu thuyền không phận sự qua lại, tác giả bài viết cho rằng cuộc tập trận đổ bộ này có dấu hiệu là đã bắt đầu vào ngày 01/08 và có lẽ kéo dài ít ra là cho đến ngày thứ Tư 23/08 vừa qua, tức là hai hôm sau khi bài báo được công bố.Về địa điểm, người ta có thể ghi nhận là các vùng tập trận di chuyển từ từ về phía Tây, nghĩa là về hướng Việt Nam. Thoạt đầu là ở khu vực đảo Tà Dương ở chếch về phía đông, gần bán đảo Lôi Châu, sau đó chuyển qua phía tây, vượt quá đảo Vi Châu, đến khu vực gần thành phố Bắc Hải ở Quảng Tây, rồi đi xa hơn nữa về vùng biển ngoài khơi Phòng Thành Cảng, một huyện giáp giới với tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, trước khi ngược đường trở lại khu vực phía đông.Cho dù Quân Đội Trung Quốc không muốn tiết lộ vị trí chính xác của các cuộc tập trận,nhưng theo tính toán của East Pendulum, vùng diễn tập của Thủy Quân Lục Chiến Trung Quốc có lúc chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 cây số!”Nghĩa là, hù dọa... Cũng lo vậy chăng...