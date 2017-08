Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Tưng Bừng Trại Hè 2017

Quảng Trị hội ngộ.

Garden Grove (Nguyễn Tâm) - - Sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Tám, tại công viên Garden Grove Park, Hàng trăm đồng hương Quảng Trị Nam California và các vùng lân cận đã tham dự Trại Hè 2017 về từ xa có gia đình bà Đinh Ngọc Trung, gia đình Bác Sĩ Tùng, gia đình ông Hoàng Quý, gia đình bác Hải...Quan khách có: ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân, một số chiến hữu TQLC từng tham chiến trận chiếm lại cổ thành Quảng Trị như anh Lê Đình Bảo, anh Phan Bửu Ngọc và phu nhân…Nhân dịp nầy BS. Tùng đã mời đồng hương Quảng Trị đi tham dự Đại Hội Thế Giới Quảng Trị năm 2018 được tổ chức tại Canada, sẽ có thông báo chính thức và giấy mời phổ biến sau.Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận, đồng hương Quảng Trị lên thân mời đồng hương Quảng Trị vào trang báo điện tử của Bà: www.phonhanvan.com để xem những bài viết, tin tức, thời sự, những bài vở sưu tầm, những bản tin có liên quan đến sức khỏe… đã được post lên hàng ngày, rất mong đồng hương gởi văn thơ để vào trang văn thơ thân hữu và những bài về viết về Quảng Trị qua email: tamthuannguyen @ yahoo.com …Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm, ban văn nghệ Quảng Trị đã hợp ca bản “Cờ Bay”, bài hùng ca được sáng tác khi Quân Lực VNCH tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. đồng hương cùng hát để nhớ về Quảng Trị trong “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972,”Sau đó ông Hội Trưởng Thái Tăng Hữu lên ngỏ lời chào mừng, cám ơn quan khách và đồng hương Quảng Trị tham dự buổi picnic, cùng các anh chị em trong Ban Chấp Hành nhiệm kỳ vừa qua, sẽ chấm dứt trong ngày này, Ông nói: “Không có các anh chị em tận lực đóng góp công sức cho Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị thì hội đã không được phát triển và sinh hoạt như bây giờ! Chúng tôi ước mong qua cuộc bầu cử Tân Ban Chấp Hành vào nhiệm kỳ mới 2017-2019 hôm nay, tuổi trẻ trong hội sẽ tham gia nhiều hơn, không chỉ trong những lần họp mặt hội ngộ vào dịp Hè hay Tất Niên, mà hăng hái nhận lãnh những vị trí điều hành trong các tổ chức của hội. Đây là điều mà Ban Chấp Hành trong nhiệm kỳ vừa qua đã cố gắng theo đuổi, nhưng vì thời gian chấp hành quá ngắn chỉ có hai năm nên kết quả chưa được như ý”… Trong dịp nầy ông đưa ra hai đề nghị trước cuộc họp mặt Hè là:“ Hôm nay xem như một buổi họp khoáng đại của hội: -Thứ nhất xin tu chỉnh nội quy, sửa thời gian hai năm cho một nhiệm kỳ thành bốn năm, để Ban Chấp Hành có được thời gian thực hiện những chương trình ích lợi cho hội- Thứ hai là xin tăng tiền phúng điếu trong quan hôn tang tế lên $100….”Cả hai đề nghị này, sau khi ông hội trưởng nêu lên, đã được đa số đồng hương có mặt vỗ tay tỏ ý đồng thuận.Trước khi dứt lời để đồng hương tham dự bầu Ban Chấp Hành mới, ông Thái Tăng Hữu tha thiết muốn một người, mà theo ông là giới trẻ, xứng đáng là con chim đầu đàn ra ứng cử làm Hôi Trưởng…Ông cố vấn Hội Quảng Trị, đề nghị lưu nhiệm Ban Chấp Hành thêm 2 năm nữa…, tất cả đồng hương vổ tay tán thưởng, nhưng Ông Thái Tăng Hữu viện cớ sức khỏe yếu kém và tuổi già xin rút lui chức vụ Hội trưởng. Ông đề cử ông Lê Xuân Hùng, một người trẻ đã đóng góp nhiều công sức cho hội trong nhiều nhiệm kỳ của các Ban Chấp Hành. Tất cả mọi người tham dự vỗ tay hưởng ứng lời đề nghị. Thế là Tân Hôi Trưởng là ông Lê Xuân Hùng và tất cả Ban chấp hành bằng lòng lưu nhiệm thêm 2 năm nữa. Sau hai năm sẽ bầu cử nhiệm kỳ mới 4 năm.Được biết thành viên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị trên dưới 1,000 hội viên. Mỗi năm sinh hoạt hai lần đó là họp mặt Hè và tiệc Tất niên. Đây cũng là dịp tạo niềm vui gia đình cho các thế hệ Quảng Trị có cơ hội gặp gỡ nhau qua các chương trình văn hóa văn nghệ như vui chơi, ăn uống các món đặc sản, tạo cơ hội cho các thế hệ trẻ già cùng sinh hoạt chung. Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị có truyền thống từ trước đến nay là có các chương trình như: phát giải khuyến học cho tuổi trẻ trong hội- Gởi bản tin để phổ biến tin tức trong hội Quảng Trị được Ban Chấp Hành phổ biến cứ mỗi sáu tháng một lần để các thành viên trong hội theo sát được sinh hoạt của bà con người Quảng Trị ở hải ngoại - Báo cáo tài chánh chi thu rõ ràng được cập nhật sau các buổi họp mặt, sinh hoạt….Sau những phần trình bày trên, tiếp theo Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm thân mật với những món ăn đặc sản của quê hương miền Trung- Quảng Trị do các đồng hương góp sức làm ra như: gỏi gà, xôi, thịt nướng, xà lách... Tất cả đồng hương cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ “Hát cho nhau nghe” do các anh, chị em văn nghệ trong hội trình diễn. Trong lúc nầy các thanh thiếu niên cùng tham gia các trò chơi ngoài trời như kéo co, nhảy bao bố, đánh cầu lông...Quý vị muốn biết sinh hoạt của hội Quảng Trị xin liên lạc: về Ông Hội Trưởng Lê Xuân Hùng (714) 653-0109