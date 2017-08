Trần Đại Quang Tái Xuất Hiện

HANOI -- Sau một tháng biến mất với nhiều lời đồn về bệnh hay ám sát, Chủ Tịch Nước Trần Đaị Quang tái xuất hiện với nét mặt mệt mỏi, trắng bệch...Bản tin RFA ghi rằng hãng tin Reuters loan tin nói trang mạng Chính phủ Việt Nam đưa ra những hình ảnh ông Trần Đại Quang tiếp đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz tại phủ chủ tịch.Kể từ ngày 25 tháng 7 vừa qua ông Trần Đại Quang vắng mặt trong những sự kiện công, sau khi tiếp Thư Ký Hội Đồng An Ninh Liên Bang Nga, ông Nikolai Patrushev.Vào đầu tháng này truyền thông trong nước cho đăng bài viết được nói của ông Trần Đại Quang kêu gọi cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa mạng Internet. Bài viết được đăng nhưng không có hình ảnh nào của ông chủ tịch nước khiến đồn đoán về vị thế của ông lại được thổi thêm lên.Thông tin về giới lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản lãnh đạo tại Việt Nam lâu nay bị cho là không rõ ràng, thiếu minh mạch. Trong năm nay có một số thay đổi mà chưa hề có tiền lệ như việc cách chức một ủy viên Bộ Chính Trị và một vị thứ trưởng…Vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, mạng báo Nikkei của Nhật có bài nói về sự vắng bóng trong những sự kiện công của chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang suốt gần cả tháng mà không có giải thích gì từ phía chính phủ. Tình trạng này khiến rộ lên đồn đãi về tình trạng tranh giành quyền lực trong cấp lãnh đạo đảng và có thể sang năm ông chủ tịch Trần Đại Quang xuống chức.RFA ghi thêm:“Giới bảo thủ có quan hệ chặt chẽ với ngành an ninh từ đầu năm nay chiếm được ưu thế trong đảng cộng sản, và từ đó một chiến dịch lớn trấn áp các tiếng nói đối lập cũng như mệnh danh chống tham nhũng được tiến hành.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời nhận định từ Blogger Đinh Quang Tuyến từ thành phố Sài Gòn nhận định về sự xuất hiện của ông Quang:“Việc ông Trần Đại Quang xuất hiện trở lại trên màn hình không còn quan trọng nữa, dù là thật hay giả.”VOA cũng nhắc rằng hôm 28/8, bàn về tin ông Quang xuất hiện, Blogger Trương Huy San viết trên Facebook: “Sau 1 tháng 3 ngày, người Nhật biết nhiều hơn chúng ta.” Trước đó, blogger này đưa tin: “Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25/7/2017.”Đây cũng là ngày khi ông Quang tiếp Thư ký Hội Đồng An ninh của Nga, Nikolai Patrushev, và đây là lần cuối cùng Chủ tịch Việt Nam xuất hiện trên truyền thông nhà nước trước khi vắng mặt.Nhận xét về sắc diện của người đứng đầu nhà nước trên ống kính truyền thông hôm 28/8, Facebooker Nguyễn Hải bình luận: “hốc hác”, còn Facebooker Triều Nguyễn viết: “trông già và ốm nhiều.”VOA ghi lời Blogger Đinh Quang Tuyến nói rằng ông quan tâm đến vấn đề đặc xá, thường liên quan tới quyết định của chủ tịch nước.“Tôi không tâm đến việc ông Quang xuất hiện trên truyền thông. Tôi chỉ quan tâm đến việc đặc xá – hằng năm người đứng đầu một quốc gia công bố lệnh ân xá cho các phạm nhân, thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo – nhưng lần này không có đặc xá và dịp 2/9. Dù ông có xuất hiện và tiếp ai đi chăng nữa, nhưng việc làm nhân bản này mà không thực hiện thì ông Trần Đại Quang không còn quan trọng nữa.”Tuần trước Luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Sài Gòn nói với VOA rằng việc không xét đặc xá dịp lễ 2/9 này là “một thiếu sót lớn” và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây cản trở hay đình trệ quốc sự.Hôm 24/8, truyền thông Việt Nam trích lời trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an, nói rằng dịp Quốc khánh năm nay Nhà nước sẽ không tiến hành đặc xá mà chờ “đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện” sẽ được áp dụng vào đầu năm sau.Giới bình luận cho rằng người đứng đầu nhà nước xuất hiện, trở lại làm việc, nhưng không thực hiện quyền hiến định, thể hiện chính sách nhân bản của chính quyền, là một mất mác lớn cho xã hội.