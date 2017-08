Tuyệt Chiêu Sử Học

Chữ “ngụy quân và ngụy quyền” biến mất... trên văn bản tài liệu sử. Và thay bằng đúng tên một thời: Việt Nam Cộng Hòa.Viện Sử học Việt Nam vừa cho phát hành bộ lịch sử Việt gồm 15 tập, do Giáo sư Phan Huy Lê làm chủ biên, trong đó khi nói đến miền Nam từ năm 1956 đến 1975, những nhà viết sử đã dùng danh xưng đúng của mảnh đất này là "Việt Nam Cộng Hòa" chứ không còn gọi là "ngụy quyền Sài-Gòn."Lịch sử sau này sẽ ghi dấu chuyển biến lớn này. Dù có cho phép hay can thiệp từ Bộ Chính Trị CSVN hay không, việc gọi đúng tên là một chuyển biến lớn, vì sẽ cho các sinh viên, học sinh tiếp cận ngành sử trong cái nhìn trung tính cân thiêt.Cũng nên ghi rằng nhà sử học Phan Huy Lê đã từng khui ra một bí mật: em bé Lê Văn Tám mới 12 tuổi xông vào đốt kho đạn Thị Nghè của Pháp trong tháng 10/1945 là hư cấu, vì chẳng có em bé 12 tuổi nào như thế, vì em bé đó chỉ là nhân vật tưởng tượng do Trần Huy Liệu (Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động) bịa đặt ra. Lịch sử không bao giờ biết được tên người du kích cảm tử tự kích nổ mìn phá kho xăng.Nhà sử học Phan Huy Lê khi tiết lộ sự thật về Lê Văn Tám năm 2009 đã bị các dư luận viên chỉ trích, ném đá... vì cho rằng sử gia họ Phan đã khai tử một huyền thoại thiếu niên.Bây giờ là Bộ Lịch sử Việt Nam, chủ biên laị là sử gia Phan Huy Lê.Trên RFA, nhà văn Nguyễn Tường Thụy qua bài tựa đề “Ý nghĩa của việc thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa” đã nhận xét:“Bộ Lịch sử Việt Nam vừa xuất bản đang được công luận quan tâm. Nội dung có những thay đổi về cách nhìn nhận một số sự kiện lịch sử, trong đó, điều mà công luận quan tâm nhất là trả lại tên gọi cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và tế nhị vì vậy bộ sử nhận được rất nhiều hoan nghênh nhưng còn có cả những ý kiến phản đối dữ dội.......Dù sao thì, việc thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa cũng đáng hoan nghênh và là một sự can đảm cần khuyến khích. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam hiện nay, vào năm 1975 họ chưa có vai trò gì. Họ không phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Cái khó nhất của họ là cuộc chiến tranh do thế hệ lãnh đạo trước tiến hành đã cho họ thừa hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi mặc dù với dân tộc và với đất nước thì không. Vì vậy, nếu họ dám thừa nhận sai lầm của thế hệ lãnh đạo trước và dám sửa cũng là một sự can đảm.”(hết trích)Trong khi đó, trên VOA, sử gia Nguyễn Nhã qua bài viết nhan đề “Công nhận VNCH sẽ có lợi như thế nào?” đã nhận xét:“Việc viết bộ sử Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập do GS Phan Huy Lê chủ biên, không dùng từ “ngụy quyền Sài gòn” mà sử dụng “Việt Nam Cộng Hòa” là bước tiến mới của giới sử học Việt Nam. Song tôi nghĩ phải có sự chính thức của chính quyền thống nhất hiện nay vì sẽ có nhiều cái lợi, như sau:Một là, để đấu tranh bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa mà pháp lý quốc tế hồi cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi Trung Quốc bắt đầu tranh chấp chủ quyền năm 1909 cho Paracels mà Trung Quốc cho là đất vô chủ (res -nullius), thì sự chiếm hữu phải mang tính thật sự, nhà nước, liên tục và hòa bình.Từ năm 1954 đến 1975 chỉ có chính quyền ở Miền Nam mới có quyền quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vì hai quần đảo này ở vị trí dưới vĩ tuyến 17, cũng đã từng được rất nhiều nước thừa nhận, nên phải được chính thức thừa nhận mới bảo đảm tính pháp lý quốc tế liên tục.Hai là, hiện có hơn 4 triệu Việt Kiều trong đó các thành phần trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng rất quan trọng, công nhận VNCH sẽ tạo sự đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhân kỷ niệm ngày 30 thánh 4, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tuyên bố có “một triệu người vui, một triệu người buồn” đã tạo điều kiện hòa hợp hòa giải dân tộc mà tôi cũng đã phát biểu phải là chiến lược chứ không chỉ là sách lược.Ba là sự đoàn kết dân tộc là điều kiện quan trọng, nhất là chất xám người Việt ở khắp nơi trên thế giới để xây dựng đất nước hùng cường mà hiện có triển vọng trở thành cường quốc biển chứ không chỉ là cường quốc trung bình như có nhà nghiên cứu ở Mỹ vừa phát biểu.Bốn là, thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam chúng ta hiện nay có thể chính thức thừa hưởng gia tài rất quý báu về văn hóa giáo dục, kinh tế mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với cơ chế mà gần như cả thế giới hiện nay đang thực hiện.”(hết trích)Trong khi đó, trên BBC nhà giáo Bùi Văn Phú qua bài nhan đề “Từ 'Việt Nam Cộng hòa' đến hòa giải dân tộc” nhận xét:“...Gọi tên "Việt Nam Cộng hòa" lúc này có liên quan gì đến việc đòi lại chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa là điều tôi cho là xa vời, vì ảnh hưởng của Trung Quốc hiện nay quá lớn trong chính trường Việt Nam khiến lãnh đạo Hà Nội, dù có xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, cũng sẽ không làm gì mạnh về chủ quyền trên Biển Đông.Sự kiện Việt Nam, do áp lực từ Trung Quốc, tháng trước đã phải yêu cầu công ty Repso của Tây Ban Nha ngưng khoan dầu trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho thấy điều đó.Qua việc nhắc đúng tên của miền Nam là "Việt Nam Cộng hòa", tôi chỉ hy vọng lãnh đạo Hà Nội thực tâm nhìn nhận trên đất nước đó đã có một nền văn hoá, một không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi trong hai mươi năm và những di sản đó vẫn còn trong lòng nhiều người Việt, trong nước cũng như tại nước ngoài.”(hết trích)Cũng nên nhắc rằng, khi giàn khoan Trung Quốc vào quậy Biển Đông năm 2014, chính phủ Bắc Kinh có nhắc tới Công Hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, thế là... toàn dân VN sôi sục, vì thấy rõ kể như là VC bán biển rồi.Trong một bài viết “Các Ông Chỉ Có Một Đường Binh...” trên nhiều mạng hồi năm 2014, ghi lại cuộc nói chuyện của Đại diện CSVN với đối tác phía Mỹ một buổi cơm tối thân mật tại một nhà hàng Tàu trong vùng Virginia, không thấy ghi tên người viết, ghi lời khuyên của phía Mỹ là nhà nước CSVN chỉ cần đổi tên thành Việt Nam Cộng Hòa là tức khắc vô hiệu hóa Công Hàm Phạm Văn Đồng và sẽ có chính nghĩa chủ quyền Hoàng sa và Trường sa.Bài viết trích như sau:“Đại diện Mỹ ngừng một lát rồi nói tiếp:– Tôi xem công hàm Phạm văn Đồng nhiều lần và phải công nhận vào thời điểm năm 1958, ông Đồng hay ai đó soạn cho ông Đồng ký công hàm này là “khôn liền” ngay lúc đó mà không có “khôn lâu”.– Ý ông là?– Ngôn từ trong công hàm này vào năm 1958 rất là KHÔN NGOAN. Vì các ông BÁN VỊT TRỜI mà thu được gần cả tỉ đô la viện trợ của Trung Quốc cho một món hàng tương lai không biết có chiếm được hay không. Ví như một người muốn đi cướp nhà người khác không có súng, không có tiền, đi hứa với thằng cướp khác: “Khi nào tao cướp được nhà đó thì tao tôn trọng quyền của mày được trồng rau ở sân sau”. Khi cướp được thì phải thực hiện lời hứa đó.Đại diện CSVN mỉa mai:– Nếu “khôn lâu” như ông trong trường hợp đã lỡ ký LỜI HỨA đó thì ông phải làm sao?– Nếu tôi là các ông mà tôi bắt buộc phải viết công hàm đó để có viện trợ thì tôi vẫn viết như thế …– Huề tiền!– Tôi vẫn nhận gần cả tỉ đô la để đánh Hoa Kỳ và kéo nó đến bàn Hội Nghị Paris năm 1973 để nó phải rút quân …Đại diện CSVN phá liên cười:– Ông khôi hài quá, thế mà lại dạy “ngoại luộc trứng.”Đại diện Mỹ vẫn từ tốn nói tiếp:– CSVN ký công hàm Phạm văn Đồng là khôn liền ngay năm 1958, nhưng ai đó quyết định xé hiệp định Paris chiếm Miền Nam năm 1975 là ĐẠI NGU để Trung Quốc nó ị trước. Chiếm Miền Nam là biến công hàm đó thành hiện thực và đối diện gần 1 tỉ đô la nợ Trung Quốc, là từ bỏ 4 đến 6 tỉ đô la bồi thường chiến tranh của Hoa Kỳ. Việt Nam bỏ cơ hội thành một nước Đức và nước Nhật sau thế chiến thứ hai.Đại diện CSVN hết kiên nhẫn ngắt lời:– Ông có khiếu kể chuyện cổ tích. Xin phép trở lại trọng tâm. Thế thì có giải pháp nào cho chúng tôi trong bế tắc này không?Đại diện Mỹ nhìn quanh rồi pha trò:– Có tình báo Hoa Nam Cục ở đây không?Rồi, ông nói tiếp:– Theo tôi thì các ông phải tuân thủ công hàm Phạm văn Đồng vì 1974 các ông đã tuân thủ thì hôm nay phải tuân thủ để yên cho Trung Quốc đặt giàn khoan.– Không còn cách nào hết sao?– Chỉ còn cách mà tôi đã nói với các ông hôm đầu tiên.– Cách gì ông nhắc lại đi.– Một cách vô cùng giản dị, không cần viện trợ của Hoa Kỳ, chẳng cần ủng hộ của thế giới, mà lại đoàn kết, hòa hợp hòa giải với mọi thành phần người Việt trong và ngoài nước và quan trọng là vô hiệu hóa công hàm Phạm văn Đồng.– Làm cách nào?– Ngay ngày mai …Đổi lại tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa. Lấy lại tên Sài Gòn và dời thủ đô về đó. Lấy CỜ VÀNG làm quốc kỳ. Có như thế thì trước diễn đàn thế giới, VNCH chỉ VẮNG MẶT 39 năm chứ KHÔNG CHẾT. Công hàm Phạm văn Đồng chỉ là tờ “giấy lộn” vì tên cướp có vô nhà nhưng chủ nhà về lại và đã đuổi cổ nó ra. Trời Việt lại … HỪNG ĐÔNG.Đại diện CSVN vuốt mồ hôi lạnh trên trán:– Chỉ đơn giản thế thôi sao?Vịt Bắc Kinh trên bàn đã NGUỘI LẠNH, lớp mỡ trắng đã bắt đầu đóng viền quanh dĩa vì không ai còn đoái hoài đến nó.Đại diện Mỹ vỗ vai đại diện CSVN nói một câu tiếng Anh:– All road lead to Rome (Đường nào cũng về La Mã). Hãy trả cho Ceazar những gì của Ceazar. Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH. Cầm bài chi lâu cho nó … ƯỚT.”(hết trích)Có phải các sử gia đang khuyến khích nhà nước Hà Nội dời đô vào Sài Gòn và đổi tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa? Đó là tuyệt chiêu vậy... Phải chi Nguyễn Phú Trọng dám sử dụng độc chiêu này.