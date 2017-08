Lại Trò Nguỵ Hòa của CS

Tờ báo Tuổi Trẻ của Thành Đoàn Thanh Niên CS Hố chí Minh hầu như là tờ duy nhất loan tải thông tin và nghị luận này, rằng Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam [CS] mới ra bộ “Lịch sử Việt Nam” gồm 15 tập với hơn 10 ngàn trang, được 30 nhà nghiên cứu sử học biên soạn trong 9 năm, vừa được tái bản lần thứ nhất và phát hành vào hôm 18 tháng 8 năm 2017.Trong đó danh xưng Việt Nam Cộng Hòa được dùng để chỉ chế độ chính trị tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Bộ sử mới này không gọi Việt Nam Cộng hoà là “nguỵ quân, nguỵ quyền” nữa.Theo dòng thời cuộc 42 năm từ khi CS Bắc Việt bất chấp Hiệp định Hoà bình Paris, chính CS Bắc Việt thò tay trái, đặt tay mặt vào ký với nhiều nước trong đó có Việt Nam Cộng Hoà. Thế mà CS Bắc Việt mở “chiến dịch Hồ chí Minh” dùng quân đội cưỡng chiếm VN Cộng Hoà.Và đây không phải lần đầu CSVN chơi cái trò nguỵ hoà để lập lờ đánh lận con đen là dân chúng VN. Chính CSVN cùng một số nhân vật tàn dư của Phản Chiến trong chánh quyền Mỹ thời Mỹ ký bang giao với kẻ thù CS Bắc Việt, như TT Clinton, TNS Kerry đã đồng thanh tương ứng với CS Hà nội làm tài khôn, kêu gọi người Việt hãy để quá khứ ra sau hướng về tương lai phía trước để xây dựng quê hương do CS đang làm chủ một cách độc tài đảng trị CS toàn diện. Nhưng chỉ có vài con ma “hoà giải hoà hợp” tiếp tay cho tàn dư Phản Chiến và CS Hà nội chiêu dụ dân VN. Chống lại tuyên truyền ngụy hoà của CS nhứt là hơn 3 triệu người Việt không chịu nổi CS đã liều mình di tản ra khỏi nước để tỵ nạn CS. Ban đầu CSVN gọi số người vượt biên này là phản quốc, theo Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ. Nhưng thực sự đa số thành phần ưu tú, dũng cảm của VN Cộng Hoà, nên chỉ một hai chục năm sau ăn nên làm ra, đi sát vào chánh quyền sở tại trở thành trở ngại trung tâm trong bang giao giữa CS Hà nội với Mỹ. Nhưng vì là vú sữa đô la xanh và chất xám mà CS cần như hơi thở, nên CS chiêu dụ, gọi là Việt kiều, “khúc ruột ngàn dặm của quê hương”.Ngay trong Nghị Quyết 36, một nghị quyết tổng hợp và có thế lực nhứt do Bộ Chánh trị của Đảng Nhà Nước CSVN ban hành và “chủ đạo” với ngân sách tiền rừng bạc biển của nhà nước, để nhuộm đỏ người Việt hải ngoại, Đảng Nhà Nước CSVN vẫn dùng luận điệu chiêu dụ người Việt gốc VN Cộng hoà.Nhưng suốt 42 năm CS Bắc Việt gồm thâu thống nhứt được đất nước, đoàn xe lửa Thống Nhứt chạy cả chục ngàn chuyến bắc nam nhưng CS không thống nhứt lòng dân được một tấc nào. Người dân VN ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải ngoại càng ngày càng đấu tranh chống CS. Người dân VN quá thừa biết cái trò nguỵ hoà của CSVN.Và bây giờ CS đang dùng lịch sử để chiêu dụ, ra bộ sách lịch sử cả chục cuốn, chỉ định chánh quyền Việt Nam Cộng Hoà không phải là “nguỵ quyền, ngụy quân. Chính CS ngậm máu phun VNCH, rồi bây giờ tự nuốt máu dơ ấy của CS vào con người CS.Chớ VN Cộng hoà là một thực thể công pháp, thể chế chánh đáng, nhiều quốc gia, nhiều hiệp ước quốc tế công nhận và bang giao, chớ không phài là “nguỵ quyền, ngụy quân” mà CS Bắc Việt đã chụp mũ suốt gần 42 năm rồi. Nhưng cách làm của CS cho thấy qua bộ sử do CS viết là một hình thức dấu đầu lòi đuôi cáo già CS ra.Một, chỉ có những đảng viên CS ho hen ngồi trong cơ quan của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam [CS] viết ra Việt Nam Cộng Hoà không phải “nguỵ quân nguỵ quyền.” Chớ không có một cơ quan thẩm quyền nào cùa Đảng Nhà Nước CS tuyên bố.Hai, chỉ có tờ báo Tuổi Trẻ báo quán chánh ở Saigon, căn cứ địa của Nam kỳ CS Đảng thời Ô Hồ chưa áp lực thống nhứt thành Đảng CSVN, là trụ cột của Khu Tây Nam bộ, Đông Nam bộ thời Chiến tranh và an toàn khu của những người CS gốc Miền Nam do Thủ Tướng Võ văn Kiệt và Nguyễn tấn Dũng củng cố thành thủ đô kinh tế cho VN sau khi CS Bắc Việt thu gom quyền hành chánh trị ra thủ đô Hà nội.Ba, cái kiểu chơi chữ của mấy cán bộ viết sử vô thẩm quyền này, không tạo một thay đổi gì từ phía Đảng Nhà Nước CS. Không một giới chức đảng quyền, hành chánh nào tuyên bố một cách chính thức, một chút thay đổi nào cả. Do vậy lạc quan trước cái trò chơi chữ lập lờ đánh lận con đen bằng lời nói của người viết sử của Đảng CS là lọt kế nguỵ hoà của CS.Bốn, VN Cộng hoà thực chất, thực tế, trên nguyên tắc cũng như pháp lý là một thực thể, một thành viên của công pháp quốc tế, có lịch sử, có đất, có dân, có chánh quyền, có quân đội, là một chế độ có hơn nửa dân VN sống, nhiều quốc gia, nhiều tổ chức thế giới thừa nhận, là một sự kiện lịch sử, là một chân lý, Thượng đế cũng không thay đổi được. CSVN không có tư cách, không có thẩm quyền gì để gọi là “nguỵ quân, nguỵ quyền” cả 42 năm, rồi bây giờ đính chánh.Năm, thế mà cũng có một ít người thiếu kiên nhẫn trong đấu tranh chống Cộng, nay thấy mấy đảng viên CS ho hen, đi hết muốn nổi, ngồi uốn cong ngòi bút trong Viện, viết lịch sử theo tuyên truyền một chiều của CS. Nhưng người nhẹ dạ ấy mừng trước mưu mô nguỵ hoà của CS, nghĩ Lịch sử Việt Nam sẽ sang trang khi không còn “ngụy quân ngụy quyền”? Những người này cho đây là “một sự kiện lịch sử”, có thể báo hiệu những sự thay đổi khác trong tương lai.Những người bị CS tác động tinh thần bằng tuyên truyền bằng lạm dụng lich sử ấy quên rằng, CS là những người nói một đằng làm một nẻo, chuyên tuyên truyền đen, trắng, xám bằng những lời lẽ “dụng danh đạt quả.”Trái lại những người có kinh nghiệm về CS thì không nghe CS nói, mà nhìn những gì CS làm. Đa số những người Việt chấp nhận, dấn thân trong cuộc đấu tranh trường kỳ với CSVN, thì triệt để chống, không tin cái kiểu tráo bài ba lá ngụy hoà của CS. Cả mấy chục năm nay CSVN toàn dùng đầu môi chót lưỡi tuyên truyền về hòa giải và hoà hợp. CS chiêu hồi, chiêu dụ người dân VN hoà hợp với họ như thần dân, như thành phần bị thống trị trong chế độ độc tài đảng trị của CS. Thế cho nên công cuộc đấu tranh của người dân VN nhứt là ở hải ngoai chống CS trên mọi mặt của cuộc sống. Đại cán CS đi đến đâu, Á, Âu, Mỹ, Úc đều bị biểu tình chống, có khi phải vào cửa hông, ra cửa hậu. Cuộc đấu tranh chống CS đã đang xảy ra khắp nơi. Cường độ và nhịp độ tăng theo thời gian, chớ không giảm.Khuynh hướng chung của các đoàn thể, dân chúng VN trong ngoài nước là nếu Đảng Nhà Nước CSVN muốn hoà giải với dân chúng VN thì phải thực hiện 3 điều kiện tiên quyết: thả hết tù chánh trị, cho tự do báo chí tư nhân, cho đối lập tự do hoạt động. Và 5 việc CS phải làm ngay: từ bỏ độc tài đảng trị CS, phải hoàn toàn huỷ bỏ Điều 4 của Hiến pháp CS, hoà giải với nhân dân và các đoàn thể VN trong nước, phi đảng hoá quân đội, lực lượng bán quân sự như cảnh sát. Nếu không, người dân sẽ tranh đấu, chiến đấu để thay thế chế độ CS, chớ không chấp nhận sự thay đổi của CS như CS gần đây đang đổi màu xanh vỏ nhưng đỏ lòng như con tắc kè, chuyển sang kinh tế thị trường mà khoá chặt chánh trị độc tài đảng trị toàn diện./.(VA)