Thanh Hóa: Phụ Huynh Biểu Tình

HANOI -- Một cuộc biểu tình lớn kéo dài nhiều ngày đã xảy ra ở Thanh Hóa...Báo Tài Nguyên và Môi Trường kể rằng “Hàng trăm phụ huynh kéo nhau lên xã phản đối sáp nhập trường học.”Trong những ngày vừa qua, nhiều người dân ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã kéo lên trụ sở UBND xã phản đối việc chuyển trường THCS Quảng Phú về sáp nhập với trường THCS Quảng Vọng.Qua tìm hiểu được biết, từ ngày 23/8 đến nay, tại UBND xã Quảng Phúc, hàng trăm người dân, có cả người già lẫn trẻ em đều kéo nhau lên tụ tập, mang cả loa cầm tay đi theo để sử dụng trong việc phản đối chuyển trường. Họ cho rằng, việc chuyển trường THCS Quảng Phúc về sáp nhập với trường THCS Quảng Vọng, sẽ khiến cho con em mình phải đi xa vất vả, sợ mất an ninh trật tự và ATGT.Báo Tài Nguyên và Môi Trường ghi lời ông Nguyễn Huy Nam – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, cho biết: Sự việc xảy ra ở Quảng Phúc mấy ngày qua, là do người dân lo sợ việc con, em của họ phải đi học xa nhà. Bên cạnh đó, bà con cho rằng, khi học sinh qua xã Quảng Vọng để học, lại phải đóng góp tiền để xây dựng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần cho phụ huynh là, học sinh của Quảng Phúc về trường THCS Quảng Vọng, sẽ không phải đóng góp bất kỳ một khoản xã hội hóa nào trong năm học. Bên cạnh đó, huyện cũng đã đầu tư vốn để làm đường giao thông nối từ thôn Văn Bình (xã Quảng Phúc) sang xã Quảng Vọng, để giúp các em đi lại thuận tiện hơn. Đặc biệt, huyện cũng trích kinh phí để mua tặng 19 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có phương tiện đến trường.Ông Trần Thế Lưu, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, cho biết:“Theo dự báo, trong những ngày tới, chiều hướng sẽ có những diễn biến phức tạp, một bộ phận nhân dân, phụ huynh học sinh vẫn tìm mọi cách để gây áp lực, phản đối chủ trương sáp nhập trường. Trước tình hình đó, UBND huyện đã báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận; ngành chức năng phối hợp với UBND xã Quảng Phúc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường trên địa bàn xã Quảng Phúc, Quảng Vọng tích cực chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2017 – 2018.”