Biển Đông: Trận Chiến Mới

Hãy suy nghĩ: dàn radar của các tàu chiến Mỹ là tuyệt vời. Con chim bay từ xa là đã bị nhìn thấy, con cá lội dưới biển gần tới là bị lộ liền. Vậy mà, tàu chiến Mỹ liên tuc bị tàu hàng đụng. Không chỉ lủng tàu, mà chết cả lính thủy...Thế là, Phó đô đốc Joseph Aucoin (ngang hàng Tướng 3 sao) mất chức tư lệnh Hạm Đội 7, theo loan báo hôm Thứ Tư của quân chủng Hải Quân Hoa Kỳ, sau ngày tàu USS John S. McCain đụng tàu chở dầu.Tai nạn tương tự xẩy ra giữa tàu USS Fitzgerald và tàu dầu mới đây. 2 tàu cùng thuộc đội khu trục hạm đặt căn cứ tại Nhật.Quyết định công bố hôm Thứ Tư không có nghĩa là ông Aucoin chịu trách nhiệm về 4 vụ rủi ro xẩy ra dưới quyền ông, nhưng có nghĩa là phó đô đốc Aucoin mất tin cậy, theo 1 bài báo của Wall Street Journal.Vài giờ trước, 1 viên chức nói “Thay đổi lãnh đạo Hạm Đội 7 là cần thiết”.Trước 2 tai nạn gần đây, ông Aucoin đã định thôi việc vào Tháng 9.Hôm Thứ Hai, Hải Quân đưa tin: vụ USS John S. McCain đuợc điều tra rộng rãi – ít nhất 11 thủy thủ mất tích. Thợ lặn đã tìm thấy 5, 6 xác trong con tàu. 7 thủy thủ thiệt mạng trong tai nạn của tàu USS Fitzgerald.Hải Quân loan báo tuần qua: 5, 6 cấp chỉ huy bị bãi nhiệm sau tai nạn này.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 23 tháng 8 cho biết, “Thông cáo cũng cho biết Phó Đô Đốc Phil Sawyer tức khắc được cử thay thế người mới bị bãi chức.“Quyết định được Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Mỹ John Richardson đưa ra sau khi chiếc khu trục hạm John McCain đâm vào một tầu chở dầu ở ngoài khơi Singapore hồi sáng sớm thứ Hai 21 tháng 8, 2017, khiến 10 thủ thủy mất tích và 5 thủy thủ bị thương.”Liên quan đến vụ các tàu chiến Mỹ bị đụng liên tiếp gần đây, một bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm Thứ Tư đưa ra suy đoán cho rằng các vụ đó có thể là do tin tặc tấn công.Bản tin RFI viết rằng, “Trong thời gian gần đây, tại châu Á, các chiến hạm Mỹ liên tiếp bị tai nạn, trong đó có vụ mới xảy ra tại eo biển Singapore. Tình hình này khiến hải quân Mỹ đang tự hỏi phải chăng họ đang là nạn nhân của các vụ tấn công tin học.“Một số chuyên gia vẫn nghĩ rằng không thể có chuyện những kẻ xấu gây ra những vụ tai nạn như vậy, bởi lẽ các hệ thống an ninh của Mỹ rất chặt chẽ và phải huy động rất nhiều phương tiện để điều khiển cho hai chiếc tàu đụng nhau. Nhưng đối với các chuyên gia khác, các vụ tai nạn xảy ra liên tiếp không thể là do sai sót của con người hoặc là một sự trùng hợp.“Tuy nhấn mạnh là không muốn suy đoán kết quả điều tra, nhưng tư lệnh đặc trách các chiến dịch của hải quân Mỹ, đô đốc John Richardson, đã không loại trừ một tác nhân bên ngoài hay một cuộc tấn công tin học đã gây ra vụ đụng tàu giữa khu trục hạm USS John S. McCain với một tàu chở dầu ở eo biển Singapore sáng sớm ngày 21/08/2017.”Trong khi đó, bàn tay nối dài của Trung Quốc thò xa tận Nam Vang...Bản tin VOA ghi rằng Cam Bốt ngày 23/8 ra lệnh cho Viện Dân chủ Quốc gia do Mỹ tài trợ phải ngưng hoạt động và sa thải nhân viên người nước ngoài, động thái mới nhất của chính phủ Hun Sen chống lại những lợi ích của Mỹ trước cuộc bầu cử vào năm tới.Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước bầu không khí suy thoái dân chủ tại Cam Bốt trong những tuần gần đây. Ngoài vụ việc hôm nay, Nam Vang còn đe dọa đóng cửa một tờ báo do một ký giả Mỹ thành lập.Tinh thần bài Tây của Thủ tướng Hun Sen ngày càng tăng giữa bối cảnh căng thẳng trước cuộc bầu cử năm sau mà ông đang tìm cách gia hạn hơn 30 năm nắm quyền.Bộ Ngoại giao Campuchea tố cáo Viện Dân chủ Quốc gia Mỹ hoạt động không đăng ký và ra lệnh các nhân viên nước ngoài của Viện có 7 ngày để rời nhiệm sở. Nhà chức trách cũng tăng cường biện pháp tương tự đối với các NGO nước ngoài không tuân thủ luật lệ Campuchea, Bộ này nói thêm.VOA ghi nhận: “Viện Dân chủ Quốc gia Mỹ cho biết họ làm việc với các đảng phái chính trị, các chính phủ và các nhóm dân sự để thành lập và củng cố các định chế dân chủ. Đại sứ Mỹ nói tổ chức này hoạt động không thiên vị và đã vận hành tại Campuchea từ 1992 tới nay.”Nghĩa là, ảnh hưởng Hoa Kỳ lùi bước ở Đông Nam Á, và có nghĩa rằng anh hưởng Trung Quốc tăng thêm.Đặc biệt, một bản tin VOA ghi nhận nhiều tàu của Trung Quốc đã tiến gần đến một hòn đảo lớn của Philippines trong khu vực có tranh chấp trên Biển Đông trong tháng này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay go tại Manila, có thể làm sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai nước Trung-Phi.Dân biểu Philippines Gary Alejano viết trên Facebook rằng một tàu của Trung Quốc cắm một lá cờ cao 3 mét trên đảo Sandy Cay (Việt Nam gọi là đá Tri Lễ - Theo Nghiên Cứu Biển Đông), một bãi cát nằm trong khu vực do Philippines kiểm soát trên Quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, trong hoặc trước tuần lễ thứ ba của tháng 7. Các tàu hải quân và tuần duyên Trung Quốc đã tiến đến gần khu vực này vào ngày 12/8, ông Alejano cho biết thêm.Các hình ảnh do Sáng kiến minh bạch Hàng hải châu Á, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ - CSIS thu thập được cho thấy 9 tàu đánh cá và 2 tàu hải quân hoặc tàu chấp pháp của Trung Quốc ngày 13/8 có đi qua khu vực gần đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa, nơi có hơn 100 thường dân Philippin sinh sống.VOA ghi lời Ông Euan Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế của Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney cho biết: "Đây có thể là một phép thử đối với chính phủ Philippines, tìm kiếm phản ứng của Manila, những gì họ có thể thu thập được và cũng để xem có bao nhiêu phản hồi trong hệ thống chính trị Philippines, nhưng cho đến nay có rất ít phản hồi."Ông Graham nói: "Về mặt hoạt động, có thể nói cửa đã mở cho Trung Quốc nếu họ muốn thực hiện bước tiếp theo. Trung Quốc có thể thiết lập một vùng phong tỏa mềm trên đảo Sandy Cay và cuối cùng là đặt các cấu trúc lên đó.”Hung hiểm vô lường vậy.