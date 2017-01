Westfield Santa Anita Mừng Tết Âm Lịch Của Người Á Châu Và Ra Mắt Khu Thực Phẩm Mới “Food Alley” Với Hương Vị Quốc Tế

# # #

Chương trình Đón Xuân Đinh Dậu vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng Giêng với các tiết mục văn nghệ Tết Âm Lịch đặc sắc, múa lân, múa rồng, và các tiết mục văn hóa Á Châu, thư pháp, phát bao lì xì, và những cuộc khuyến mãi hấp dẫn từ các tiệm mua sắm và nhà hàng trong thương xá Santa Anita.ARCADIA, CA – Ngày 24 tháng Giêng, 2017 - Westfield Santa Anita, trung tâm mua sắm hàng đầu trong vùng San Gabriel Valley, hãnh diện là nơi tổ chức chương trình Đón Mừng Tết Âm Lịch, đặc biệt với sự góp mặt của các cộng đồng và văn hóa tại địa phương trong vùng khu mua sắm. Westfield Santa Anita vui mừng được chào đón Xuân Đinh Dậu với nhiều sinh hoạt đặc biệt suốt tháng Giêng, cũng như với sự khai trương của khu thực phẩm hấp dẫn mới Food Alley.Chương trình Tết Âm Lịch hàng năm của Westfield Santa Anita, đón mừng Xuân Đinh Dậu, sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng Giêng, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại khu Promenade ngoài trời của trung tâm mua sắm này với nhiều hoạt động, tiết mục trình diễn và văn nghệ, múa lân và rồng, biểu diễn thư pháp, triển lãm tranh vễ học sinh, các gian hàng thủ công và trò chơi cho trẻ em, phát bao lì xì, cũng như là các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ các tiệm mua sắm và nhà hàng của Westfield Santa Anita, bao gồm khu thực phẩm mới Food Alley.Trước ngày hội chợ chính, trung tâm Westfield sẽ tổ chức một số hoạt động Mừng Tết Âm Lịch. Vào lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng, thư pháp gia nổi tiếng Hirokazu Kosaka, nghệ nhân Wakana Kimura và thư pháp gia Kuniharu Yoshida sẽ thực hiện một bức tranh thư pháp hình con gà thật lớn để đón mừng năm Đinh Dậu đến với trung tâm mua sắm này. Trung tâm Westfield xin kính mời quý quan khách đến thưởng thức nghệ thuật thư pháp cổ truyền này trên lầu 1 (Level 1) trong khu Santa Anitas Center Court.“Tết Âm Lịch là một ngày lễ quan trọng trong cộng đồng và trung tâm mua sắm Westfield Santa Anita tiếp tục là nơi tụ họp của cộng đồng để cùng nhau chia sẻ những truyền thống tốt đẹp của ngày lễ này,” Bà Colleen Sherfey, Giám Đốc Giao Tế Cấp Cao – Địa hạt Los Angeles của Westfield Santa Anita đã phát biểu. “Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với các tổ chức cộng đồng nhằm mang đến cho quan khách một chương trình đón Tết mỗi năm một lớn và hay hơn.”Năm nay, Westfield Santa Anita giúp gây quỹ cho tổ chức bất vụ lợi Asian Pacific Community Fund (APCF) với sự hỗ trợ từ cộng đồng qua một chương trình mới mang tên Passport to Fortune. Sau khi thu nhận được 12 con tem từ các cửa hàng trong Santa Anita có tham gia vào chương trình từ ngày 13 đến 29 tháng Giêng, khách hàng sẽ nhận được một phong bao lì xì miễn phí từ First General Bank (FGB), và sẽ được cơ hội trúng thưởng $500 Westfield Gift Card. Cuộc rút thăm có thưởng sẽ diễn ra trong thời gian chương trình Đón Tết Âm Lịch vào ngày 29 tháng Giêng. Cho mỗi thẻ tem mà chúng tôi nhận được, FGB sẽ đóng góp $20 cho tổ chức APCF.Thêm vào đó, tất cả nhà hàng và quán ăn trong khu Food Alley của trung thâm Westfield Santa Anita hiện đã mở cửa chào đón quý khách. Cụm từ "Alley" (hẽm) được dùng để diễn tả những nhà hàng thật hấp dẫn với các món ăn quốc tế và rất phù hợpvới khung cảnh bên trong các nhà hàng và khu vực ăn uống ngoài trời của Promenade district. Địa điểm ẩm thực mới này, với sự thiết kế được ảnh hưởng bởi kiến trúc Australian “laneways” hoặc Beijing hutongs, kết hợp những thiết kế chỗ ngồi với phong cách trang trí tao nhã mộc mạc. Những nhà hàng và quán ăn đáng chú ý trong Food Alley vừa mở cửa đón chào thực khách bao gồm:Uncle Tetsus Cheesecake: Thay vì phải nhờ bạn bè trên thế giới hoặc từ Hawaii đem những chiếc bánh kem pho mát nổi tiếng này qua đây thì Uncle Tetsus Cheesecake sẽ khai trương tiệm bánh đầu tiên trên đất liền Hoa Kỳ tại trung tâm mua sắm Westfield Santa Anita, ngay trong khu food alley để cư dân miền Nam California có thể thưởng thức món ăn tráng miệng tươi ngon này ngay tại địa phương. Uncle Tetsu Japanese Cheesecake được nhiều người biết đến với những chiếc bánh kem pho mát ngọt và mịn, được ra lò mỗi ngày với số lượng nhỏ mỗi lần và phụ vụ đến thực khách ngay từ lúc ra lò.Side Chick: Một trong các nhà hàng di động và được nhiều người yêu thích nhất trong thành phố LA, đó là Side Chick sẽ chính thức mở cửa căn nhà hàng đầu tiên của họ tại trung tâm thương mại Westfield Santa Anita. Khách hàng sẽ tìm thấy trong thực đơn món cơm gà nổi tiếng của đầu bếp Johnny Lee, nhưng cũng sẽ thấy cách chế biến khác nhau của món Cơm Gà Hải Nam như món cơm gà chiên, cũng như là các món hủ tiếu, mì, và cháo.Matcha Matcha: Sử dụng các nguyên liệu truyền thống của Nhật, nhà hàng Matcha Matcha biến đổi bột trà xanh thành các món tráng miệng thơm ngon, tạo cảm giác thú vị cho khách hàng. Matcha Matcha là một nhà hàng có một không hai trong vùng và đem đến một thay đổi mới dựa trên cách nấu ăn truyền thống của Nhật Bản.Tsurumaru Udon: Nổi tiếng với thực đơn gồm các món bánh canh udon của Nhật được làm tại nhà hàng với nhiều loại khác nhau và nhiều thứ nguyên liệu để chọn lựa (rong biển, đậu hủ chiên, và thịt bò). Các món trong thực đơn bắt đầu với giá $4 mỗi tô, bao gồm một vắt bánh canh bukkake nổi tiếng của Nhật.Monkey Bar: Một nhà hàng với khái niệm mới của tập đoàn Sticky Rice Group, thiết kế bởi Ricki Kline, Monkey Bar là một cách tiếp cận mới trong khái niệm New-American, phối hợp các món ăn khẩu vị Á Châu với các loại rượu whiskey và bia. Sử dụng các loại bia rượu được làm tại địa phương, cùng với các loại bia rượu chọn lọc nhập từ Nhật Bản, và nấu cùng với các nguyên liệu thiên nhiên, nhà hàng Monkey Bar nâng tầm vóc ẩm thực của trung tâm Westfield Santa Anita lên một cấp bậc mới.EMC Seafood & Raw Bar: Thành lập vào năm 2013, EMC nhanh chóng trở thành một nơi nổi tiếng về các món hải sản tại Los Angeles. EMC được biết đến nhiều nhất với quầy thức ăn sống của họ, với các món ăn ngon tuyệt vời như hàu, uni sống, và các loại đồ biển khác nhau. Thực khách cũng có thể thưởng thức các loại cocktails từ quầy rượu của nhà hàng, phục vụ bởi những chuyên viên pha rượu.The Backhouse: The Backhouse là một nhà hàng và quán bar chuyên về các món yakitori của Nhật. Ngoài ra nhà hàng còn có thực đơn izakaya (các món ăn chơi kiểu Nhật Bản) và một quầy rượu với đủ các loại rượu. Thực đơn sushi phong phú, luôn luôn tươi ngon và phẩm chất cao của nhà hàng sẽ làm hài lòng mọi loại thực khách. Các món yakitori theo kiểu robata của nhà hàng, được chế biến theo cách nấu ăn truyền thống của Nhật sẽ mang đến cho thực khách những món ăn chính gốc nhất của Nhật bên ngoài Nhật Bản tại thành phố LA. Các nguyên liệu tươi ngon của nhà hàng và các món nướng hoàn hảo sẽ làm hài lòng mọi thực khách với mọi khẩu vị khác nhau.