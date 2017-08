Denver: Treo Giải Tìm Sát Thủ Giết 1 Ông VN

DENVER – Bản tin của Đài CBS hôm Thứ Ba, 22 tháng 8 cho biết rằng một vụ nổ súng gần Công Viên Thành Phố City Park tại thủ phủ Denver đã làm cho một người cha của 7 đứa con thiệt mạng. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 8 giờ tối Thứ Sáu tuần rồi gần đường 28th Avenue và Albion Street.Nạn nhân được xác nhận là ông An Tan Nguyen, được gia đình mô tả như là “một người cha, người chồng, người con, người anh em, người cậu và người bạn tuyệt vời mà ai cũng biết.”Cảnh sát Denver cho biết ông Nguyễn đã được tìm thấy đang bị nhiều vết thương do đạn bắn. Ông đã được chở cấp cứu tới bệnh viện Denver Health nơi mà ông trút hơi thở sau cùng.Cách thức của vụ chết là một vụ giết người, nhưng động lực thì chưa được biết.Các nhân chứng đã cung cấp nhiều mô tả về 2 nghi can cho các viên chức thẩm quyền biết, nói rằng cả hai đều là người đàn ông da đen trạc tuổi 18. Một người được mô tả là cao 5 foot 5 với tầm vóc gầy và nặng từ 135 tới 140 pounds. Nghi can này được trông thấy mặc áo khoác màu nâu và xanh.Nghi can thứ hai được mô tả là cao 5 foot 5 tới 5 foot 7 có tầm có trung bình và cân nặng từ 160 tới 170 pounds. Lần sau cùng ông được trông thấy mặc áo khoác trắng và có súng ngắn.Gia đình ông Nguyễn đang lo tang lễ và xin được trợ giúp tiền bạc. Họ đã tạo ra trương mục GoFundMe để quyên góp tiền hiến tặng.Bất cứ ai có thông tin gì về vụ giết người này thì xin liên lạc với cơ quan Crime Stoppers ở số điện thoại 720-913-7867 và đề lại lời nhắn nay gửi email về địa chỉ metro-denvercrimestoppers.comNếu thông tin dẫn đến bắt được nghi can đúng là người mà cảnh sát đang truy lùng thì người cung cấp thông tin có thể nhận tiền thưởng $2,000.