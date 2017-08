Phi: Cứu 1 Thủy Thủ Việt Nam

HANOI -- Báo An Ninh Thủ Đô từ Hà Nội loan tin rằng vào ngày 21-8-2017, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được phía Philippines giải cứu. Chúng tôi đã liên hệ ngay với các cơ quan chức năng của Philippines để xác minh thông tin và chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Manila chuẩn bị các biện pháp cần thiết sẵn sàng tiếp nhận thuyền viên Đỗ Trung Hiếu và đưa trở về với gia đình”.Bản tin ANTĐ nhắc rằng Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu và 5 thuyền viên khác đã bị bắt cóc cùng con tàu M/V Royal 16 ngoài khơi đảo Sibagu, Basilan (Philippines) tháng 11-2016.Tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 bị tấn công vào ngày 11-11-2016, cách đảo Basilan (Philippines) khoảng 10 hải lý về hướng Tây - Tây Nam. Tại thời điểm bị cướp, trên tàu có 19 thuyền viên.Sau khi bắt 6 người, cướp biển đã thả tàu với 13 thuyền viên còn lại, trong đó có 1 thuyền viên bị thương do bị bắn vào tay. 6 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ gồm: Thuyền trưởng Phạm Minh Tuấn và Đỗ Trung Hiếu, Hoàng Võ, Trần Khương Dũng, Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng quân đội Philippines hôm 21/8 cho biết đã cứu một thuyền viên Việt Nam bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt làm con tin vào tháng 11 năm ngoái, theo tin Tân Hoa Xã.Ông Đỗ Trung Hiếu, thành viên của tàu MV Royal 16, đã được hải quân Philippines giải cứu hôm 20/8 trên đảo Mataja thuộc tỉnh Basilan, nơi nhóm trên đặt cứ địa.Đô đốc Rene Medina, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Tây Mindanao, tuyên bố: "Các cuộc tấn công quân sự ngày càng gia tăng khiến phiến quân Abu Sayyaf trốn chạy, và tạo cơ hội cho các hoạt động giải cứu.”Ông Đỗ Trung Hiếu là một trong sáu thuyền viên của tàu MV Royale 16 đã bị các phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc gần Đảo Sibago, ở eo biển Basilan, nằm giữa đảo Mindanao và tỉnh Basilan, vào sáng ngày 11/11/2016.VOA ghi lời Đô đốc Medina nói: "Ông Đỗ Trung Hiếu sẽ được đưa đến bệnh viện quân đội để khám sức khoẻ và phỏng vấn trước khi đưa ông được đưa đến các cơ quan chức năng và cuối cùng là được trao cho chính phủ Việt Nam."Bản tin VOA cũng nhắc rằng hồi tháng 7/2017, quân đội Philippines nói rằng phiến quân Abu Sayyaf đã chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam: Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Hai người này bị bắt cóc cùng với ông Đỗ Trung Hiếu vào năm ngoái. Quân đội cũng đã cứu một thuyền viên khác là Hoàng Võ vào tháng 6/2017.Vào tháng 2/2017, phiến quân Abu Sayyaf cũng đã giết chết một thuyền viên tàu MV Giang Hải của Việt Nam ở ngoài khơi đảo khu vực Pearl Bank đảo Sulu và bắt cóc 7 người khác.Trong một diễn biến liên quan, rạng sáng hôm 21/8, hãng tin AFP trích lời cảnh sát trưởng tỉnh Basilan cho biết 60 phiến quân Abu Sayyaf đã càn quét một thị trấn trong tỉnh, giết chết 9 người và làm bị thương 10 người; chúng đốt nhà khi phụ nữ và trẻ đang ngủ.Theo quân đội Philippines, nhóm Abu Sayyaf vẫn đang bắt giữ ít nhất 20 con tin.Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf được thành lập vào đầu những năm 1990 do nhóm al-Qaeda chu cấp tài chính. Đây là một trong những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines, cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo, khét tiếng vì bắt cóc đòi tiền chuộc, đánh bom và cướp ở miền nam Philippines.