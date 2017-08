CEO Intel Brian Krzanich Rút Khỏi Hội Đồng Cố Vấn Của Trump

Khoảng giữa tháng 08/2017, sau hàng loạt các CEO trước đó và chỉ sau CEO của Merck vài giờ, CEO Intel Brian Krzanich cũng đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng cố vấn của tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm kêu gọi sự chú ý của cả nước trước cuộc bạo lực gây chấn động nước Mỹ.Brian Krzanich, CEO của Intel, đã rút khỏi Hội đồng cố vấn của ông Donald Trump trong làn sóng dư luận gây ra bởi cuộc bạo loạn phân biệt sắc tộc chấn động nước Mỹ tại Charlotteville, bang Virginia, vì ông cho rằng vấn đề chưa được Tổng thống Mỹ và chính quyền của ông xử trí hợp tình hợp lý.Tiếp bước theo sau Kevin Plank, nhà sáng lập kiêm CEO của Under Armour, và chỉ vài giờ sau Kenneth C. Frazier, CEO của tập đoàn dược phẩm Merck, CEO Brian Krzanich đã xin từ chức khỏi Hội đồng cố vấn kinh tế Mỹ để “kêu gọi sự chú ý tới mối nguy mà môi trường chính trị chia cách của Mỹ đang gây ảnh hưởng tới các vấn đề hệ trọng, bao gồm yêu cầu thiết yếu về việc chỉnh đốn lại sản xuất của Mỹ”.Sau đó, Brian Krzanich đã đề cập cụ thể đến sự việc diễn ra tại Charlottesville - cuộc biểu tình của nhóm người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, đã gây ra 3 cái chết, trong đó có Heather Heyer, một phụ nữ thuộc nhóm chống biểu tình phát xít. Các thành viên của Ku Klux Klan và nhóm chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã tụ tập biểu tình đòi dỡ bỏ tượng đài Đại tướng thống lãnh quân đội Mỹ Robert E. Lee.Brian Krzanich cho biết: “Tôi đã bày tỏ sự kinh tởm sâu sắc của mình tới sự việc bạo lực xảy ra tại Charlottesville, và tôi đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo cùng chung tay kết án những kẻ tự cho mình là da trắng thượng đẳng và đồng bọn của chúng, những kẻ đã thực hiện diễu hành biểu tình và gây ra cuộc bạo loạn. Tôi xin từ chức vì muốn tạo ra thay đổi, có rất nhiều người tại Washington dường như quan tâm hơn đến việc tấn công lại bất cứ ai tỏ ra không đồng tình với quan điểm của họ. Chúng ta nên vinh danh, thay vì tấn công, những con người đã đủ dũng cảm đứng lên đấu tranh cho bình đẳng và nhiều giá trị Mỹ khác. Tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi, và khi nó thay đổi, tôi vẫn sẵn sàng quay trở lại phục vụ đất nước”.Brian Krzanich đã bày tỏ quan điểm đồng tình với rất nhiều người rằng chính quyền hiện tại, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, đã cho thấy một động thái đấu tranh rất hời hợt với cuộc tập hợp của những kẻ chủ nghĩa da trắng và bạo lực phân biệt chủng tộc tại Charlottesville, bang Virginia. Ông còn chia sẻ rằng: “Lẽ ra không nên có bất kỳ sự do dự nào trong việc kết án những kẻ phân biệt sắc tộc và những phát biểu thù hằn. #Intel kêu gọi các lãnh đạo toàn đất nước đứng dậy và làm điều tương tự”.CEO Tesla Elon Musk và CEO Disney Bob Iger cũng đã xin rút khỏi Hội đồng từ hồi tháng 06/2017, sau khi ông Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu. Trước đó hồi tháng 02/2017, CEO Uber Travis Kalanick và CEO Hint Water Kara Goldin cũng đã từ chức khỏi vị trí cố vấn kinh tế để phản ứng lại lệnh về nhập cư của Tổng thống Mỹ.Các Giám đốc điều hành còn lại của Hội đồng cố vấn kinh tế hiện gồm Andy Liveris của Dow Chemical, Michael Dell của Dell Technologies, Jeff Immelt của General Electrics, Denise Morrison của Campbells Soup Co., và Muilenberg của Boeing.Theo: Nguoivietphone.com