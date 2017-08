Công Nghệ Smart Cities Sẽ Đạt Tới 775 Tỉ MK Vào 2021

Tính đến tháng 08/2017, chỉ trong vài năm, số lượng thành phố thông minh smart city đã tăng trưởng từ mức 20 thành phố lên đến hơn 100 thành phố. Nhưng đây chỉ mới là bề nổi của tảng băng, sẽ có hơn 600 thành phố trở nên thông minh trong vài năm tiếp theo.Công nghệ thành phố thông minh smart city sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tiếp theo, nhờ sự phát triển của các công nghệ như cảm biến Internet of Things (Đồ dùng kết nối) và các nền tảng phân tích.Theo hãng nghiên cứu BCC Research, thị trường thành phố thông minh là một trong những lĩnh vực đang phát triển nhanh nhất và dự kiến sẽ có thể đạt mức 775 tỷ USD vào năm 2021.Michael Sullivan, nhà phân tích của BCC cho biết trong báo cáo có tên Smart Cities: Growing New IT Market: “Đây là một thị trường lớn và đang phát triển. Hiện có khoảng 100 dự án smartcity, và chúng tôi nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn, số dự án sẽ tăng từ 10-13%. Chúng tôi nhận thấy có khoảng 5,000 thành phố cỡ vừa, và có 600 thành phố sẽ ứng dụng công nghệ thành phố thông minh trong tương lai gần”. Báo cáo “Smart Cities: Growing New IT Market” đã định nghĩa một thành phố cỡ vừa có dân số khoảng hơn 150,000 người dân, và một thành phố lớn có dân số hơn 500,000 người.Mối quan tâm về thành phố thông minh hiện đang gia tăng vì sự hội tụ của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt với những kết nối tiên tiến, phần cứng và phần mềm phân tích. Các công nghệ bao gồm các cảm biến Internet of Things và nền tảng phân tích, phối hợp thông tin trong các cơ quan và trong cả thành phố.Báo cáo cũng chỉ ra khu vực Bắc Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường toàn cầu về công nghệ thành phố thông minh. Tỷ lệ đầu tư ở Bắc Mỹ sẽ tăng từ 118.5 tỷ USD trong năm 2016 lên 244.5 tỷ USD vào năm 2021. Các thành phố như New York, Los Angeles, và Chicago ở Mỹ và Toronto, Vancouver, và Calgary ở Canada sẽ thúc đẩy đầu tư tại khu vực. Trong khi đó, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương sẽ tiếp tục đà thúc đẩy áp dụng công nghệ thành phố thông minh ở chính phủ địa phương và khu vực. Những đầu tư ban đầu tại Châu Á - Thái Bình Dương sẽ giúp tăng giá trị thị trường trong thời gian ngắn, ở mức 91.7 tỷ USD năm 2016. Những cải thiện trong môi trường kinh tế ở Châu Âu và các sáng kiến mới, như kiểm soát năng lượng, sẽ thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 24.3%.Mỹ Latinh và các thị trường khác dự kiến cũng sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Trở ngại của các thị trường này là có nhiều áp lực kinh tế lên các thành phố không có nguồn lực tài chính để áp dụng các công nghệ thành phố thông minh. Dù vậy, có 2 động cơ chính thúc đẩy công nghệ thành phố thông minh chính là sự bền vững và tạo ra những thành phố an toàn hơn.Michael Sullivan nhận định: “Khái niệm thành phố thông minh đang hợp nhất nhiều sáng kiến. Camera giám sát trên khắp đường phố, tại các trạm cảnh sát, sử dụng dữ liệu lớn để gửi thông điệp khẩn cấp, tất cả đều là các thành phần của công nghệ thành phố thông minh, giúp người dân an toàn hơn”. Ngoài ra, các mối đe dọa khủng bố cũng sẽ được kiểm soát và xử lý tốt hơn nhờ những phản hồi, thông điệp đưa ra nhanh hơn.Theo: Nguoivietphone.com