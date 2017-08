Thư Viện Việt Nam Sôi Động Nhiều Chương Trình Miễn Phí

GARDEN GROVE -- Thư Viện Việt Nam sẽ có nhiều chương trình hơn...Nhà báo Du Miên gửi thư thông báo về nhiều chương trình mới. Trích như sau.Trước hết, Thư Viện tường trình một số tin vui:Hưởng ứng lời kêu gọi của Thư Viện, ngoài việc lo việc trả tiền phố, chúng ta còn có 3 lớp học (hoàn toàn miễn phí):- Lớp Live Dance cho quý vị cao niên 4 buổi trưa 1 tuần, trên 10 người- Lớp Khí Công Dưỡng Sinh do võ sư Phan Nguyễn đăng Khoa (Đông Phương Hội Vịnh Xuân Quyền) hướng dẫn, 2 buổi tối 1 tuần, trên 30 người.- Lớp dạy hát và múa Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, mỗi tuần 1 vài lần tập dượt, trên dưới 30 em.Mùa này nóng quá, ban quản trị đang xúc tiến việc ráp máy lạnh.Sàn nhà xi măng đã được lót gỗ với sự tài trợ của Anh Phạm Ngọc Lân, nguyên chủ tịch Tây Ninh đồng Hương Hội, đương kim Phó Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.Võ sư Phan Nguyễn đăng Khoa tang 50 cái ghế xếp (như vậy Thư Viện còn cần 150 ghế xếp ở Costco bán 19 đô 1 cái).Một Projector do anh Chu Linh, nhóm Vietnam Film, Washington DC tặng (qua nhạc sư Lê Văn Khoa)Tranh sen và lá bồ đề của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tặng, trang trí trên kiếng che bớt ánh sáng chói vào bên trong.Ngoài hai hội Cựu Nữ Sinh Gia Long và Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, tuần qua Thư Viện nhận thêm sự tiếp sức của anh Bùi Thọ Khang, chủ tịch Hội Doanh Gia Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (một tháng tiền mướn phố). Như vậy, phần mướn phố, chúng ta vẫn còn thiếu 1 tháng nữa ($1,200 đô).Sau đây là thư mời tham dự buổi thuyết trình:THƯ MỜI“… Giờ đây, Việt nam còn hay đã mấtMà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương taHoàng Trường Sa đã bao người dân vô tộiChết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu…”(Trích Việt Nam Tôi Đâu, nhạc và lời Việt Khang)Trước tình hình căng thẳng tại vùng biển quê hương, giặc Tàu hống hách cướp đất, cưới biển, cướp các giếng dầu của Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Cộng đã tỏ dấu đầu hàng.Thư Viện Việt Nam tổ chức Thuyết Trình từ 1 PM đến 4PM chiều Chủ Nhựt 27 tháng 8 năm 2017 tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, suites 214 & 215, Garden Grove, CA 92843.Diễn giả:- Nhà văn, Giáo sư TRẦN LAM GIANG với 2 đề tài:1- VĂN HÓA VIỆT CÓ TRƯỚC VĂN HÓA TÀU2- KHÔNG CÓ HÁN TỘC, KHÔNG CÓ CHỮ HÁN- Luật sư ĐỖ THÁI NHIÊN với đề tài:* TRẦN LAM GIANG: TRIẾT LÝ VIỆT TRONG CỔ TÍCH VIỆT NAM- Điều hợp: Ký giả DU MIÊNBan tổ chức dành hai phần ba thời lượng để trả lời tất cả những câu hỏi của tham dự viên.Tưởng nên nhắc lại, từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước tới nay, nhóm nghiên cứu Thư Viện Việt Nam đã xuất bản một số tác phẩm liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt, trưng sử liệu Đông Tây phản bác luận cứ tuyên truyền của người Tàu về nguồn gốc Việt tộc; dịch và chú thích bộ sử Bách Việt Tiên Hiền Chí; chứng minh Khổng Tử lấy ca dao Việt tộc đưa vào Kinh Thi để dạy luân lý, đạo đức cho người Tàu… Mới đây, Thư Viện Việt Nam đã hoàn tất việc dịch sang Anh ngữ bộ CỔ TÍCH VIỆT NAM (người kể chuyện: Trần Lam Giang, người dịch: Tôn Thất Dziên), bộ sách đồ sộ gồm 3 tập, trên 1500 trang.Kính mời quý Anh/Chị và các bạn tham dự.Buổi sinh hoạt này còn đánh dấu một phần kết quả chỉnh trang Thư Viện của chúng ta đã có:- Sàn mới lót gỗ- Ghế ngồi mới- Projector- Internet- Kiếng che bớt nắng và đang thiết kế máy lạnh (hi vọng kịp lúc thuyết trình)…Trân trọng kính mờiTHƯ VIỆN VIỆT NAM(714) 657-5500.