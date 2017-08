Những Cây Bao Báp Lâu Đời Hiếm Có Ở Đất Sài Gòn

Sau 25 năm được trồng trong khuôn viên trường ĐH Sư phạm TP Sài Gòn, cây bao báp vẫn phát triển xanh tươi.

Ngay giữa trung tâm Sài Gòn, từ lâu đã có mặt một loài cây đặc trưng của đất châu Phi xa xôi, đó là cây bao báp, theo VivuSaiGon.Bao báp (tiếng Anh: boab) là loài cây nổi tiếng ở châu Phi, ít ai biết rằng ở Việt Nam cũng đã có vài nơi trồng được loài thực vật đặc biệt này. Điển hình là tại Sài Gòn, trong khuôn viên trường Đại học sư phạm TP. (quận 5) có một cây bao báp to lớn, đã được trồng từ 25 năm qua và hiện đang nở hoa.TheoVivuSaiGon, người trực tiếp mang giống từ châu Phi về và trồng cây bao báp này là thầy Nguyễn Quý Tuấn, nguyên phó trưởng phòng Khoa học - công nghệ và sau đại học của trường. “Lý do thầy Tuấn mang hạt giống về vì đây là loại cây nổi tiếng về học thuật, mang hình ảnh mạnh mẽ và là biểu tượng của châu Phi”, PGS-TS Nguyễn Kim Hồng, hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP cho biết.Hiện cây bao báp này sinh trưởng và phát triển rất tốt, cao khoảng 20m. Thân cây phải 2 người lớn ôm mới hết và có tán rất rộng. Khách vào sân trường Sư phạm rất dễ nhận ra những bông hoa có cuống dài bằng cánh tay trắng muốt, treo lủng lẳng như những quả chuông rải rác trên tán cây. Hoa bao báp to bằng bàn tay người lớn. Hoa đẹp và cũng nhanh héo sau khi nở khoảng 1 ngày.Ngoài cây bao báp nói trên, ở Sài Gòn còn có 3 cây bao báp khác được trồng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, có độ tuổi khoảng 15-20 năm. Ngoài Sài Gòn ra, cây bao báp còn được trồng ở Hà Nội, Huế và Kiên Giang, ghi nhận của VivuSaiGon.Được biết bao báp thuộc phân họ Gạo, là loài cây trữ nước giúp nó tồn tại giữa sa mạc khô cằn. Cây bao báp là hình ảnh của châu Phi và nó có ảnh hưởng đến đời sống người dân của châu lục này. Cây mọc lên từ hạt, hạt cây rơi xuống đất rồi tự nẩy nở. Cây có chiều cao trung bình đến 25 m, chiều ngang đến chục vòng tay ôm và dung tích trữ nước tới 120,000 lít nước. Cây có tuổi đời đến hàng trăm năm.Cây bao báp cho nhiều bóng mát, riêng vỏ cây có thể dùng để bện thành dây thừng, lá và quả cây được dùng làm thức ăn, thân cây là nguồn cung cấp sợi, thuốc nhuộm và làm củi... Thân cây bao báp mục ruỗng còn có thể được sửa sang thành những ngôi nhà thiên nhiên đặc biệt, như chỗ ở độc đáo của Rafiki, nhân vật trong phim The Lion King (Vua Sư tử).