Hội Chợ Hè 2017 Bắt Đầu Mở Cửa Đón Cư Dân Tham Dự

Hội Chợ Hè sẵn sàng.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Hội chợ Hè 2017 tại Mile Square Park, 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 đã bát đầu mở cửa vào trưa Thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2017 trong 3 ngày:- Thứ Sáu 11 Tháng Tám; từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối.- Thứ Bảy 12 Tháng Tám; từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối.- Chủ Nhật 13 Tháng Tám; từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối.Hội Chợ Hè 2017 do Giám Sát Viên Quận Cam Andrew Đổ phối hợp cùng các cơ quan Orange County Parks, Hội CEAVA Foundation, Inc tổ chức Hội Hội Chợ Hè 2017 Summer Freedom Festival nhằm mục đích - Phát huy và phát triển các sinh hoạt lành mạnh ngoài trời chào mừng mùa hè tự do tại Quận Cam.- Tạo cơ hội để quảng bá các sắc thái văn hóa, giáo dục và nghệ thuật của các cộng đồng mọi sắc dân trong Địa Hạt 1, Quận Cam.- Trợ giúp thêm phương tiện học vấn cho giới trẻ qua các giải thưởng và học bổng.Theo Ban tổ chức cho biết có khoảng 150 gian hàng trưng bày các sản phẩm văn hóa, tôn giáo, văn học, gian hàng các trò chơi cổ truyền, ngoài ra còn có khoảng 50 gian hàng bán các thức ăn, nước uống, 7 chiếc xe bán thực phẩm đủ loại.Chương trình trong 3 ngày hội chợ có:- Thi nhạc cho học sinh trung học trong khu vực với các giải thưởng học bổng giá trị.- Thông báo việc cấp phát học bổng hàng năm cho các học sinh xuất sắc.- Tổ chức tiết mục giải trí của nhiều sắc dân cho mọi lứa tuổi, cả tân nhạc lẫn nhạc dân tộc cổ truyền.- Các cuộc thi vui chơi lành mạnh dành cho trẻ em.(Có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em.)-Khu sinh hoạt và ẩm thực cho du khách với nhiều gian hàng giới thiệu hoạt động và thương vụ, gồm có thức ăn và các đặc sản vùng, miền và sắc tộc.-Tiếp xúc với Giám Sát Viên Andrew Đỗ được ông cho biết, với những mục tiêu trên ông hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của thanh thiếu niên trong địa hạt Quận Cam trên các lãnh vực văn hóa, xã hội và nhân văn, ngõ hậu tạo thành một truyền thống tốt đẹp thường niên tại địa hạt 1, Quận Cam.- Theo ban tổ chức cho biết lễ khai mạc chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy và sẽ kéo dài đến lúc 2:00 chiều, sau đó mời đồng hương tham dự thăm viếng các khu triển lãm, các gian hàng trưng bày trong khuôn viên hội chợ và cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong Quận Cam.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 486-5708.