Ba Ông Già Gân Mỹ Đì Chí Phèo

Ba Ông Già Gân Mỹ, TT Trump, Ngoại Trưởng Tillerson, Bộ Trưởng Quốc Phòng Tướng Mattis kẻ đánh người vuốt CS Bắc Hàn tới bến, khiến Kim Jong-un đau như thiến, thêm đói mệt như sắp qua bên kia thế giới.Ông Già Gân số 1 của Mỹ là TT Trump, nói đánh đầu TC sư phụ của Kim Jong-un. TC sợ Ô Già Gân Mỹ giận cá chém thớt, nên tại Hội Đồng Bảo An TC bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt CS Bắc Hàn một cái rụp. Nga hậu CS cũng đành bỏ phiếu theo “đồng chí” TC dù mới bị Quốc Hội Mỹ trừng phạt thêm và TT Trump cầm roi. Nghị quyết cấm CS Bắc Hàn xuất cảng than, sắt, chì và hải sản, khiến CS Bắc Hàn mất đi 1/3 tổng thu nhập xuất cảng - ước tính khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm. Nếu được thực hiện đầy đủ, lệnh trừng phạt có thể hạn chế tham vọng nguyên tử của lãnh tụ Kim Jong-un.Ông Già Gân số 2 của Mỹ là Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lại vuốt CS Bắc Hàn để Chú Nhóc Tì Phì lũ thấy đau hơn với cú đánh của Mỹ được sư phụ của CS Bắc Hàn là TC “hợp đồng tác chiến” đánh đệ tử đau như thiến vậy. Tại diễn đàn khu vực ASEAN họp tại Manila (Philippines), hôm 06/08/2017, bên lề các cuộc hội nghị, Ngoại Trưởng Tillerson ngỏ ý có thể đàm phán nếu Bình Nhưỡng dừng bắn hoả tiễn.Trong một cuộc họp báo, Ông Rex Tillerson mở đường cho Chí Phèo rút lui. Ngoại trưởng Mỹ xác định rằng các kênh liên lạc với Bắc Triều Tiên vẫn mở để giúp giảm bớt căng thẳng, và đối thoại giữa các bên có liên quan hoàn toàn có thể diễn ra khi hội đủ các điều kiện. Tín hiệu tốt nhất mà CS Bắc Hàn có thể đưa ra để tỏ thiện chí đối thoại là đình chỉ các vụ thử nghiệm tên lửa, và chỉ như vậy thì Washington mới nghĩ đến việc nói chuyện với Bình Nhưỡng.Trái lại Ông Già Gân số 3 là lão tướng Thuỷ Quân Lục Chiến đang làm Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ là Jim Mattis ngày 9/8 cảnh cáo nghiêm khắc Bắc Triều Tiên. Ông tuyên bố như ban nhựt lịnh, rằng Bắc Triều Tiên nên chấm dứt mọi hành động đưa tới sự kết liễu chế độ và hủy diệt dân tộc.Đồng minh chí thiết của Mỹ là Nam Hàn ở Nam Hàn, Phủ Tổng Thống Moon Jae In lên tiếng ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề nguyên tử của Bắc Triều Tiên, do Mỹ đưa ra.CS Bắc Hàn tiếp tục làm nư. Hôm 07/08/2017 ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đối thoại của Nam Hàn trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người đồng nhiệm Nam Hàn bên lề Diễn Đàn An Ninh Khu Vực Thái Bình Dương tại Manila,Còn hai đồng minh chí thiết của Mỹ, Nhựt và Nam Hàn, nơi Mỹ có gần 100.000 quân trú đóng, quyết tâm gây sức ép tối đa đối với CS Bắc Hàn, khai triển đầy đủ các biện pháp đối phó, và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng giúp ngăn chặn Bắc Triều Tiên theo đuổi tham vọng nguyên tử.Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson còn đi xuống tận Thái Lan và Malaysia để thảo luận về hợp tác kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ. Chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Ông.Đối với TC sau khi đồng thuận thông qua nghị quyết LHQ trừng phạt CS Bắc Hàn nặng nhứt, Mỹ lên tiếng hoan nghênh sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt mới cấm Bắc Triều Tiên xuất cảng than, sắt, chì và hải sản. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ miễn cưỡng trừng phạt nước láng giềng cộng sản này, nhưng tại Manila vào Chủ nhật, Ngoại trưởng Trung Quốc đã báo hiệu một sự thay đổi thái độ. Ông nói "Sáng nay chúng tôi đã thảo luận về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết khác chống lại Bắc Triều Tiên. Hai bên cùng tái khẳng định rằng chúng tôi phải thực hiện đầy đủ và toàn diện nghị quyết mới này của Hội đồng Bảo an.”Ngoài ra Mỹ tăng cường nỗ lực mở rộng đường cho CSVN xích lại gần Mỹ hơn nữa, để tách khối CS ba nước còn sót lại là CSTQ, CSVN và CS Bắc Hàn. Tiêu biểu nhứt ngày 08/08/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis tiếp Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN, tại Ngũ Giác Đài. Tin Reuters, hai bên đồng ý là hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng bị Trung Quốc lấn áp, quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh có dấu hiệu xấu đi. Tướng Mattis cho biết sẽ cho một hàng không mẫu hạm đến Việt Nam vào năm 2018.Washington cũng đề nghị Hà Nội cho lưu trữ những thiết bị trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mà trước mắt là về các thiết bị liên quan đến công tác nhân đạo.Trước đó, nhiều tàu chiến của Mỹ cũng ghé các hải cảng Đà Nẵng, Cam Ranh, Nha Trang,… để các thủy thủ hai bên trao đổi qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và để Hải Quân Mỹ làm công tác dân sự vụ về y tế với người dân VN.Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ thứ nhì của ông Ngô xuân Lịch, nhưng là lần đầu tiên đến Ngũ Giác Đài. Lần trước ông Lịch đến Mỹ tham dự cuộc gặp không chính thức các bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN – Hoa Kỳ tại Hawaii, từ ngày 29 Tháng Chín đến ngày 1 Tháng Mười, 2016.Trong thời gian này, thông cáo từ toà Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết tàu USS San Diego của Hải quân Mỹ đang dừng tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa từ ngày 6/8, sau đợt huấn luyện ở khu vực. Việc tàu San Diego dừng ở Cam Ranh là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, thông qua tăng cường quan hệ quân sự và dân sự, theo thông cáo nhấn mạnh.Trở lại Chí Phèo của CS Bắc Hàn, y làm nư thêm nữa hy vọng được nhiều thịt thừa, rượu cặn khi đồng ý tham gia hội nghị như mấy lần trước. Y hăm doạ sẽ tấn công đảo Guam của Mỹ bằng hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Nhưng gặp Ô Già Gân Trump còn gân hơn ông ngư ông trong tác phẩm Ngư Ông và Biển cả trong văn học Mỹ. TT Trump tuyên bố trước các phóng viên ở tiểu bang New Jersey, Bắc Hàn "sẽ hứng lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ nhìn thấy" nếu đe dọa Hoa Kỳ một lần nữa.Còn Thống đốc Guam Eddie Calvo tỉnh bơ nói: "Guam là đất Mỹ... Chúng tôi không chỉ là một công trình quân sự mà hòn đảo này đã được chuẩn bị cho "bất kỳ sự kiện nào", với các chiến thuật được đặt ra để bảo vệ người dân. Ông Calvo cho biết trong một tin nhắn video trực tuyến mà ông đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc và đã được phòng an ninh quốc phòng và an ninh cho biết không có sự thay đổi về mức độ đe dọa.TC sư phụ của CS Bắc Hàn quở thằng đệ tử hỗn, Bộ ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên tránh «những lời nói và hành động gây thêm xung khắc», trong một bản tuyên bố gửi đến AFP.Còn nước Pháp, phát ngôn viên chính phủ Pháp Christophe Castaner hoan nghênh Ô Trump là tổng thống Mỹ có «quyết tâm chống Bắc Triều Tiên cao hơn bất cứ một vị tiền nhiệm nào khác»./.(VA)