VB Phỏng Vấn Ông Lý Thái Hùng

về Tình Hình CSVN Đàn Áp Dân Chủ

LTS Việt Báo: Trong những ngày gần đây, CSVN bắt hàng loạt các nhà hoạt động dân chủ. Nhiều tổ chức xã hội dân sự bị thiệt hại. Việt Báo đã nêu một số câu hỏi đối với ông Lý Thái Hùng, một viên chức lãnh đạo Việt Tân, để hiểu về tình hình hiện nay.

Lý Thái Hùng

Việt Báo: Trong đợt bắt nhiều nhà hoạt động trong Anh Em Dân Chủ, cho thấy nhiều tổ chức xã hội dân sự bị thiệt hại. Có thể vì mô hình Anh Em Dân Chủ quá mở rộng, nên dễ bị an ninh cài cắm, theo dõi để bố ráp? Có lẽ là Việt Tân cũng thiệt hại? Xin cho biết, các nhà hoạt động nên dùng mô hình nào để an toàn hơn?

Lý Thái Hùng: Thưa anh, CSVN không công nhận quyền tự do lập hội. Tất cả những hội, nhóm đều nằm trong khuôn khổ “xin – cho” của họ cho nên những tổ chức xã hội dân sự nằm ngoài sự kiểm soát của đảng CSVN đều có thể bị trù dập, bị bắt bớ bất cứ lúc nào.

Trong đợt bắt giữ vừa rồi, theo tôi không phải do sự cài cắm của an ninh CSVN khiến các nhà hoạt động bị lộ, mà chính là do những hoạt động của các hội/nhóm xã hội dân sự, đặc biệt là Hội Anh Em Dân Chủ, đã khiến cho nhà cầm quyền CSVN lo ngại bởi ba lý do sau đây:

Một là những người lãnh đạo các hội, nhóm là những nhà hoạt động lâu năm, từng bị bắt và bị giam giữ phi pháp trong nhiều năm. Tiếng nói của họ rất có ảnh hưởng đến quần chúng chung quanh. Điều này đã khiến cho an ninh CSVN lo ngại rằng những uy tín và quá trình đấu tranh này sẽ giúp mở rộng sự phát triển các hội, nhóm khi những chuyển biến phức tạp trong xã hội ngày càng gia tăng.

Hai là tình hình biển Đông đang rất căng thẳng trước những hành động bá quyền ngày một leo thang của Trung Cộng, trong khi nhà cầm quyền CSVN lại tỏ ra nhu nhược trước các áp lực này. Sự kiện nhà cầm quyền CSVN phải buộc Tập Đoàn Repsol của Tây Ban Nha ngưng khai thai mỏ khí đốt vừa tìm thấy ở lô 136-03 trong bãi Tư Chính theo yêu cầu và đe dọa của Trung Quốc, đã và đang là lỗ xì có thể dấy lên làn sóng chống Trung mà Hà Nội rất lo ngại nên phải chận trước.

Ba là nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu tiền. Chính phủ Trung Ương không còn đủ tiền để cung cấp ngân sách cho các địa phương và trả nợ đáo hạn, nên đang tìm cách lên kế hoạch huy động 500 tấn vàng đang ở trong dân. Muốn huy động được, lãnh đạo CSVN phải cố tạo niềm tin trong dân và đây chính là những cản trở khi các hội, nhóm khuyên người dân không nên cộng tác vì sẽ mất tiền và mất của.

Nói tóm lại, việc bắt giữ hàng loạt các nhà hoạt động trong thời gian qua là do bộ máy an ninh CSVN lo ngại tình hình xã hội bất ổn, muốn dập tắt những ảnh hưởng gia tăng của các tổ chức xã hội dân sự có thể làm bùng lên làn sóng công phẫn của người dân.

Việt Báo: Hình như vấn đề chuyển tiền từ hải ngoại về các nhà dân chủ là một yếu tố bị theo dõi và là duyên cớ bị bắt, có phải không? Vì tất cả các cơ sở kinh doanh gửi tiền từ hải ngoại về 64 tỉnh thành đều phải qua Bộ Tài Chánh CSVN (mới có giấy phép kinh doanh gửi tiền). Nghĩa là, gửi tiền là sẽ lộ. Nếu đúng như thế, Việt Tân và các tổ chức làm thế nào nuôi dưỡng hoat động các bạn trong nước mà không bị lộ?

Lý Thái Hùng: Đúng là khi gửi tiền qua đường dây chính thức như anh đề cập thì phía an ninh CSVN sẽ biết rõ người nhận. Nhưng tôi được biết nhiều tổ chức, hội nhóm dùng đường dây kín, hoặc tuy dùng đường chính thức nhưng chuyển qua trung gian nhiều chặng để ngăn chận yếu tố bị lộ, bị theo dõi. Chính vì thế mà cho đến nay số người bị lộ, bị bắt giữ vì lý do chuyển tiền không nhiều.

Việt Báo: Trong trận bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, cho thấy có một đại tá công an giữ chức tham tán trong đại sứ quán CSVN, chỉ huy tất cả hoạt động tình báo về người Việt ở Đức. Hẳn là ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc... cũng có các ông đại tá công an tương tự đang theo dõi cộng đồng. Xin hỏi, Việt Tân có cách nào để bảo mật các hoạt động, và giúp loại trừ các tay công an giả trang trong cộng đồng?

Lý Thái Hùng: Khi mà Cộng Động Hải Ngoại là chỗ dựa quan trọng cho những hoạt động đấu tranh trực diện đối với các hội, nhóm ở trong nước thì an ninh CSVN phải tìm cách xâm nhập, lũng đoạn, phá hoại các Cộng đồng.

Nhà cầm quyền CSVN không những gửi cán bộ tình báo sang các Tòa đại sứ, Tổng lãnh sự mà còn đưa khá nhiều cán bộ phụ trách an ninh núp dưới những vỏ bọc nghiên cứu sinh, kinh doanh, tôn giáo… để qua đó xâm nhập, nằm vùng trong cộng đồng. Những hoạt động của các phần tử này thường là thu thập tin tức, chiêu dụ hợp tác và tung tin tức sai lạc để các bên đánh phá lẫn nhau.

Tuy nhiên, vì Cộng Đồng Hải Ngoại vốn là cộng đồng chống cộng và đa số các đảng phái, tổ chức chính trị đã nhìn thấy rõ những thủ đoạn nói trên của an ninh CSVN, nên rất chừng mực trong việc loan tải tin tức sinh hoạt và nhất là luôn luôn bảo vệ tiềm lực nội bộ. Chính vì lý do đó mà tuy có những hiện tượng bát nháo trong Cộng đồng mà phần lớn do bàn tay phá hoại của an ninh CSVN, người Việt hải ngoại vẫn kiên trì đóng góp và tích cực hỗ trợ các hoạt động đấu tranh hướng vào quốc nội.

Để vô hiệu hóa tầm hoạt động và ảnh hưởng phá hoại của các phần tử công an trà trộn trong cộng đồng để lũng đoạn, Việt Tân sinh hoạt trên 3 nguyên tắc:

Trước hết, các đảng viên Việt Tân sinh hoạt hài hòa, gần gũi, thân mật và tương kính với mọi tổ chức, hội đoàn, đảng phái, cộng đồng trong tinh thần đoàn kết trên hết; không để những dèm pha hay sự đố kỵ, khác biệt cá nhân làm phân hóa.

Kế đến chúng tôi lên tiếng chừng mực về các xuyên tạc đối với Việt Tân để rộng đường dư luận, và ngăn chặn những hoang mang tác hại lên niềm tin chung, nhưng cũng tránh tạo ra sự đôi co qua lại không cần thiết để còn dồn nỗ lực vào công cuộc đấu tranh và yểm trợ quốc nội.

Sau cùng, chúng tôi tôn trọng sự khác biệt và không phê bình, chỉ trích các tổ chức bạn. Tạo sự thông cảm, giải thích những ngộ nhận là chủ trương “thêm bạn bớt thù” của Việt Tân.

Viẹt Báo: Xin cho biết hướng hoạt động tương lai của Việt Tân trong khi CSVN ngày càng hung bạo hơn?

Lý Thái Hùng: Chúng tôi dự kiến là an ninh CSVN tiếp tục bắt bớ, khủng bố tinh thần các nhà hoạt động trong thời gian tới vì tình hình Việt Nam đang có những dấu hiệu bất ổn định về biển Đông, kinh tế và rối loạn thượng tầng.

Để ngăn chận những đòn khủng bố, đàn áp hung bạo của Hà Nội, đảng Việt Tân đã và đang có một số nỗ lực.

Ở trong nước, chúng tôi liên kết hỗ trợ thân nhân của những nhà hoạt động bị bắt để giữ vững ý chí đấu tranh, thăm nuôi và vận động luật sư giúp về mặt pháp lý. Đồng thời trao đổi với các hội nhóm để khai thác tình hình nhằm tạo những áp lực lên chế độ.

Ở Hải Ngoại, chúng tôi đã và đang cùng với một số Cộng đồng và các đoàn thể tổ chức những cuộc biểu tình phản đối trước các tòa Đại sứ, Tổng lãnh sự CSVN ở khắp nơi trên thế giới và làm trì trệ những hoạt động của các cơ quan ngoại giao. Song song, chúng tôi cũng đang làm việc với các tổ chức phi chính phủ và Bộ ngoại giao của một số quốc gia để vận động họ lên tiếng áp lực an ninh CSVN phải ngưng ngay những thủ đọan trấn áp hiện nay.

Đảng Việt Tân cũng đang vận động để có một sự phối hợp nỗ lực và tiếng nói chung của các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước hầu gia tăng sự đồng hành giữa hải ngoại và quốc nội, gia tăng hiệu năng vận động quốc tế, và gia tăng áp lực dân chủ hóa để chấm dứt chế độ độc tài và mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước.