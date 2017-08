Cựu Tù Suối Máu Họp Mặt 2017 Kể Chuyện Đấu Tranh Trong Tù CS

Trong họp mặt năm 2017 của Cựu Tù Suối Máu Biên Hòa.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam trưa thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, 2017 hằng trăm các cựu Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã từng bị Việt cộng bắt đưa vào trại tù Suối Máu Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp mặt hằng năm.Tham dự buổi họp mặt ngoài các cựu tù Suối Máu và thân hữu còn có sự hiện diện của các Niên trưởng: Trần Quan An, Phan Đa Văn, Phan Kỳ Nhơn, Vũ Trọng Mục, Phan Như Hữu, Bùi Trọng Nghĩa, Đặng Kim Thu, Đốc sự Hoa Thế Nhân, ông Hồ Ngọc Minh Đức, Thầy Đặng Ngọc Sinh, ông Lê Quang Dật, Bà Hồng Lan (Hội Nhân Ái Thiện Nguyện); ông Nguyễn Thành Trạng, Bà Trần Xuân Mai (HT Bạc Liêu); ông Nguyễn Đức Hiền, Nhà báo Du Miên...Ông Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ, cựu tù Suối Máu, Trưởng Ban Tổ Chức và cũng là người điều hợp chương trình buổi họp mặt.Trước khi vào chương trình chính thức, một số thành viên trong Biệt Đội Văn Nghệ đã trình diễn những bản nhạc về Lính để tặng những người lính có mặt trong buổi hội ngộ. Nhà Thơ Lính Trạch Gầm và Nguyễn Thanh Huy cũng đã lên đọc những bài thơ mà hai anh viết về Lính.Chương trình bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Biệt Đội Văn Nghệ phụ tráchTrong phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của tiền nhân đã dày công lập quốc, kiến quốc; anh linh của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân; anh linh của các chiến sĩ quân lực đồng minh đã nằm xuống cho Tổ Quốc Việt Nam vì lý tưởng chống cộng sản, đặc biệt cho những đồng đội đã hy sinh trong các trãi tù cộng sản cùng hương linh của đồng bào đã tử nạn trên biển cả, chốn rừng sâu trên đường vượt thoát để mong tìm được đến bến bờ tự do.Sau đó ông Vũ Long Sơn Hải cho biết những anh chị trong ban tổ chức vì bận tham dự Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh nên ông thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng qúy niên trưởng, qúy chiến hữu thân hữu, qúy vị mạnh thường quân đã thường xuyên tham dự, yểm trợ để ban tổ chức có điều kiện thực hiện hằng năm, nhằm có cơ hội để các cựu tù có dịp gặp nhau cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong những ngày lao lý, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn kẽ còn người mất!Tiếp theo cựu tù Vũ Long Sơn Hải mời mọi người cùng dùng bữa cơm trưa do Ban tổ chức khoản đãi trước khi buớc sang chương trình văn nghệ. Đặc biệt trong các món ăn năm nào cũng có đó là khoai mì chấm với muối đậu.Trong không khí vui nhận, mọi người vừa ăn vừa nghe nhạc do Biệt Đỗi Văn Nghệ trình diễn với sự góp mặt của các cựu tù và thân hữu.Trước khi vào chương trình chính thức chúng tôi được nghe cựu tù Suối Máu một người không xa lạ với cộng đồng Nam California đó là cựu Sĩ Quan Hải Quân Nguyễn Thành Trạng kể về chuyện đấu tranh trong trại tù Suối Máu. Ông Trạng cho biết, ông từ trại Hóc Môn chuyển đến trại Suối Máu tháng 10, 1978 và chúng giao cho ông làm Đội Trưởng kiêm Trưởng Khối An Ninh của trại K1.Trong đêm Noel 1978, các cựu tù người Công Giáo tổ chức buổi lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, ông đạo Phật nên không tham gia. Khi buổi lễ đang diễn ra có linh mục Trần Văn Thông thường làm lễ và giảng ở nhà thờ Đức Bà Saigon cũng bị bắt vào đây, và cha cũng có mặt ở buổi tổ chức lễ tại trại K1. Trại K1 Suối Máu trước đây là trại Tân Hiệp do chính phủ VNCH thiết lập để nhốt tù binh cộng sản, bây giờ nó dùng nhốt lại mình. Khi hay tin có các trại tù tập trung tổ chức lễ Noel, công an đến bao vây và bắt đi ba anh mà chúng cho là chủ chốt gồm anh Rĩnh, anh Bé và anh Hoàng. Khi Việt cộng bắt ba anh trên đem đi, lúc đó anh Trạng đang là Đội trưởng kiêm Trưởng Khối Trật Tự, An Ninh của trại nên anh kêu tất cả 17 anh Đội Trưởng lại bàn nhau cứu ba anh. Anh Trạng nói với mấy anh kia, “Bây giờ không ai cứu ba anh này được hết. Sau đó anh liền bàn cách là kêu anh em nhà nào về nhà nấy, đội nào về đội nấy, xong mình kêu anh em ra trước sân trại tập trung biểu tình bất bạo động. Lý do, đây không phải là vấn đề phá rối trật tự, an ninh gì hết mà đây là vấn đề về tín ngưỡng, tâm linh. Các anh em đều đồng ý và làm đúng như thế; rồi một số anh em K1 cắt kẽm gai cho các K khác sang hỗ trợ. Anh kể câu chuyện khá ly kỳ nhưng rất nguy hiểm trong thời điểm đó thế mà anh em vẫn cương quyết không sợ và đòi phải trả 3 anh em của chúng tôi về nếu không chúng tôi tập họp tại đây và không giải tán. Cuối cùng trong vòng 10 phút sau thì chúng thả ba anh về trại, cuộc đấu tranh thành công, câu chuyện anh kể tiế`p khá dài với nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ sau hơn 42 năm mà vẫn còn in đậm nét trong lòng mỗi người từ Suối Máu.Trong dịp nầy, ông Vũ Long Sơn Hải cho biết, trong ban tổ chức có Anh Long, anh Phước, anh Cường, anh Huệ, chị Thủy và tôi là Vũ Long Sơn Hải.” Chúng tôi không tổ chức theo hình thức một hội nhưng qua hơn 10 năm tổ chức hội ngộ, có lẽ ít có hội đoàn nào giữ vững được nền nếp sinh hoạt như cựu tù Suối Máu-Biên Hòa. Trong lời nói buồn buồn Anh Vũ Long Sơn Hải tiếp: “Đến nay, những người cựu tù trong các trại tù cải tạo của Cộng Sản ai nấy đều đã trọng tuổi, nhưng chúng ta vẫn còn giữ vững tinh thần đấu tranh qua những sinh hoạt cộng đồng cũng như những lần họp mặt như ngày hôm nay để vận động nhau và bàn với nhau phương cách hướng dẫn con em tiếp tục con đường mà anh em đã đi mà chưa đến đích. Chúng ta họp mặt nhau với tấm lòng thiết tha với đất nước, quê hương mong xóa đi được chế độ Cộng Sản bạo tàn mà chúng ta đã là những nạn nhân một thời gian dài. Còn sống và vẫn còn được gặp lại nhau là niềm hạnh phúc vô biên”Được biết, Trại tù cải tạo Suối Máu-Biên Hòa là một trong hơn 300 trại tù cải tạo của cộng sản lập ra trên khắp đất nước sau Tháng Tư, 1975, để giam giữ Quân Cán Chính VNCH. Trại có 5 K, thường giam giữ tới 5,000 tù cải tạo với những biện pháp khắc nghiệt.Mọi chi tiết liên lạc với Cựu Tù Suối Máu xin gọi: (714) 507-8067.