Pala Casino Spa&Resort Khuếch Trương, Tân Trang Trị Giá $170 Triệu Sẽ Tạo 400 Việc Làm Ngành Xây Dựng

PALA, CA – Các viên chức của Pala Casino Spa& Resort hôm nay đã thông báo một chương trình khuếch trương và tân trang hoàn toàn cơ sở hạng AAA Four Diamond từng đoạt giải thưởng của mình. Việc thực hiện kế hoạch trị giá $170 triệu sẽ bắt đầu vào Tháng Mười 2017 và sẽ hoàn thành vào Tháng Năm 2019.Công cuộc khuếch trương và tân trang sẽ gồm:thêm một tháp khách sạn mới 349 phòng; biến đổi hồ tắm resort hiện đang có trở thành một quần thể resort hồ tắm và giải trí; xây dựng một tập hợp những phòng suite khách sạn sang trọng trông ra vườn cỏ sinh hoạt Starlight Theater cùng với quần thể hồ tắm và giải trí mới;nới rộng diện tích chơi bài và 'casino bar'; nới rộng khu đậu xe; hoàn toàn thiết kế lại một khu vực ăn uống; hoàn toàn làm ¬mới lại nguyên cả phía bên trong sòng bài; hoàn toàn làm mới lại trọn vẹn tháp khách sạn hiện đang có.“Khả năng khuếch trương nhanh chóng và làm mới lại Pala Casino Spa & Resort của chúng tôi là một chứng cớ chân thực không chỉ cho sự phát triển của Pala, mà còn cho nền kinh tế đang bành trướng và sức mạnh ngày càng nâng cao của ngành kỹ nghệ chơi bài ở California,” Robert Smith, Chủ Tịch Pala Band of Mission Indians đã nói. “Đây là một dấu mốc quan trọng cho Bộ Tộc chúng tôi, và chúng tôi dự tính tiếp tục vượt quá các trông đợi của những vị khách quý chung tín của mình.”Khi hoàn thành, khách sạn Pala sẽ cống hiến 854 phòng và suite sang trọng, thiết bị đẹp đẽ với những tiện nghi tuyệt vời nhất. Những suite khách sạn được xây thêm sẽ trông ra quần thể hồ tắm và giải trí mới và rạp Starlight Theater, địa điểm giải trí ngoài trời đặc biệt xây dựng riêng cho Pala, nơi cống hiến những tiết mục nghệ thuật luôn được đưa tin hàng đầu, cùng với hệ thống âm thanh và ánh sáng tối tân.Công cuộc khuếch trương sẽ tăng diện tích chơi bài hiện nay rộng 90,000 sqft lên hơn 102,000 sqft. Việc khuếch trương này sẽ cho phép Pala Casino nâng con số các máy kéo slot và video lên tới 2,500 và con số bàn bài lên tới 88.“Chúng tôi vô cùng hào hứng tiến bước vào công trình khuếch trương lớn lao lần thứ ba của chúng tôi kể từ ngày gia nhập vào thị trường chơi bài và chiêu đãi ở Miền Nam California cách đây hơn 16 năm. Cũng như trước đây, chúng tôi trù liệu rằng những yếu tố của công cuộc khuếch trương và nâng cấp này sẽ có những tác dụng đặc biệt tuyệt vời cho cơ sở của chúng tôi, và sẽ định ra những tiêu chuẩn resort mới,” Bill Bembenek, Tổng Giám Đốc Điều Hành Pala Casino Spa & Resort đã nói. “Kế hoạch khuếch trương đáng kể này sẽ bổ sung cho những cống hiến resort vốn đã vô cùng sang trọng của chúng tôi, trong khi cung cấp cho quý khách những tiện nghi đẳng cấp quốc tế.”Công cuộc tân trang và khuếch trương của Pala sẽ tạo ra 400 việc làm ngành xây dựng và một khi hoàn thành, sẽ cộng thêm hơn 200 việc làm mới vào lực lượng nhân viên 2,000 người hiện đang làm việc ở Pala.Công ty xây dựng được lựa chọn cho công cuộc tân trang và khuếch trương là Level 10 Construction có trụ sở trung ương ở San Francisco, CA, và các văn phòng địa phương ở Sunnyvale và San Diego, CA. Công ty kiến trúc là Klai Juba Wald ở Las Vegas, NV. Công ty kiến trúc sư góp phần là Marks Architects ở San Diego, CA.Muốn biết thêm thông tin về Pala Casino Spa & Resort, xin vui lòng vào thăm: www.palacasino.com.Pala Casino Spa & Resort gồm một sòng bài phong-thái-Las Vegas với 2,000 máy kéo, 80 bàn bài và 15 bàn đánh Poker; một khách sạn 507 phòng; một khu 'spa and salon' phục vụ đầy đủ, rộng 10,000 sq ft, với 14 phòng trị liệu; một trung tâm thể dục tối tân; hồ tắm với 12 lều 'cabana' riêng tư ven hồ, và bồn tắm nước nóng xoay quanh 'whirlpool' hai-nhiệt-độ lộ thiên.Pala cũng cống hiến 11 nhà hàng và một diện tích 40,000 sq ft cho các buổi gặp gỡ và hội nghị. Pala Casino Spa & Resort đoạt giải AAA Four-Diamond Award trong 12 năm liên tiếp. Khu Pala RV Resort cho Xe-Nhà-Ở mới đã khai trương vào ngày 23 Tháng Năm 2016, cống hiến 100 chỗ đậu cho các Xe-Nhà-Ở RV và Xe-Kéo-Theo 'Trailer' chiều dài từ 55 tới 70 ft và đầy đủ các tiện nghi cho khách RV.Khu Pala RV Resort được cho điểm hoàn hảo 10/10*/10 bởi Good Sam, tạp chí chấm điểm RV Resort toàn quốc. Các tạp chí Trailer Life và Motorhome đã trao cho Pala RV Resort các Giải Vàng 'Gold Award' năm 2016 là Best RV Resort Casino (Khu cho Xe-Nhà-Ở Hạng Nhất) và Best Campground Resort (Khu Cắm-Lều-Trại Hạng Nhất). Khu Pala Spa tối tân đã được bầu là Spa hạng ba trên toàn Bắc Mỹ và hạng nhất tại Tiểu Bang California và trong toàn ngành kỹ nghệ sòng bài cho năm 2016. Việc sắp hạng này đánh dấu năm thứ 11 liên tục Pala Spa đã được xếp vào 100 Hạng Đầu và 10 Hạng Đầu. Pala Casino Spa & Resort đã được chọn làm Sòng Bài Hạng Nhất 'Best Casino' ở San Diego bởi công chúng trong cuộc thăm dò A-List thường niên 10News.com do đài KGTV-TV 10 News ở San Diego bảo trợ. Muốn biết thêm thông tin, xin vào thăm http://www.palacasino.com.The Pala Band of Mission Indians là một bộ tộc được liên bang công nhận với lãnh thổ được bảo vệ 'reservation' nằm dọc rặng núi Palomar Mountain cách San Diego khoảng 30 dặm về phía Đông Bắc. Phần lớn dân số bộ tộc 900 người này sinh sống trên lãnh thổ 'reservation' rộng 12,000-acre, được thành lập cho những cư dân bản địa Cupeđo và Luiseđo Indians, tự coi mình là tộc Pala tự hào.