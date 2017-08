Thiếu Ngủ Làm Chúng Ta Bất An Khi Làm Việc

Hội Đồng An Toàn Quốc Gia (NSC) đã công bố phúc trình dựa trên một thăm dò cho thấy rất nhiều người trong chúng ta đang gặp khó khăn trong việc ngủ cho đủ để ngày mai đi làm.43% những người trả lời cuộc thăm dò nói rằng họ không thể ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày, và 97% cho biết có ít nhất 1/9 có “những hiện tượng mệt mỏi” được liệt kê trong nghiên cứu cho thấy mất ngủ thực sự đe dọa cuộc sống của họ.Nghiên cứu xác nhận 3 cách để nhận ra bạn thiếu ngủ. Thứ nhất, “giảm khả năng nhận thức,” rồi “ngủ gà ngủ gật” theo sau là “gia tăng nguy cơ an toàn.”97% số người trả lời đáng kinh ngạc nói rằng sự ngớ ngẩn của họ đã trả giá, với sự sút giảm tính thận trọng, để ý, trí nhớ, tập trung và còn nhiều thứ nữa. Một nửa người được thăm dò, 47%, nói rằng “ngủ bất chợt” xảy ra với họ trong lúc làm việc. Ngay cả tệ hơn, 16% nói họ đã có “ít nhất một lần không an toàn” vì họ quá mệt mỏi.“Những phát hiện này là một cuộc đánh thức: Khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta có thể đặt mình và những người khác vào nguy hiểm… Chúng tôi hy vọng người Mỹ nhận ra rằng sự khiếm khuyết không chỉ đến từ uống rượu và ma túy, nhưng chúng cũng đến từ sự thiếu nghỉ ngơ hồi phục – thể dục khỏe mạnh bắt đầu với giấc ngủ ngon,” theo Deborah A.P. Hersman, chủ tịch kiêm tổng gám đốc của Hội Đồng An Toàn Quốc Gia, cho biết.