Sơn La, Yên Bái: 31 Người Chết Vì Lũ

Mưa lũ ngập lụt làm 31 người thiệt mạng tại tỉnh Sơn La và Yên Bái thuộc miền Bắc Việt Nam từ đêm ngày 2 thới sáng ngày 3 tháng 8, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.“Có 31 người chết và mất tích cùng với 11 người khác bị thương tại hai tỉnh Sơn La và Yên Bái do lũ ống và lũ quét xảy ra vào đêm mùng 2 và rạng sáng ngày 3 tháng 8.“Cơn lũ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng mà còn cuốn trôi hoàn toàn 32 căn nhà và 14 căn nhà khác bị sập do sạt lở đất ở Mù Cang Chải, nhiều khu vực bị chia cắt và đời sống người dân bị xáo trộn.“Báo giới trong nước đưa tin đến chiều ngày 3 tháng 8 tại Sơn La, mưa vẫn rất to và nước suối dâng cao nhanh. Chính quyền tỉnh Sơn La đang tập trung di chuyển khẩn cấp các hộ dân ở khu vực này đến nơi an toàn.”Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà nói với Vietnamnet.vn rằng đây là cơn lũ ống chưa từng có trong lịch sử. Bà Trà còn cho biết có thể cần đến 3 ngày mới dọn dẹp xong những hư hại tại khu vực Mù Cang Chải.“Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn của hai tỉnh Sơn La và Yên Bái họp khẩn vào sáng ngày 3 tháng 8 để tìm biện pháp khắc phục hậu quả của đợt lũ được cho là kinh hoàng này.”