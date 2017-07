Báo Động: Cúm Gia Cầm Tới VN

HANOI -- Cúm gia cầm bùng phát... Bộ Nông Nghiệp VN quan ngại.Bản tin RFA ghi rằng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam xác nhận phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát ở mạn bắc tỉnh Hà Nam.Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới, trụ sở tại Paris, nhận được báo cáo vừa nêu và loan tin vào ngày 12 tháng Bảy.Theo báo cáo nhận được thì có hơn 1.100 gia cầm bị nhiễm virus H5N1. Loại gia cầm bị nhiễm dịch cúm không được nói rõ là loại nào và nguyên nhân lây lan của dịch cúm cũng vẫn chưa tìm ra.Việt Nam nằm trong số những quốc gia ở Châu Á, Châu Phi và Châu Âu đang có phát tán các loại dịch cúm gia cầm khác nhau trong vài tháng qua. Nhiều chủng loại cúm chỉ lây nhiễm đối với gia cầm, nhưng chủng H7N9 còn gây bệnh trên người, thậm chí có những trường hợp bị tử vong do H7N9 ở Trung Quốc.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng Virus H5N1 có độc lực cao đã xuất hiện trở lại trong đàn gia cầm thả vườn tại tỉnh Hà Nam,Tổ chức Thú y Thế giới có trụ sở tại Paris dẫn thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết hôm thứ Tư ngày 12/7, hãng Reuters đưa tin.Virus này đã được phát hiện tại một khu vườn trong nhà dân có nuôi đàn gia cầm 1.135 con. 300 con trong số này đã chết và số còn lại bị tiêu hủy, thông báo cho biết.Hiện chưa rõ số gia cầm nhiễm bệnh là loại gia cầm gì và nguồn gốc gây bệnh từ đâu.Việt Nam nằm trong số những nước châu Á, châu Âu và châu Phi mà cúm gia cầm đã lây lan trong những tháng gần đây. Nhiều chủng virus chỉ ảnh hưởng đến gia cầm trong khi virus H7N9 có thể lây sang người và từng gây ra một số trường hợp tử vong ở Trung Quốc.Hồi tháng Hai năm nay, Việt Nam cũng đã ghi nhận một đợt bùng phát cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra ở tỉnh Bạc Liêu bốn tháng sau khi dịch được kiểm soát thành công ở tỉnh Cà Mau sát bên. Đàn gà 3.000 con ở tỉnh này đã được đưa đi tiêu hủy.VOA cũng cho biết rằng trong vòng hai năm qua, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào cúm gia cầm gây sang người. Virus H5N1 đã giết chết 65 người ở Việt Nam kể từ khi nó tái xuất hiện vào năm 2003.Bên cạnh mối đe dọa về sức khoẻ con người, dịch cúm gia cầm còn có ảnh hưởng nặng nề lên ngành công nghiệp chăn nuôi của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng cảnh báo Việt Nam có nguy cơ rất cao về việc chủng virus cúm gia cầm mới sẽ xuất hiện trong nước do thương mại nhộn nhịp và các hoạt động buôn lậu không kiểm soát ở khu vực biên giới với Trung Quốc.