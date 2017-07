Chết Ở Trụ Sở Công An Phan Rang

Hễ vào trụ sở công an là có chuyện chết chóc...Bản tin Tuổi Trẻ kể chuyện Phan Rang: Một thanh niên 26 tuổi chết sau khi được đưa từ nhà tạm giữ của Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đến bệnh viện. Công an cho biết người này cởi áo tự thắt cổ và được đưa đến bệnh viện.Sáng 8-7, gia đình bà Trần Thị Tóa (ngụ khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đã tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh phản đối việc con bà là Nguyễn Hồng Đê (26 tuổi) chết sau khi được đưa từ nhà tạm giữ của Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đến bệnh viện.Theo lời bà Tóa, khoảng 8h sáng 6-7, Đê đang uống cà phê thì công an mời lên trụ sở Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm làm việc. Đến 3h chiều cùng ngày, bà Tóa lên gặp công an thì được trả lời Đê liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích nên bị tạm giữ một ngày để làm rõ. Bà Tóa ra về.Đến 3h30 chiều 7-7, bà Tóa lên thì được công an báo là Đê đã cởi áo dài tay tự thắt cổ và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bà chạy đến bệnh viện thì được báo Đê đang ở khoa hồi sức tích cực. Bà ở trước cửa khoa chờ suốt đêm nhưng không được vào.Đến 6h sáng 8-7, trong lúc chờ ở khoa hồi sức tích cực, bà nhận tin báo Đê đã chết. Nửa tiếng sau, bà được báo thi thể Đê được chuyển xuống nhà yên nghỉ.“Vì sao họ không cho tôi vô gặp mặt con tôi, sao lại chuyển xác con tôi mà không cho tôi biết như vậy”- bà Tóa thắc mắc.Lãnh đạo công an, viện kiểm sát hai cấp tỉnh và thành phố đã có mặt tại bệnh viện nắm bắt vụ việc.Báo Tuổi Trẻ ghi lời một cán bộ điều tra cho biết trước đây Đê đã có một bản án về tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Trong thời gian còn thụ án, Đê cố ý gây thương tích cho một người khác tại phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm. Sau khi giám định thương tật nạn nhân với tỉ lệ 22%, công an mời Đê lên làm việc. Trong thời gian tạm giữ, chiều 7-7, Đê cởi áo dài tay tự thắt cổ và được phát hiện và đưa đi cấp cứu.Trong khi đó, bản tin BBC ghi lời luật sư Phạm Công Út, Trưởng Văn phòng Luật Phạm Nghiêm ở TP SG, rằng:"Người dân có quyền nghi ngờ về những cái chết trong đồn công an mà báo chí hay tường thuật là do nạn nhân tự tử bằng những vật dụng đơn giản đến khó tin như quần áo họ đang mặc trên người.""Một khi kết quả giám định pháp y những vụ này không được công khai và vẫn được xem là 'bí mật nhà nước' thì người dân càng hoang mang và hoài nghi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi minh hoặc người thân được mời đến đồn công an."Cùng ngày, trả lời BBC từ Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hà, luật gia, cựu ứng viên tự đề cử đại biểu Quốc hội, nói:"Tôi từng bị công an đưa về trụ sở và thấy họ thường để lại ít nhất một người theo dõi nhất cử nhất động của tôi trong phòng.""Khi tôi đi vệ sinh cũng có người kè kè bên cạnh. Còn khi thẩm vấn, có ít nhất ba người, trong đó có một người quay phim lại tiến trình làm việc.""Vậy thì không thể có chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của tôi mà họ không biết.""Về những cái chết trong đồn công an, nếu có camera giám sát thì sẽ rõ hơn những gì đã xảy ra và có thể truy cứu trách nhiệm dễ dàng.""Còn nếu không, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người trực tiếp làm việc, thẩm vấn người bị tạm giữ, được mời đến cơ quan công an.""Giả sử như có chuyện dùng bạo lực đối với người bị tạm giữ, tạm giam, công an đã vi phạm pháp luật rõ ràng."