VC: Đất Của Đồng Tâm Là Quân Sự

HANOI -- Như thế, chính quyền Hà Nội đổ lỗi toàn bộ cho dân Đồng Tâm... vì đất khu vực tranh chấp được cho là đất quôc phòng, không phaả đất ruộng.Chính quyền Hà nội cũng không quên hù doọ dân Đồng Tâm, rằng Có đối tượng kích động người dân Đồng Tâm...Báo Pháp Luật ghi rõ lời ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: “Với sự hiểu biết của tôi thì ở đây có một nhóm người kích động để mong muốn đòi quyền lợi”.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng chính quyền Hà Nội loan báo sẽ khởi tố 14 cựu quan chức của xã Đồng Tâm, gồm cựu chủ tịch xã, về tội danh vi phạm các điều luật sử dụng đất đai trong quá khứ.Thông tin này được đưa ra hôm 7/7 tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, theo truyền thông trong nước.Bản dự thảo khẳng định về nguồn gốc đất xây dựng sân bay Miếu Môn là đất Quốc Phòng. Tuy nhiên, theo kết luận của bản dự thảo do Phó chánh thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy công bố, đã có những sai phạm trong việc quản lý sử dụng khu đất này.Tờ Thanh Niên trích lời ông Huy nói khi công bố dự thảo: “UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng, cho chuyển nhượng, thừa kế trên đất quốc phòng là trái pháp luật”.Những cán bộ sai phạm sẽ bị đưa ra tòa trong tháng này với cáo trạng “lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng,” theo ghi nhận của VOV và báo Sài Gòn Giải Phóng.Trong số những người ra hầu tòa sẽ có cựu chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và người đứng đầu ủy ban công an xã.Tin các cựu quan chức bị khởi tố được đưa ra sau 2 tháng thanh tra từ những tố cáo của người dân về những sai phạm trong quản lý đất đai của cán bộ xã Đồng Tâm.Sau khi bản dự thảo được công bố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, hứa rằng “thời gian tới sẽ công bố kết luận thanh tra minh bạch.”Ông Chung là người đã tới xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân sau khi cuộc giằng co giữa người dân và chính quyền xã này lên đến cao điểm cách đây vài tháng.Bản tin nhắc rằng mâu thuẫn đất đai tại Đồng Tâm bắt nguồn từ năm 2015 khi Bộ Quốc Phòng có quyết định thu hồi hơn 50ha đất do Quân chủng Phòng không Không quân quản lý, và giao cho Tập đoàn Viettel. Trong khu đất được giao cho công ty viễn thông của quân đội, có 46 ha thuộc xã Đồng Tâm, và nhiều người dân trong xã đệ đơn khiếu kiện vì cho rằng đó là đất của họ.Cuối tháng 3 năm nay, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” tại xã Đồng Tâm bất chấp lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, cam kết sẽ không làm như vậy. 15 ngày sau khi khởi tố, Công an thành phố bắt 4 người dân làng về hành vi vi phạm pháp luật.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận rằng lòng dân Đồng Tâm rất phẫn nộ.Trước dự thảo kết luận như vậy, Đài RFA đã liên lạc với một người dân Đông Tâm là anh Lê Đình Doanh, cháu nội cụ Lê Đình Kình, một trong 4 người từng bị công an Hà Nội bắt liên quan đến vụ tranh chấp đất đai này. Anh Doanh cho biết bản thân anh và hầu hết người dân Đồng Tâm hiện tại rất bất mãn với kết luận này:Kết luận này là sai hoàn toàn bởi vì từ ngày tôi còn nhỏ đã theo ông bà vào trong đó dỡ sắn, trồng lạc, ngô ở trong đó suốt nên họ nói vậy là sai hoàn toàn. Bây giờ bà con cũng đang rất bức xúc khi nghe được tin đó. Bà con nói rằng bây giờ cả thế giới người ta nhìn vào cái đất này là đất nông nghiệp của dân từ ngày xưa đến giờ, thế này Đồng Tâm lại chuẩn bị dậy sóng.RFA cũng ghi rằng từ Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức, một người chuyên giúp dân oan đấu tranh giành lại đất đai và chống tham nhũng, và đạt Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết bà vô cùng bức xúc khi được nghe dự thảo kết luận này và sau việc này bản thân bà sẽ “vào cuộc” cùng người dân Đồng Tâm:“Đất quốc phòng là thế nào? Bao nhiêu đời nay rồi người ta đã trồng cấy nhưng giờ tự nhiên biến thành đất quốc phòng. Như vậy là cướp à? Có đền bù đồng nào không? Muốn thu hồi thì phải có họp dân, thông báo và có đề bù. Tôi không có một hòn đất ở đấy mà nghe tin còn gai cả người nữa là người dân, đất người ta sinh sống bao nhiêu đời nay rồi. Tôi sẽ nghiên cứu kỹ và sẽ vào cuộc, gặp trực tiếp người dân Đồng Tâm.”