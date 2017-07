Thử nhìn lại lợI thế vũ khí hạt nhân của bắc triều tiên



Đào Như





Hôm thứ Ba ngày 4/7 Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công phi đạn đạn đạo liên lục địa-ICBM Intercontinental Ballistic Missile-nhằm vào ngày lễ Độc Lập thứ 241 của Hoa Kỳ, chỉ vài ngày trước thềm Hội nghị cấp cao của khối G20 và chỉ 24 giờ sau 2 cuộc điện đàm riêng biệt giữa Tổng thống Donald Trump với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, và với chủ tịch TQ, Tập Cân Bình, bàn về vấn đề rũi ro phát triển vũ khí hạt nhân và đạn đạo của BTT.



Theo báo Washington Post hôm 5 tháng 7-2017, việc phóng tên lửa liên lục địa của BTT hôm 4-July cũng có thể nhằm đáp trả lại câu nói thiếu già dặn của Donald Trump:‘‘BTT sẽ không có khả năng phóng tên lửa đến tận vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ’’. (Donald Trump made a bold pronouncement in the weeks before he becomes president that is not aging well. North Korea just stated that it’s the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching to parts of the US. It won’t happen- Washington Post) .



Bắc Triều Tiên tuyên bố đây là lần thử đầu tiên tên lửa liên lục địa-ICBM-Hwasong-14, được phóng lên theo gốc bắn rất cao trong không gian đến 2802 Km và bay suốt trong gần 39 phút mới rơi xuống một nơi được qui định trước trên biển Nhật Bản cách nơi phóng tên lửa này vào khoảng 933Km. Theo ước tính dựa trên thống kê, các chuyên viên đạn đạo của Mỹ đã ước đóan nếu tên lửa này được phóng trong điều kiện gốc độ bình thường nó có thể tiến đến các tiểu bang Alaska, Hawaii thậm chí nó có thể tiến đến các vùng đất của Hoa Kỳ ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng cho hay: Phi đạn Hwasong-14 vừa rồi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.



Phản ứng Quốc Tế Về Việc Bình Nhưỡng phóng Thành Công Tên Lửa Đạn Đạo Liên Lục Địa-ICBM.

Hôm 5/7 Tổng thống NTT, ông Moon Jae-in lên tiếng kêu gọi các cường quốc nên gia tăng biện pháp chế tài BTT sau vụ phóng thành công phi đạn đạn đạo của nước này hôm 4/7. Tại một buổi họp báo với Thủ Tướng Đức, Angela Merkel, tại Berlin ông Moon cho hay sẽ dùng diễn đàn G20 tại Hamburg trong tuần này để huy động ủng hộ kiến nghị tăng cường biên pháp chế tài Bình Nhưỡng. Được biết hôm 5/7, quân đội hỗn hợp Mỹ và NTT đã tập trận bắn thử hàng loạt tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 và cả tên lửa chiến thuật ATACMS để dằn mặt Bình Nhưỡng. Hội đồng tham mưu của NTT xác nhân các tên lửa được phóng ra vùng biển Nhật Bản. Văn phòng của Tổng thống NTT đã khẳng định chính Tổng Thống Moon Jae-in yêu cầu triển khai cuộc tập trận này để phô diễn sức mạnh tên lửa của liên minh quân sự Mỹ-NTT. Tuy nhiên Tổng thống Moon Jae-in cũng nhấn mạnh nên giải quyết vấn đề BTT bằng con đường ngoại giao ôn hòa. Thế mới hay, bất cứ ai là người Triều Tiên cũng ngóng mong ngày thống nhất đất nước họ bằng con đường hòa bình.



Trong dịp này Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay, thượng đỉnh G20 lần này sẽ bàn về cách phản ứng tốt nhất để làm sao giữ được áp lực với chế độ Bình Nhưỡng trong công cuộc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của xứ này. Qua những lời phát biểu ở trên của Thủ tướng Đức, một sư thật không ai chối cãi được là bà Chủ nhà của thượng đỉnh G20 lần này tại Hamburg không mấy mặn mà trong việc trừng trị BTT. Có lẽ Thủ Tướng Đức Angela Merkel không muốn đổ thêm dầu vào lửa và bà tin tưởng rằng Mỹ đủ khôn ngoan biết tự kiềm chế không bao giờ để xảy ra chiến tranh hạt nhân với BTT, ít ra trong lúc này.



Hôm 5/7 tại buổi họp của Hội Đồng Bảo An tại LHQ, New York Phó Đại diện Nga lên tiếng: Chớ nên dùng võ lực với Bình Nhưỡng sau sự cố Bình Nhưỡng phóng thành công phi đạn đạn đạo Hwasong-14. Và đại diện Nga yêu cầu Mỹ ngưng triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn ở NTT. Rõ ràng Nga đã lợi dụng sự thành công của phi đạn Hwasong-14 vừa rồi buộc Mỹ phải ngừng xây dựng hệ thống phòng thủ phi đạn tại NTT. Hệ thống này của Mỹ ở NTT không chỉ ngăn ngừa, chận đánh phi đạn của BTT mà còn ngăn ngừa, chận đánh các phi đạn từ Nga và TQ.

Cũng tại LHQ hôm 5/7, người đại diện chính phủ TQ, Cảnh Sảng nói rằng Bắc Kinh không ngừng nỗ lực để giải quyết những thách thức trên bán đảo Triều Tiên. Ông Sảng khẳng định vai trò của TQ là không thể thiếu được và kêu gọi tất cả các bên phải biết tư kiềm chế, ngưng ngay những hành động có tính cách thúc đẩy tình trạng bán đảo Triều Tiên đến độ xấu hơn.

Những lời phát biểu mỹ miều‘kẻ cả’ của đại diên TQ tại LHQ chỉ là những lời nói‘hùa theo ăn có’ lên mặt với Mỹ. Trong thực tế Bắc Kinh không thể tạo ảnh hưởng hay áp lực nào với Bình Nhưỡng trong chương phát triển hạt nhân và đạn đạo. Việc thông thương mậu dịch giữa hai nước TQ và BTT là lợi ích kinh tế hai chiều, không hề mang tính cách giúp đỡ hay viện trợ từ phía TQ.



Người phát ngôn của Tổng Thư Ký-LHQ, ông Antonio Gutteres, ra tuyên bố lên án Bình Nhưỡng đã nghiêm trọng vi phạm trắng trợn các nghị quyết của HĐBA-LHQ và có hành động leo thang căng thẳng nguy hiểm. Chắc chắn chỉ trong vài ngày nữa tổ chức LHQ sẽ đưa ra những biện pháp hiệu năng hơn đế chế tài Bình Nhưỡng. Đây cũng chỉ là những lời chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng một cách trung dung, thiếu quả quyết trong việc trừng phạt, chế tài BTT. Đứng trước sự cố 4/7 do BTT gây nên, một tổ chức quốc tế kỳ cựu đứng hàng đầu thế giới, tổ chức LHQ, vẵn còn lưỡng lự, không tin rằng Mỹ và BTT không đến nỗi thiếu trách nhiệm trước sư sống còn của 2 dân tộc họ và nhân loại; Mỹ và BTT không bao giờ ngu xuẫn mà lao đầu mình vào cuộc chiến hạt nhân.



Hôm 5/7 phát biểu trước cuộc họp của Hội Đồng Bảo An tại LHQ, Đại diện Mỹ tại LHQ, bà Niki Haley, tố cáo hành đông phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 4/7 của BTT, đã hâm dọa nghiêm trọng tình trạng an ninh của Mỹ và các đối tác đồng minh của Mỹ và Thế giới. Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng dùng vũ lực đáp trả, nhưng bà cho biết đó không phải là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Bà Haley không quên thúc giục TQ, đồng minh chính của BTT, hãy nỗ lực hơn nữa để kiềm chế Bình Nhưỡng. Dồng thời bà Haley cho biết Washington sẵn sàng cắt đứt mậu dịch với bất cứ nước nào làm ăn với Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của LHQ. Mỹ có thể hành động đơn phương và trừng phạt các công ty TQ làm ăn với Bình Nhưỡng đặc biệt là các ngân hàng... Trong khi đó, giới ngoại giao Mỹ cho rằng Bắc Kinh chưa thực thi đầy đủ các biện pháp chế tài quốc tế đối với Bình Nhưỡng và thay vào đó TQ chống lại các biện pháp chế tài Bình Nhưỡng mạnh tay hơn của LHQ. Hơn thế nữa, thương mại TQ và BTT tăng gần 40% trong quí đầu năm nay. Do đó Tổng Thống Donald Trump nghi ngờ khả năng hợp tác của TQ trong việc đối phó mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng.



Tuy nhiên, bên cạnh đó có sự lựa chọn xem ra ưu việt hơn đó là ý kiến của Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, James Mattis trên hồ sơ trừng phạt Bình Nhưỡng đã vi phạm trắng trợn những nghị quyết về giới hạn phát triển vũ khí hạt nhân của Hội Đồng Bảo An-LHQ. Hôm thứ Năm 6/7 trong buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis, phát biểu dù cho BTT có bắn phi đạn mang đầu đạn hạt nhân tiến đến nước Mỹ đi nữa, cũng không thể khiến người Mỹ chúng ta khai chiến chống lại BTT. Bô trưởng James Mattis khẳng định: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kiên trì tìm giải pháp ngoại giao ôn hòa đối với khủng hoảng nguyên tử BTT. Và Bộ trưởng Mattis cho hay hay chính Tổng Thống cũng dứt khoát: chúng ta phải tìm giải pháp ngoại giao, kinh tế để giài quyết vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của BTT. Nguyên văn Anh ngữ của bản tường thuật do Alex Lockie của báo Businessinsider hôm 6/7: Defense Secretary James Mattis told reporters at the Pentagon on Thursday that, despite North Korea demonstrating its ability to hit the mainland US with the nuclear missile, the US came no closer to war. I do not believe this capability in itself brings us to war. Mattis said the US would continue to focus on a diplomatic solution to the crisis...The President has been very clear that ‘‘we are leading diplomatic and economic effort’’ said Mattis.



Kết Luận

Từ đầu năm 2017 tính đến nay BTT đã gấp rút phóng đầu đạn đạn đạo cả thảy 13 lần, với chủ đích làm áp lực Mỹ và Hội Đồng Bảo An-LHQ thừa nhận BTT như một trong 9 quốc gia có võ trang vũ khí hạt nhân, và có chủ quyền, độc lập, có quyền hợp tác với NTT để tự quyết định tương lai và thống nhất trong hòa bình Bán đảo Triều Tiên. Điểm nổi bật hơn tất cả, Bình Nhưỡng đã thành công một cách ngoạn mục trong việc phóng đầu đạn đạn đạo xuyên lục địa hôm 4/July nhằm ngày lễ Độc lập thứ 241 của Hoa Kỳ. Sự trùng hợp này dù cho vô tình hay cố ý đều có thể gây ra sự hiểu lầm từ phía chính phủ Mỹ nhất là Tổng Thống Mỹ, Donald Trump. Mối quan hệ giữa Mỹ và BTT kể từ đầu năm đến nay đã trở nên vô cùng phức tạp cho đến nỗi hồi tháng Tư vừa rồi Tổng Thống Mỹ, Donald Trump đã điều động hạm đội Tàu Sân Bay,và Tiềm Thủy đỉnh võ trang nguyên tử, áp sát bờ biển NTT.



Nhìn từ gốc đô của Washington, Chính phủ Mỹ có lý trong việc kiềm chế BTT phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ là một trong ngũ đầu chế của Hội Đồng Bảo An Thường Trực của LHQ. Là một thành viên của HĐBA, Mỹ có bổn phận ngăn ngừa cấm sự lan tràn vũ khí hạt nhân. Hơn thế nữa, nếu để cho Bình Nhưỡng tự do phát triển vũ khí hạt nhân đến chỗ thành công như trong ngày 4/July vừa rồi thì chắc chắn sinh mạng của 30,000 binh sỹ Mỹ hiện đang trú đóng thường trực trên bán đảo Triều Tiên bị hâm dọa nặng nề. Và hơn 80,000 binh sỹ Mỹ hiên đang trú đóng rãi rác trên nước Nhật, nhất là tại Okinawa sẽ cùng chung số phận như vậy.



Nhìn từ gốc độ Bình Nhưỡng, việc chế tạo vũ khí hạt nhân của BTT cũng chỉ để bảo vệ chủ quyền của Bán đảo Triều Tiên, để bảo vệ nền độc lập, tư do, quyền được sống bình đẳng, được thế giới nhìn về bán đảo Triều Tiên với sự trọng nễ thật sự. Nghĩ cho cùng đó là những đòi hỏi vô cùng chính đáng cho bất cứ dân tộc nào trên thế giới hôm nay.



Việc xung đột va chạm vì quyền lợi giữa các quốc gia hôm nay điển hình như Mỹ và BTT là chuyên bình thường. Trong tinh thần Toàn cầu hóa do Mỹ đề xuất hồi cuối thế kỷ XX, thế giới hôm nay không có kẻ thù, chỉ có đối tác cùng nhau phát triển kinh tế trong tinh thần cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng và cùng hưởng lợi theo khả năng của mình.



Nếu Chính phủ Hoa Kỳ thật sư có khả năng và thiện chí chuyển hóa BTT từ thù thành bạn, từ đối trọng thành đối tác để cùng nhau phát triển kinh tế bảo vê an ninh, hoà bình bền vững như bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, James Mattis đang mong muốn. Hy vọng chăng điều này sẽ trở thành sự thật? Sự bắt tay giữa Mỹ và BTT sẽ khẳng định: Không có kẻ thù vĩnh viễn- Không có bạn vĩnh viễn- chỉ có lợi ích của quốc gia là vĩnh viễn./.



Đào Như

thetrongdao 2000@yahoo.com

July-8-2017



GHI CHÚ NGUỒN

