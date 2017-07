Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn Đại Hội Toàn Thế Giới 2017

Từ trái ông Tony Tâm, Cô Ái Phương, Văn Công Định.

Westminster (Bình Sa)- - Đề chuẩn bị cho ngày Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn Toàn Thế Giới 2017, một số thành viên trong Ban tổ chức do ông Văn Công Định, Trưởng ban tổ chức và các thành viên gồm có Cô Ái Phương, ông Tony Tâm đến thăm Tòa soạn Việt Báo và cho biết chi tiết về ngày Đại Hội như sau:

-Tiền Đại Hội được tổ chức vào lúc 4:00 chiều đến 10: đêm tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam địa chỉ số 10872 Westminster Ave #214-215 Thành phố Garden Grove CA92843.

-Đại hội chính thức sẽ diễn ra vào lúc 10:00 giờ sáng đến 4:00 chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant tại số 15583-15589 Brookhurst St., Westminster, CA 92683 điện thoại liên lạc số (714)775-3077.

Đại hội có chương trình văn nghệ đặc sắc, nhân dịp nầy Ban tổ chức sẽ cho phát hành Đặc San Liên Trường 2017 với nhiều tài liệu, bài vở và hình ảnh giá trị do các cây bút xuất thân từ Liên Trường cũng như qúy vị giáo sư, các nhà văn, nhà thơ Qui Nhơn, Bình Định .. .

Theo ông Văn Công Định thì hằng năm cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn đều tổ chức họp mặt nhằm siết chặt tình thân giữa thầy, trò, bạn hữu đã từng cùng chung dưới các mái trường tại Qui Nhơn, Bình Định mà hiện nay đang sinh sống khắp nơi trên thế giới.

Theo các Anh, Chị trong Ban tổ chức thì đại hội rất mong được tiếp đón tất cả qúy Thầy Cô các cựu học sinh thân hữu đã một thời sinh ra, lớn lên trên vùng đất Bình Định, Qui Nhơn thân yêu. Đây cũng là dịp để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thân thương ngày cũ, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất. Thời gian không còn chờ chúng ta, gặp nhau trong ngày đại hội là dịp may để cùng nhau hồi tưởng về những kỷ niệm tuổi học trò.

Ban tổ chức trân trọng kính mời qúy Thầy, Côø và các cựu học sinh đến tham dự ngày Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn.

Liên Trường Qui Nhơn gồm có: Trường Sư Phạm Qui Nhơn, Vị Nhân, Lê Lợi, Qui Nhơn Nghĩa Thục, Đống Đa, Trinh Vương, Kỹ Thuật Qui Nhơn, Cường Để, Tự Lực, Bồ Đề, Tân Bình, Nhân Thảo, Tây Sơn, Đặng Đức Siêu, Triều Thuận, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Nữ Trung Học La San, Tăng Bạt Hổ.. .

Mọi chi tiết liên lạc: Văn Công Định (714) 907-5473, Trần Ngọc Anh (714) 251-9122, Phạm Lê Huy (310) 894-3085, Nguyễn Thị Phước (703) 489-7131, Tạ Phan Liên Hương (818) 645-4853.