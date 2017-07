Nga Xen Vào Bầu Cử 2016: Trách Nhiệm Thuộc Obama

Cây kim giấu trong túi cũng có ngày lòi ra. Vàng thiệt không sợ gì lửa. Hai câu cách ngôn này của VN vẫn đúng trong cuộc tranh cử tổng thống 2016 của Mỹ, tốn tiền tỷ đô la xanh, với trăm mưu ngàn kế độc.Cây muốn lặng, nhưng gió không ngừng. Hơn nửa năm sau Ô. Trump đắc cử tổng thống, một cuộc bầu cử mà phe đối thủ cáo buộc là Ô Trump được Nga giúp, thì tờ báo Washington Post đăng bài cho hay TT Obama lúc bấy giờ biết "sự liên quan trực tiếp" của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuộc bầu cử từ tháng 8/2016.Nhưng ở đời cuộc gây cấn nào cũng có lúc phải tới mức tận cùng, để cùng thì tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cữu. Chớ cứ hết kiếm chuyện này tới kiếm chuyện kia thì người đánh, kẻ đỡ sẽ sức cùng lực tận, thiệt hại cho việc nước chuyện dân. Và bên kiếm chuyện, phe đảng và truyền thông ăn theo có thể bị dân chúng Mỹ rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm dân chủ, bầu cử sẽ đánh giá đó là chơi xấu, đâm sau lưng chiến sĩ, đánh dưới lưng quần đối thủ, sẽ bị mất phiếu trong kỳ bầu cử tới, như tự bắn vào chân mình trong chính trường.Hôm 22/6 TT Trump lên tiếng, viết trên Twitter, qui trách cho TT Obama, “Nếu Nga đã tốn sức tốn công chen vào cuộc bầu cử năm 2016 thì toàn bộ công việc của họ đã diễn ra dưới thời của chính phủ Obama, vậy tại sao chính phủ này không ngăn chận lại?”. Và trả lời kênh truyền hình Fox News, Ông nói "Nếu ông ta [TT Obama] có thông tin, tại sao ông ta không làm điều gì đó? Lẽ ra ông ta phải làm điều gì đó về việc ấy. Nhưng bạn đã không thấy thế. Thật buồn".Thành viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 25/6 đã chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã không hành động sớm và mạnh hơn với Nga. "Chính quyền của ông Obama đáng lẽ phải hành động nhiều hơn nữa khi chuyện trở nên rõ ràng rằng không chỉ Nga can thiệp mà nó còn được chỉ đạo ở các cấp cao nhất của điện Kremlin.”Nói TT Obama không làm gì khi biết tin tặc Nga có liên quan đến cuộc bầu cử không đúng lắm. Ông có làm, làm cái việc cáo buộc Ô. Trump liên quan với Nga. Hai cơ quan tình báo mật của nội các Obama: CIA và FBI tung tin Nga giúp Ô Trump. Tin VOA tiếng nói chánh thức của chánh phủ Obama, ngày 10-12-16, loan báo “Nga đã can thiệp giúp Trump đắc cử: “CIA kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 để giúp ông Donald Trump đắc cử chứ không chỉ làm giảm lòng tin của dân chúng vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, theo tiết lộ từ một quan chức cấp cao của Mỹ…”.“Tòa Bạch Ốc ngày 9/12 loan báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo đánh giá các cuộc tấn công mạng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016 và trình báo cáo trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20/1. Cố vấn an ninh quốc gia của TT Obama, Lisa Monaco, cho báo giới biết kết quả báo cáo sẽ được chia sẻ cho Quốc hội và những nơi khác.”Còn TT đắc cử Trump trả lời trên Twitter, Ông không tin những cáo buộc đó xuất phát từ Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA). Ông Sean Spicer, người được giao làm phát ngôn viên cho nhóm chuyển giao quyền lực của TT đắc cử Trump, nói trên CNN. Ông “khẳng định hoàn toàn không hề có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Ông nói: “Donald Trump đã giành 306 đại cử tri ở 2300 hạt. 62 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho ông ta.”Như mọi người đều biết suốt mùa bầu cử 2016, TT Obama cầm quyền. Đó là thời gian thuộc quyền hạn và trách nhiệm của TT Obama phải bảo quốc an dân. Tất cả các cơ quan an ninh, tình báo, quân đội và lực lượng bán quân sự, tất cả đều dưới quyền tối cao của TT Obama.Bầu cử tổng thống, toàn hạ viện và 1/3 thượng viện liên bang là một quốc gia đại sự của chánh quyền Mỹ. An ninh bầu cử là điều kiện tiên quyết của quốc gia đại sự này. Tin tặc xảy ra cho Cộng Hoà, Dân Chủ, cho ứng cử viên tổng thống nào trong mùa bầu cử cũng thuộc về trách nhiệm của TT Obama và chánh quyền đương nhiệm phải phòng chống, ngăn chận, diệt trừ. Nói một cách cụ thể, an ninh bầu cử tổng thống là trách nhiệm của tổng thống Mỹ đương nhiệm. Mãi tới ngày 20 tháng 01 năm 2017, sau 12 giờ trưa TT đắc cử Trump tuyên thệ nhậm chức, chánh quyền mới chuyển qua TT Trump.Trước ngày chuyển giao chánh quyền 20 tháng 01, năm 2017 đó, TT Obama là người cầm lái con thuyền quốc gia, có trục trặc, biến cố gì, mũi dại lái phải chịu đòn. Tổng thống người quyền cao chức trọng nhứt của chánh quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm nặng nhứt. Phòng chống các hình thái đánh phá nào của địch, không có ai đủ nhơn tài vật lực, quyền năng hiến định, luật định cho bằng tổng thống.Quyền hạn và trách nhiệm theo tinh lý pháp luật phải đi đôi. Tổng thống vì thế không thể đổ lỗi, đổ tội, đổ trách nhiệm cho ai vì không có ai quyền lớn hơn tổng thống trong việc bảo quốc an dân, mà cuộc bầu chọn chọn tổng thống, 1/3 thượng nghị sĩ và 435 dân biểu liên bang, là một quốc gia đại sự.Giả sử thực sự nếu có cái tội như CIA của TT Obama tiết lộ tin tặc Nga giúp Ô. Trump đắc cử, tội lỗi ấy, trách nhiệm này phải thuộc về TT Obama vì Ông là người có quyền hạn cao nhứt nên có trách nhiệm nặng nhứt trong công cuộc bảo vệ an ninh cho đất nước và nhân dân Mỹ - mà không làm, mà lại đổ thừa cho người khác.Tình hình cho thấy chủ trương hành động của tân chánh quyền Mỹ, TT Trump và nội các đã được nhân dân và chánh quyền Mỹ ủng hộ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ với biểu quyết 9-0 nhất tề đồng thuận cho thi hành lại một số phần của sắc lịnh của tổng thống TT Trump bị một số toà án dưới tạm ngưng. Nay toà tối cao của Mỹ cho Hành Pháp cấm nhập cảnh lại đối với những người đến từ các nước Libya, Iran, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, và đình chỉ chương trình nhận người tị nạn. Đây là một thắng lợi nhiều ý nghĩa về pháp lý và chánh trị của chánh quyền Cộng Hoà với TT Trump.Cộng Hoà cũng đã giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử Dân biểu đặc biệt trong năm nay. Tại tiểu bang Georgia, Bà Handel Cộng hoà đã thắng đối thủ Dân chủ Jon Ossoff, đang thu hút sự quan tâm của cả nước Mỹ. Ngoài ra tại khu vực bầu cử ở Kansas, Montana, và South Carolina, Cộng hoà cũng được tín nhiệm của cử tri và cư dân. Một dấu chỉ tốt cho Cộng Hoà trong cuộc bầu cử Quốc Hôi năm 2018./.(VA)