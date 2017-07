Thư Thiếu Nhi: Gương Thiếu Nhi

Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến,Tuần vừa rồi, các bạn đã đọc một gương thiếu nhi xuất sắc ở New Orleans, bạn tên là Tiên Nguyễn đã đoạt được giải đánh vần ở địa phương, nhưng thiếu may mắn ở cuộc thi đánh vần toàn quốc nước Mỹ. Trong cuộc thi đánh vần Cripps National Spelling Bee, mà các bạn đã biết, đã về tay một bạn 12 tuổi, gốc Ấn, tên là Ananya, với giải thưởng 40.000 US, tại Washington D.C. Bạn Ananya đã giữ chức vô địch trong hai năm liên tiếp.Tuy nhiên trong cuộc thi đánh vần gay go này, ngoài bạn Tiên Nguyễn, còn có một bạn khác, gốc Việt tên là Sylvia Nguyễn, 11 tuổi, đến từ tiểu bang Missouri, cùng gia đình đã đến dự cuộc thi. Tuy không đoạt giải nhưng Sylvia Nguyễn đã gây ấn tượng tốt đẹp trong ban giám khảo và các khán giả. Mặc dù là lần đầu dự cuộc thi toàn quốc, bạn rất bình tĩnh, không hề run sợ. Trong lần gọi đầu tiên, bạn đã đánh vần đúng chữ “Lecithin” và tới vòng thứ hai, bạn đánh vần khá chính xác chữ “repudiate” mà bạn chưa từng đọc thấy bao giờ. Khi lọt vào vòng này, thí sinh được quyền đặt câu hỏi với ban giám khảo. Bạn hỏi rất tự nhiên:“Ông có thể hát một bài trong đó có chữ tôi vừa đánh vần, được không ạ”.Câu hỏi dí dỏm của Sylvia khiến mọi người cười rộ, và Tiến sĩ Jacques Bailly mỉm cười trả lời: “Cháu sẽ không muốn nghe tôi hát đâu”. Nhật báo St. Joseph News Press viết bài khen Sylvia đã biết tận dụng thời gian quí giá để tạo ấn tượng tốt đẹp với ban giám khảo.Sylvia Nguyễn sắp học xong lớp Năm và sẽ lên lớp Sáu tại trường tiểu học Oak Grove Elementary.Trong cuộc thi đánh vần toàn quốc năm nay có 291 thí sinh. Chỉ cần đánh sai một vần là thí sinh bị loại ngay.Sylvia Nguyễn rất vui đã được gây sự chú ý trong cuộc thi. Cũng như Tiên Nguyễn, Sylvia Nguyễn không thành công thì cũng sẽ thành nhân, với quyết tâm học hỏi, tạo điều kiện để tham dự trong những cuộc thi sắp tới với nhiều cơ hội và may mắn.