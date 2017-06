Dân Biểu Correa Phản Đối VC Thăm Cali

Một phái đoàn Đại Biểu Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam, do ông Vũ Thanh Hồng, Chủ Tịch Uỷ Ban Kinh Tế, và 8 thành viên dự định sẽ đến thăm Toà Nhà Lập Pháp Tiểu Bang California tại Sacramento vào thứ Hai sắp tới, ngày 3 tháng 7. Khi được hay tin, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa đã lập tức phản đối sự hiện diện của phải đoàn, cũng như ủng hộ với kiến nghị và lời kêu gọị của Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn chống lại chuyến thăm viếng này.Là một người bạn thân của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ông Lou Correa đã được rất nhiều cử tri của ông liên lạc và chia sẻ về những bất công và đàn áp mà họ đã trải qua dưới chế độ Cộng Sản. Cho đến nay, sự đàn áp này vẫn liên tiếp diễn ra với những tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, các nhà lãnh đạo tinh thần, những nhân vật blogger, nhạc sĩ, sinh viên, nhà báo độc lập, v.v. – nhằm lên tiếng cho nhân quyền và tự do nhân chủ. Điều này cho thấy nhân quyền tại Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ.Là một dân cử luôn đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền, và tự do dân chủ cho cộng đồng, Dân Biểu Correa hiểu rõ hơn hết nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cho rằng việc đón tiếp phái đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng Sản Việt Nam này là đi ngược lại với nguyện vọng của cộng đồng. Dân Biểu Lou Correa cũng nhắc đến Nghị Quyết SCR 17 Vinh Danh Cờ Vàng là biểu tượng cho tự do và truyền thống của cộng đồng Việt Nam mà ông là tác giả khi còn là Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang California. Việc xuất hiện của lá cờ Cộng Sản tại Thủ Phủ Sacramento không khác gì làm ngơ với các hành động đàn áp nhân quyền của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Đây cũng là một vệc làm trái lại với ý nguyện của cộng đồng người Việt và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản hải ngoại.Dân Biểu Lou Correa kêu gọi cư dân khắp California cùng ông chống lại chuyến viếng thăm này cũng như chống lại lá cờ Cộng Sản xuất hiện tại Toà Nhà Lập Pháp Tiểu Bang California tại Sacramento.