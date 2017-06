60% Hãng Phải Hối Lộ Để Êm Xuôi

SAIGON -- Các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam gặp quá nhiều gánh nặng... và có tới 60% doanh nghiệp tự nguyện “đút lót” để giảm phiền hà... Theo các tin tổng hợp từ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn và VOV.Bản tin TBKTSG ghi rằng doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng chồng chất và không đủ năng lực tài chính cho các khoản đầu tư giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đó là nhận định của các quan chức và chuyên gia tại Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức ngày 22-6.Cục trưởng Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồ Sỹ Hùng cho biết, chi phí chính thức đang là gánh nặng lớn với khu vực này. Theo Báo cáo khảo sát của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) năm 2016, tốc độ tăng lương tối thiểu thời gian qua từ 8-12%, cao hơn nhiều so tốc độ tăng năng suất lao động 4-5%. Bên cạnh đó, mức đóng bảo hiểm 22% lương tháng ở Việt Nam là cao hơn nhiều so với 13% của Malaysia, và 10% của Philippines.Tỷ suất lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp tư nhân còn rất thấp, chỉ 1,72% trong khi tỷ suất này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước là 6,04% và khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI là 6,95 %.Xét về quy mô lao động, có tới 97,7% số doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa; xét về quy mô vốn, tỷ lệ doanh nghiệp quy mô vốn nhỏ và vừa chiếm tới 94,8%.Trong khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước có tới 98,6% là quy mô nhỏ và vừa, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tỷ lệ doanh nghiệp quy mô vừa chỉ chiếm 1,6%.Tài sản cố định bình quân của doanh nghiệp tư nhân rất nhỏ, duy trì ở mức 7-8 tỉ đồng và không có cải thiện đáng kể trong suốt giai đoạn 2011-2015.Trong khi đó VOV ghi nhận: 60% doanh nghiệp tự nguyện “đút lót” để giảm phiền hà?Nhiều doanh nghiệp phải tự nguyện chấp nhận chi phí "bôi trơn" để giảm phiền hà, duy trì quan hệ và né tránh nghĩa vụ...Chia sẻ tại Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017 được tổ chức ngày 22/6, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, có đến 60% doanh nghiệp tự nguyện "đút lót" để giảm phiền hà."50-60% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức vì cho rằng để giảm phiền hà, duy trì quan hệ, né tránh nghĩa vụ. Việc chi trả phần nào xuất phát từ chính doanh nghiệp, không hẳn chi trả để theo yêu cầu và sách nhiễu của thanh tra, kiểm tra", ông Tuấn nói.Theo Trưởng Ban pháp chế của VCCI, chi phí không chính thức doanh nghiệp không chỉ là nạn nhân còn là tác nhân, coi đây như lợi thế cạnh tranh của mình, thể hiện môi trường kinh doanh không minh bạch.Ông Tuấn cũng cho hay, doanh nghiệp lớn thường phải tiếp đón nhiều đoàn thanh kiểm tra, dường như doanh nghiệp lớn thuộc nhiều cấp quản lý hơn. Ngoài việc chi trả như doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp lớn còn chi trả trong xin cấp phép, duy trì quan hệ ở cấp cao hơn.Thừa nhận thực tế này, ông Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đánh giá, ngoài chi phí chính thức như phí logistic, hạ tầng, tuân thủ pháp lý, ngăn ngừa khủng hoảng rủi ro,..., các doanh nghiệp Việt còn đang phải trả chi phí không chính thức.