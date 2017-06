Ép Nợ, Hủ Tiếu, Say Xỉn, Lật Xe Gỗ, Ma Túy...

Nhiều chuyện để lo nghĩ... chết chóc, tai nạn xe, say xỉn...Bản tin VOV kể chuyện: Bị ép nhận nợ, cắt mạch máu tự tử...Không viết giấy nhận nợ thì bị đánh, nhưng nếu viết giấy mà không trả nợ đúng hạn cũng bị đánh nên chị Nữ nghĩ đến việc tự tử.Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Huỳnh Lâm Huân (biệt danh Quân già, 37 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.Một ngày trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt vợ hờ của Huân là Nguyễn Thị Bích Hà (Hà lửa, 45 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) về tội danh trên.Nạn nhân bị Huân và Hà bắt giữ là chị Tăng Thị Ngọc Nữ (45 tuổi, trú tổ 33, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).Bản tin trên Infonet kể chuyện Sài Gòn: Xe hủ tiếu bán rong kiếm lãi hơn 40 triệu đồng/tháng.Thu nhập từ vỉa hè rất cao là lý do khiến việc thuyết phục người kinh doanh trên vỉa hè chuyển đổi nghề nghiệp trở nên vô cùng khó khăn.Thông tin trên được bà Lưu Lê Bích Phượng – Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình cho biết trong buổi làm việc với Quận ủy quận 1 về tình hình lập lại trật tự vỉa hè.Trong khi đó, VietnamNet kể về: Phút tài xế say xỉn lao ngược chiều như tên bắn trong hầm Thủ Thiêm...Say xỉn quá mức, nam tài xế cho xe ô tô chạy ngược chiều, lao như tên bắn đâm liên tiếp vào 3 ô tô khác trong hầm Thủ Thiêm.Chiều nay 23/6, ông Lê Minh Triết - Giám đốc trung tâm điều hành hầm vượt sông Sài Gòn cho biết: lúc 22h20 xe ô tô BKS 51F-06926 chạy ngược chiều từ đầu hầm Q1 lưu thông vào hướng Q2 với tốc độ cao đã gây tai nạn cho 3 xe ô tô BKS: 51F-71744; 50Z- 2821; 66A-03356.Bản tin VTV kể: Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và trở thành thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cá tra của Việt Nam.Kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc đang tăng trưởng tốt với những con số rất lớn.Hiện Trung Quốc là thị trường đứng đầu về nhập khẩu cá tra Việt Nam. Đến cuối tháng 5/2017, xuất khẩu cá tra của nước ta sang Trung Quốc đạt hơn 100 triệu USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ lại giảm gần 20%, với kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 90 triệu USD.Báo Người Lao Động kể: Mặc dù đoạn đường bị kẹt xe, các xe nhích từng chút một nhưng Bùi Liên Vũ vẫn bóp còi liên tục, chặn đầu xe người phàn nàn mình và bị đâm chết.Ngày 21-6, TAND Cấp cao tại TP SG xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Duy (SN 1981, quê Hải Phòng) về tội "Giết người".HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội vì đã dùng dao là hung khí nguy hiểm để tước đoạt mạng sống của người khác. Trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi mặc dù đường đang kẹt xe nhưng bấm còi liên tục và ra tay đánh bị cáo trước.Báo Khánh Hoà kể về “Vụ đầu độc đìa tôm ở Cam Thịnh Đông: Vẫn tích cực điều tra.”Cách đây hơn 2 tháng, một người nuôi trồng thủy sản ở thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh bị kẻ xấu bỏ thuốc độc xuống đìa khiến tôm chết sạch. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa có căn cứ để khởi tố vụ án…Ngày 22-6, ông Đặng Minh Vương, chủ đìa tôm bị kẻ xấu bỏ thuốc độc khiến tôm chết sạch, buồn rầu kể: “Khoảng 18 giờ ngày 17-4, tôi ra thăm đìa tôm thì phát hiện trong đìa có 1 bịch nilon loại 2 lít xung quanh có vệt loang như dầu. Lội xuống vớt bịch nilon lên, tôi như thất thần khi biết đây là thuốc độc, có mùi giống thuốc diệt cỏ, trong bịch vẫn còn thuốc. Trấn tĩnh lại để quan sát đìa tôm và chỉ 5 phút sau, tôi thấy tôm đồng loạt búng lên khỏi mặt nước rồi chết hết”..Báo Tuổi Trẻ kể: Bộ Công an rút đề xuất cấm dùng thiết bị ghi hình lén.Sau hơn nửa tháng đưa ra lấy ý kiến, Bộ Công an vừa rút quy định gây tranh cãi là cấm sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, phần mềm ngụy trang.Báo Bà Rịa Vũng Tàu kể: Hiếp dâm trẻ em, lãnh án 15 năm tù.Sáng 23-6, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh (32 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-1, trong khi đang nhậu ở nhà anh N.Đ.V. (ngụ huyện Châu Đức), Khánh đi ra vườn tiêu phía sau nhà anh V. thì gặp cháu N.V.D.V. (SN 2008, con gái anh V.) đang nhặt tiêu ở vườn. Khánh tiến đến nắm tay dẫn cháu V. qua khu vườn tiêu bên cạnh để hiếp dâm. Ngay lúc đó, Khánh bị người nhà cháu V. phát hiện nên bỏ chạy và chưa thực hiện được hành vi đồi bại của mình. Sau đó, gia đình nạn nhân đã bắt giữ Khánh và báo công an.Báo SGGP kể: Lật xe chở gỗ đè chết lơ xe.Khoảng 11 giờ sáng ngày 23-6 tại Km 13+ 100 đường ĐT 767 đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn khiến một lơ xe tử vong tại chỗ.Báo Lao Động kể về Đà Nẵng: Dùng ma túy, đâm chết bạn nhậu trên đường...Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Võ Ngọc Thạch (sinh năm 1979, trú phường Tam Thuận) về tội giết người. Nạn nhân là bạn nhậu của Thạch.Khoảng 4h sáng 15.6, Công an phường Tam Thuận nhận được tin báo về việc trên địa bàn có xảy ra một vụ đánh nhau.Sau khi nhận được thông tin, tổ tuần tra do Trung úy Nguyễn Hàn Việt làm tổ trưởng nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Hữu Sang (sinh năm 1981, trú tổ 87 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đang nằm bất động, trên người bê bết máu.Phải chi, đất nước giảm bớt bạo lực...