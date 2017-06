Thư Thiếu Nhi: Gương Thiếu Nhi

Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến,Càng ngày, những học sinh Việt Nam học giỏi được khen ngợi trong học vấn, mọi ngành nghề trên báo chí ngoại quốc càng nhiều. Mới đây, một bạn 14 tuổi, đã thắng giải vô địch đánh vần địa phương, để từ đó, ghi danh dự thi đánh vần cấp toàn quốc nước Mỹ.Bạn tên là Tiên Nguyễn, học trường Einstein Charter Middle School, ở New Orleans, đã thắng cuộc thi đánh vần tại địa phương vào ngày 18 tháng 3, bạn Tiên Nguyễn đã đánh vần chữ “duende” chính xác và đã thắng cuộc thi vào năm thứ 29 của New Orleans Spelling Bee tổ chức tại Đại Học Xavier University.Và ngày 28 tháng 5 vừa qua, Tiên Nguyễn đã cùng gia đình đi Washington DC để tham dự cuộc thi đánh vần toàn quốc Hoa Kỳ Scripps National Spelling Bee.Lần đầu tiên, bạn Tiên Nguyễn đã dự cuộc thi đánh vần toàn quốc vào năm 2005 sau khi thắng cấp địa phương, đánh bại 246 nhà vô dịch đánh vần khác của 35 trường học. Năm đó, cô không đoạt được cấp toàn quốc đánh vần.Năm nay, cuộc thi đánh vần toàn quốc Cripps National Spelling Bee đã khởi sự từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, nhưng bạn Tiên Nguyễn vẫn không được may mắn. Cuộc thi đã được tường thuật và chiếu hình ảnh trên đài truyền hình ESPN, nhưng không có tên bạn, và người đoạt giải năm nay là một nữ sinh gốc Ấn Độ ở Fresno California có tên là Ananya, 12 tuổi, với giải thưởng $40.000 vào đêm Thứ Năm 1 tháng 6 vừa qua.Thật tiếc cho bạn Tiên Nguyễn. Nhưng người xưa có câu: “Không thành công thì thành nhân”, qua bao nhiêu cuộc thi, đã thắng giải địa phương, bạn Tiên Nguyễn cũng được bao nhiêu là kinh nghiệm, để chuẩn bị cho tương lai, khi dự những cuộc thi khác, lớn hơn, khó hơn, mà thành công được mới là “thành nhân”. Chúc bạn may mắn. (BN)