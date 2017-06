AHCA: Lấy Tiền Dân Nghèo Đưa Nhà Giàu; Obama: Chỉ Trích Dự Luật Mới AHCA Của CH Rút Lại Điều Khoản Người Có Bệnh Sẵn

WASHINGTON - Cựu TT Obama đã dùng phương tiện Facebook để bênh vực luật cải tổ y tế quen gọi bằng tên ObamaCare, là thành tích lập pháp dấu ấn của ông, trong lúc đảng CH kiểm soát Bạch Ốc và QH lưỡng viện ra sức thu hồi để thay thế.Đề luật tên tắt AHCA được Hạ Viện thông qua hồi thượng tuần Tháng 5 với 4 phiếu sai biệt – văn bản này chưa đuợc Thượng Viện xét tới, khi Viện này công bố 1 dự thảo khác, hôm Thứ Năm.Trong phát biểu chính trị hiếm hoi, TT thứ 44 mô tả đề án của phe CH Thuợng Viện không là luật về chăm sóc sức khoẻ, mà là chuyển tài sản từ người nghèo và giới trung lưu sang thành phần giàu nhất xã hội.Ông cho hay: đề án của các nghị sĩ CH đưa tới cắt giảm thuế lớn lao cho nhà giàu, hãng bảo hiểm và kỹ nghệ thuốc bằng cách hạn chế chăm sóc y tế với đa số dân.Ông Obama phàn nàn về các thay đổi với người có bệnh sẵn, mà ông mô tả là “phân biệt đối xử” - ông báo động: hàng chục triệu dân đứng trước cơ nguy mất bảo hiểm sức khoẻ vì giới lập pháp của đảng CH.Trong khi đó liên quan tới dự luật y tế AHCA của CH, một bản tin khác cho biết 4 Nghị Sĩ CH không ủng hộ đề luật y tế công bố hôm Thứ Năm. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Ít nhất 4 nghị sĩ bảo thủ thuộc đảng CH xác nhận: không thể ủng hộ đề luật y tế do trưởng khối đa số Mitch McConnell công bố hôm Thứ Năm - những vị này chưa sẵn sàng bỏ phiếu khi đề án này đuợc đưa ra hội nghị khoáng đại để thảo luận và biểu quyết.Reuters cho hay: theo 1 tuyên bố chung, các nghị sĩ Rand Paul, Mike Lee, Ron Johnson và Ted Cruz nêu ra hàng loạt lý do, nhưng có thể thương luợng.4 nhà lập pháp của đảng CH mô tả dự thảo luật công bố hôm Thứ Năm không thực sự thu hồi ObamaCare, cũng không giúp làm hạ bảo phí.Tin CNN sáng Thứ Sáu cho biết: lãnh tụ CH Thượng Viện phải thu đuợc ít nhất 2 phiếu ủng hộ trong lúc tìm kiếm 50 phiếu “yes”, nghĩa là trong vài ngày, phải quyết định nhượng bộ những điểm nào.Viên chức Bạch Ốc báo trước 1 tuần lễ sóng gió tại Capitol Hill, như đã từng xẩy ra với dự thảo AHCA tại Hạ Viện.Nghị sĩ Dean Heller là vị dân cử ôn toà từ Nevada đã nhanh chóng lên tiếng quan ngại thay số dân bị ảnh hưởng khi Medicaid bị cắt giảm – ông Heller phải tái tranh cử năm tới.Nghị sĩ Ted Cruz (Texas) mô tả dự thảo do thủ lãnh McConnell loan báo là thay đổi không đủ để hạ bảo phí.Phóng viên cho hay: 1 phụ tá tiết lộ TT Trump đã gọi điện thoại cho nghị sĩ Rand Paul từ trước vài ngày, để yêu cầu ủng hộ.Khi nhà báo hỏi: TT Trump sẽ quy trách ông McConnell nếu không thành công, viên chức Bạch Ốc đáp “Đây không là chuyện quy trách nhiệm, mà là vì mục tiêu chung”.