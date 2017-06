Thông Tin Thẩm Mỹ: Thanh Tra Gồm Những Gì...

Sau khi đến, thanh tra của Ủy Ban sẽ trình Thẻ ID Tiểu Bang và thông báo cho quý vị biết rằng họ có mặt để thanh tra salon của quý vị. Trong thời gian thanh tra, quý vị có thể tiếp tục làm việc cho khách hàng của mình! Thanh tra không muốn làm gián đoạn dịch vụ của khách hàng.Thanh tra sẽ yêu cầu được nói chuyện với người được cấp phép phụ trách cơ sở. Người được cấp phép phụ trách cơ sở có thể là chủ cơ sở, một người quản lý, hoặc một nhân viên có giấy phép là người sẽ có trách nhiệm mở các tủ khóa, cửa, hoặc ngăn kéo, để thanh tra có thể kiểm tra kỹ cơ sở. Người được cấp phép phụ trách không chịu trách nhiệm đối với các vi phạm của chủ cơ sở. Ngoài ra, thanh tra sẽ yêu cầu xem giấy tờ tùy thân có dán hình hợp lệ của mọi nhân viên.Thanh tra sẽ so sánh giấy tờ tùy thân với giấy phép của Ủy Ban, giấy phép này phải được trưng tại vị trí làm việc chính để đảm bảo rằng các nhân viên đang làm việc là được cấp phép thông qua Ủy Ban.Thanh Tra cũng sẽ kiểm tra để xem liệu giấy phép của cơ sở có được trưng ở khu vực tiếp tân của salon và khách hàng có thể nhìn thấy giấy phép đó hay không.Báo Cáo Thanh TraSau khi thanh tra, thanh tra sẽ xem xét kết quả và giải thích bất kỳ vi phạm nào đã được lưu ý. Một trong những mục tiêu chính của thanh tra sẽ là đảm bảo rằng quý vị hiểu cách đảm bảo tuân thủ để bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe và sự an toàn sẽ được giải quyết. Do đó hãy đặt câu hỏi! Các thanh tra của chúng tôi muốn giúp quý vị đảm bảo tuân thủ.Sau khi xem xét, quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào báo cáo thanh tra. Điều này không có nghĩa là quý vị đồng ý với kết quả thanh tra; đó chỉ là cách để Ủy Ban biết rằng quý vị đã nhìn thấy báo cáo. Nếu phát hiện vi phạm, Ủy Ban có thể gửi trát gọi cho quý vị khoảng 45 đến 60 ngày sau thanh tra.Trích từ web site http://www.barbercosmo.ca.gov/