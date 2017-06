Lee Torres, Nhân Viên Cơ Hữu Đầu Tiên Thăng Chức Tổng Giám Đốc Ở Pechanga Resort & Casino

Lee Torres, Tổng Giám Đốc Pechanga.

Hội Đồng Quản Trị của Pechanga Development Corporation đã lần đầu tiên trao chức vụ tổng giám đốc của Pechanga Resort & Casino – được bầu làm sòng bài #1 trong nước bởi độc giả USA Today – cho một nhân viên cơ hữu. Ông Lee Torres, với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sòng bài, đã là một thành phần cốt cán trong hàng ngũ lãnh đạo của chúng tôi, phục vụ Pechanga trong vai trò Giám Đốc Tiếp Thị từ năm 2011. Bắt đầu từ Tháng Ba 2017, Ông Torres trông nom hiệu suất tổng thể của toàn cơ sở gồm 11 bộ phận và các phòng ban trong vai trò tổng giám đốc mới, mang Pechanga và thương hiệu mới lên đẳng cấp kế tiếp.“Tôi vô cùng vinh dự trở thành tổng giám đốc đầu tiên được Hội Đồng Quản Trị của Pechanga Development Corporation lựa chọn từ hàng ngũ nhân viên cơ hữu của một cơ sở tuyệt vời như thế này, cạnh tranh ngang ngửa ngay cả với những cơ sở casino-resort tên tuổi nhất ở Las Vegas,” Ông Lee Torres, tổng giám đốc ở Pechanga Resort & Casino đã nói. “Hội Đồng Quản Trị không những chỉ tin tưởng giao phó cho tôi việc trông nom tất cả 11 bộ phận và chính yếu là tất cả lực lượng nhân viên bốn ngàn người, mà còn cả việc cầm đầu công trình nới rộng cơ sở với ngân khoản 285 triệu đô của Pechanga. Đây là một thời điểm vô cùng hào hứng kích thích đối với Pechanga, và tôi sâu sắc khiêm nhường được làm một thành viên trong cuộc hành trình này.”“Vui Chơi ở Một Đẳng Cấp Khác” - Biến đổi Thương Hiệu Á Châu Mới Sang TrọngPechanga Resort & Casino – tiến bước với xu hướng và phát triển thay đổi nhanh chóng – đã giới thiệu một hình mẫu thương hiệu Á Châu mới vào đầu năm nay, trong chờ đợi công trình nới rộng cơ sở với ngân khoản 285 triệu đô sẽ hoàn tất vào cuối năm 2017. Là Casino lớn nhất ở California, tọa lạc tại Xứ Nho Temecula Valley Wine Country, Pechanga mang trải nghiệm của quý vị lên một đẳng cấp khác. Với những bàn bài và máy kéo vô cùng sống động kích thích bởi mức độ đa dạng cùng số lượng quá phong phú, một khách sạn hạng bốn-viên-kim-cương, một trung tâm Spa làm trẻ làm đẹp, nhiều nhà hàng thức ăn tuyệt ngon, những chương trình biểu diễn 'live' sôi nổi hào hứng, và một sân Golf hạng quốc tế, Pechanga nâng mình lên một bình diện rộng lớn hơn, để tranh đua hữu hiệu hơn với những cơ sở ở Las Vegas trong những khung cảnh toàn diện và kỹ thuật số."Thay đổi thương hiệu của mình là điều chúng tôi đã không mạo hiểm trong hơn 15 năm," April Bouchard, Giám Đốc Quảng Cáo và Thương Hiệu ở Pechanga Resort & Casino đã nói. "Đây là một điều thật dễ sợ đối với nhiều người, nhưng chúng ta hãy cứ nhìn đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên thế giới trong 15 năm. Internet và truyền thông xã hội có thể thúc đẩy doanh nghiệp. Thương hiệu mới của chúng tôi cho phép chúng tôi nắm được cái tinh thần mà chúng tôi biết sẽ là Pechanga, trong tầm với của tương lai. Chúng tôi thật là quá hào hứng kích thích với điều này.""Logo mới này hiện đại, thanh lịch, và nắm giữ được tinh thần mấu chốt của Pechanga Resort & Casino: thoải mái hưởng thụ thật sang," Edith Atwood, Chủ Tịch của Pechanga Development Corporation, đã nói. "Thay đổi hào hứng này đã diễn ra ngay trước thay đổi tuyệt vời ở Pechanga – việc gia tăng thêm 568 phòng mới, một khu spa sang trọng, một quần thể hồ tắm tuyệt diệu, và nhiều, nhiều nữa. Bộ mặt mới cùng cảm giác mới này, tất cả là để định vị Pechanga Resort & Casino cho tương lai."Thương Hiệu Á Châu Mới - Logo Linh Thú "Tỳ Hưu" Cát TườngSự biến dạng hiện nay của linh thú Tỳ Hưu – mang thương hiệu đang sử dụng của chúng tôi lên đẳng cấp kế tiếp và củng cố sự quyết tâm đối với Thương Hiệu Á Châu – là một lần chín muồi thanh lịch của 'logo' Á Châu lúc ban đầu của Pechanga. Dấu hiệu cát tường của tài lộc giàu sang này mang ý nghĩa đem hạnh vận đến cho mọi vị khách. Chủ điểm và thông điệp tổng quát là chúc mọi người "May Mắn.” Pechanga Resort & Casino và iGraphix, cơ quan quảng cáo Á Châu cho cơ sở, đã cùng nhau thiết kế ra logo Thương Hiệu Á Châu Mới và đang quảng bá nhãn hiệu mới này qua nhiều phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội trong thị trường Á Châu. Xin mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm sự hài lòng mãn nguyện khi thương hiệu và logo mới mang quý vị lên một đẳng cấp khác.Công Trình Nới Rộng Pechanga Resort & Casino Hoạch Định Khai Trương vào Cuối NămCông trình nới rộng cơ sở – với ngân khoản 285 triệu đô đang diễn ra, và được trù hoạch hoàn tất vào cuối năm – bao gồm việc gia tăng thêm 568 phòng và suite, một diện tích 70,000 sq ft tức hơn 6,500 mét vuông cho sinh hoạt trong nhà/ngoài trời, một khu spa & salon sang trọng hai tầng, một quần thể hồ tắm với phong thái của khu resort rộng bốn 'acre' với ba hồ tắm mới và năm Spa mới, và hai nhà hàng mới. Đánh dấu việc hoàn tất giai đoạn một của công trình nới rộng, Pechanga vừa mới ăn mừng việc khai trương khu đậu xe mới với 2400 chỗ đậu xe, 44 trạm nạp điện cho xe hơi chạy điện và 3 trạm Tesla Supercharger. Đến mùa hè này, khu đậu xe East Parking Garage mới sẽ được hoàn tất thêm thiết kế sản xuất ra một khối năng lượng mặt trời đủ cung cấp cho 100 ngôi nhà, cùng với một lề đường 'di chuyển' dẫn đến lối vào Casino. Vào Tháng Tư vừa qua, Pechanga Tribe cũng đã đánh dấu việc hoàn thành nửa chặng đường công trình xây dựng thêm thật lớn lao của Bộ Tộc với nghi thức "lợp mái - topping out" của cánh khách sạn mới. Vẫn còn có thêm nhiều cập nhật sẽ sớm được tiết lộ!Về Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 3,400 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 517 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort & Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí 1-888-PECHANGA hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin 'Follow' Pechanga Resort & Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino . Pechanga Resort & Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.-----------Lee Torres, First-Ever General Manager Promoted from within Pechanga Resort & CasinoThe Pechanga Development Corporations Board of Directors has named the first-ever general manager to be promoted from within Pechanga Resort & Casino, voted the #1 casino in the country by the readers of USA Today. Mr. Lee Torres, with nearly 20 years of experience in the gaming industry, has been an integral part of our leadership team, serving Pechanga as Chief Marketing Officer since 2011. As of March 2017, Mr. Torres will now oversee the entire propertys overall performance across 11 divisions and departments as the new general manager, taking Pechanga and its new brand image to the next level.“Im honored to be the first general manager selected from within of such a premier property, rivaling even the most prestigious of casino-resort properties in Las Vegas, by the Pechanga Development Corporations Board of Directors,” said Mr. Lee Torres, general manager at Pechanga Resort & Casino. “Theyre trusting me with not only the responsibility of overseeing all 11 divisions and essentially all four thousand team members on property, but also with leading the charge on Pechangas $285 million expansion. This is a very exciting time for Pechanga and Im deeply humbled to be a part of the journey.”“Play on Another Level” - Transformation to the Deluxe New Asian BrandPechanga Resort & Casino, advancing with the rapidly changing trend and development, launched a new Asian brand identity early this year that anticipates the $285 Million resort expansion scheduled to be completed at the end of 2017. As the largest Casino in California, located in the Temecula Valley Wine Country, Pechanga takes your experience to another level. With an exhilarating array of table games and slots, a 4-diamond hotel accommodation, rejuvenating spa, delicious dining options, thrilling live performances, and a world-class golf course, Pechanga is elevating into a broader landscape to better compete in the global and digital environments and with properties in Las Vegas."Changing our brand is not something we've ventured into for more than 15 years," said April Bouchard, Director of Advertising and Brand at Pechanga Resort & Casino. "It was scary for a lot of people, but look at all that's happened in the world in 15 years. The Internet and social media can drive business. Our new brand lets us take the spirit we know to be Pechanga into the reaches of the future. We're so excited for it.""This new logo is modern, elegant, and captures the essence of Pechanga Resort & Casino: laid back luxury," said Edith Atwood, President of the Pechanga Development Corporation. "This exciting change comes just ahead of the ultimate change at Pechanga - the addition of 568 new rooms, a luxury spa, a spectacular pool complex, and more. This new look and feel is all about positioning Pechanga Resort & Casino for the future."New Asian Brand - Auspicious “Pi Xiu” LogoTaking our current brand to the next level and reinforcing the commitment to the Asian Brand, the transformation of the Pi Xiu is now an elegant maturation of Pechanga's original Asian logo. This auspicious symbol of wealth serves to carry good fortune to all guests. The overall theme and message is to wish everyone "Good Luck.” Pechanga Resort and Casino and iGraphix, their Asian advertising agency, designed the New Asian Brand logo together and is promoting this new trademark through different medias of digital and social platforms in the Asian market. Prepare to experience the satisfaction as the new brand and logo takes you to another level.Pechanga Resort & Casino Expansion Set to Open at the End of the YearThe current $285 million resort expansion set to open at the end of the year includes the addition of 568 rooms and suites, 70,000 additional square feet of indoor/outdoor event space, a luxury, two-story spa and salon, a four-acre resort pool complex with three new pools and five spas, and two new restaurants. Pechanga just celebrated the grand opening of the brand new 2,400-space parking garage featuring 44 electric vehicles charging stations and three Tesla Superchargers, marking the completion of the first phase of the expansion. Enough solar to power 100 homes along with a moving sidewalk to the casino entrance will be added to the new East Parking Garage this summer. The Pechanga Tribe also marked the mid-point to their massive expansion in April with a topping out ceremony of the new hotel wing. More updates will be unveiled soon!About Pechanga Resort & CasinoPechanga Resort & Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Voted the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort & Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 3,400 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 517 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort & Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort & Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort & Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino . Pechanga Resort & Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.