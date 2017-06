Ông Hồi Giáo Đâm Cổ 1 Cảnh Sát Mỹ

FLINT, Mich. -- Cảnh sát hôm Thứ Tư nói rằng nghi can tên là Amor M. Ftouhi đã đâm dao tấn công nhắm vào một cảnh sát Michigan.Nghi can là một công dân bản xứ ở Canada.Cảnh sát nói rằng Ftouhi tấn công trung úy cảnh sát Jeff Neville tại phi trường Bishop International Airport ở thành phố Flint, Mich., sáng sớm Thứ Tư.Họ đang điều tra vụ naỳ như một trương hợp tấn công khủng bố.Công tố nói trước khi tấnc ông, Ftouhi hô lớn một câu bằng tiếng Ả rập, có nghĩa là “Thượng Đế vĩ đại.”Y đang bị liên bang Hoa Kỳ truy tố vì tội tấn công này, theo hồ sơ nộp ở tòa liên bang Hoa Kỳ hôm Thứ Tư.Thám tử FBI Thomas M. Sondgeroth viết trong bản văn truy tố rằng nghi can hét lớn sau đó rằng “tụi bay giết người ở Syria, Iraq và Afghanistan, và chúng ta cùngc hết.”FBI nói rằng vụ này đơn lẻ, không thấy gì nguy hiểm cho cộng đồng thị trấn Flint.Neville, trong đơn vị an ninh phi trường và là một trung úy cảnh sát hồi hưu, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được giải phẫu ở bệnh viện Hurley Medical Center vì các vết dao đâm ở cổ.Nhiều nhân chứng nói với đài WJRT-TV rằng Neville đang đứng ở vị trí an ninh, đầu thang máy ở phi trường, thì bị tấn công từ phía sau bằng dao lớn.Phi trường di tản lúc 9:40 a.m. và tất cả hành khách đều bình an.