Đại Hội 8 Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu 2017

Trong Đại Hội.

Còn gặp nhau thì hảy cứ say,

Say tình, say nghĩa bấy lâu nay,

Say thơ, say nhạc, say bè bạn,

Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

“Cựu Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu” là danh xưng của các Cựu Sĩ Quan Hải Quân các khóa được thụ huấn căn bản quân sự và kỹ thuật tác chiến ở tại một số quân trường đào tạo sĩ quan Bộ Binh, nhiều nhất là Trường Bộ Binh Thủ Đức. Các sĩ quan này đã kết hợp lại với nhau, thành lập Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu (CSQHQCKLĐ & TH) ở hải ngoại từ năm 1989. Các hội viên có truyền thống mỗi hai năm tổ chức một kỳ họp mặt ở một tiểu bang đông người Việt trên nước Mỹ. Năm nay Đại Hội kỳ 8 được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều ngày 3 Tháng 6, 2017 tại Nhà hàng Harvest Moon ở Falls Church, VA.Có khoảng trên ba trăm Cựu sĩ quan HQ Các Khóa Lưu Đày, gia đình và thân hữu tham dự. Trong đó có Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh Cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại Cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vùng 1 Duyên Hải, Cựu HQ Đại Tá Bùi Hữu Thư, Cựu HQ Đại Tá Bùi Cửu Viên, Cựu HQ Đại Tá Trần Bình Phú, Niên Trưởng Hàng Hải Bùi Ngọc Hương... Ngoài ra còn có đại diện các hội đoàn quân binh chủng bạn như Không Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến…và nhiều thân hữu thuộc các hội đoàn dân sự tham dự. Đặc biệt trong buổi hội ngộ này có Cựu Trung Uý Người Nhái Hà Văn Vinh đã từng tham dự trận hải chiến Hoàng Sa.Theo thông lệ, cứ mỗi hai năm Cựu Sĩ Quan Hải Quân Các Khóa Lưu Đày từ nhiều nơi trên nước Mỹ họp mặt một lần ở một tiểu bang nào đó, nên không khí Đêm Hội Ngộ của sĩ quan các khóa Lưu Đày năm nào, ở đâu cũng tưng bừng, vui tươi đặc biệt. Bên cạnh những sĩ quan HQ trong bộ lễ phục Hải Quân oai hùng là những phu nhân trong chiếc áo dạ hội lộng lẫy, đã tô điểm cho Đêm Dạ Hội HQ thêm phần vui tươi, rực rỡ. Nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy Quý ông nâng ly chúc mừng hội ngộ, quý bà nói cười xôn xao, một không khí thật vui tươi, đầm ấm, đầy ấp tình thân thương của anh chị em trong một gia đình.Chương trình được điều hợp bởi MC HQ Đinh Quang Tiến và HQ Trần Xuân Tin rất sinh động và hấp dẫn. Nghi lễ chào quốc kỳ VNCH và của HK vô cùng trang nghiêm. Hai bản Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Quốc ca Hoa Kỳ được cô Lê Nguyễn Hoàng Anh hát (Ái nữ của HQ Lê Thành Dinh).Theo sau là lễ truy điệu, tưởng nhớ các bạn đồng khóa, đồng môn Lưu Đày đã hy sinh trên đuờng phục vụ đất nước, trong lao tù CS, trên đường vượt biên bượt biển tìm tự do …Đây là một chương trình đặc biệt chỉ có trong Đại Hội Hải Quân Các Khóa Lưu Đày.Trên bàn thờ có nhiều hương, hoa, và đèn kết hình trái tim bao quanh bản đề “Thương Nhớ Bạn Hiền”, trên đó ghi tên những Cựu Sĩ quan HQ các khóa LĐ đã quá vãng. Một sĩ quan trong nhóm đã trang trọng xã cờ Hải Quân VNCH trên giá. Trong không khí thật trang nghiêm tên của từng Sĩ Quan HQLĐ đã quá vãng được xướng lên, mời về dự tiệc, cùng chia sẻ ly rượu đậm tình nghĩa cùng anh em.. Theo sau là tiếng kèn truy điệu, không khí vô cùng cảm động. Anh linh của sĩ quan HQ các khóa LĐ như nương theo hương khói về chứng giám cho lòng thành của những anh em đồng khóa, đồng môn, dù không gian ngăn cách, dù thời gian có phôi phai, vẫn luôn “Thương Nhớ Bạn Hiền”.Sau đó Cựu Trung Úy Thiều Quang Tài, Trưởng Ban Tổ Chức có vài lời chào mừng quan khách. Ông cho biết vào năm 1989, Hội Ái Hữu Hải Quân Các khóa lưu đày đã chọn Hoa Thịnh Đốn để tổ chức Đại hội đầu tiên.Đúng 14 năm sau tức là năm 2003, Hoa Thịnh Đốn lại được chọn để tổ chức cuộc họp mặt lần thứ 7, cứ mỗi 2 năm là 1 lần hội ngộ, luân phiên nhau tại các tiểu bang đông người Việt cư ngụ và mỗi bốn năm là một lần Đại hội.Năm nay, lại đúng 14 năm nữa, Hoa Thịnh Đốn được vinh dự tổ chức Đại hội kỳ 8, hân hạnh đón tiếp các bạn từ Úc Châu, Canada và nhiều tiểu bang khác ở HK. Các anh em về đây đoàn tụ, cùng nhau chung vui, kể lại cho nhau nghe những mẫu chuyện vui buồn thời chinh chiến đã được ấp ủ trong ký ức bấy lâu nay.Ông Tài kể lại, ngày hôm qua, sau 38 năm xa cách, ông gặp lại người bạn tù ở Trại tù Suối Máu. Người bạn tù tâm sự “Tụi mình suốt đời gặp cảnh trớ trêu; mới trưởng thành thì đi lính; mới được thăng cấp thì tan hàng; mới hưởng an nhàn thì hết gân cốt. Cuộc đời của tụi mình đầy ngang trái, trong mười hai con giáp, tụi mình chẳng giống con giáp nào”.Ông Tài cho biết, hai mươi tám năm trôi qua, Hội đã trưởng thành theo thời gian với lòng tương thân và tương ái tràn đầy dành cho nhau. Năm 1989, các anh em gặp nhau với hai mái đầu đen; 14 năm sau gặp lại nhau, hai mái đầu tóc ngã màu muối tiêu, rồi thêm 14 năm nữa, là đêm nay đây, một đêm vừa nhớ lại vừa thương, hai mái đầu đen giờ đã bạc phơ. Dáng vóc chúng tôi tuy có thay đổi nhưng tình cố nhân vẫn đậm đà. Có một số chiến hữu đã lìa đàn tách bến.Ông Tài nói tiếp, nơi đây đêm nay, đa số quý vị là cựu chiến sĩ Hải-quân của QL/VNCH đang hội ngộ cố nhân với những kỷ niệm ngậm ngùi, hòa lẫn với “những đợt sóng chao nghiêng”. Ông Tài nói rõ hơn ý tưởng “Những Đợt Sóng Chao Nghiêng” là tụ điểm của bài thơ Sóng Chao, diễn tả cảnh tượng bùi ngùi và cảm động vì “không ngờ” được gặp lại “tụi mầy” trong sững sờ với từng giọt lệ rơi. Bài thơ do chiến hữu Lưu-Đày Nguyễn Đức Phổ cảm hứng sáng tác trong buổi hội ngộ “bỏ túi” của nhóm nhỏ Lưu Đày &Thân Hữu tại Savannah, GA, năm 2002.Những chuyến vui chơi họp mặt của anh em đang trở nên khó khăn vì tình trạng sức khỏe. Do đó ông Tài mong quý vị và các bạn còn có dịp gặp nhau thì hãy vui, thoải mái trong đêm nay và mãi mãi. Trước khi chấm dứt Ông Tài đọc bốn câu thơ của Thi sĩ Tôn nữ Hỹ Khương:Sau khi chương trình nghi lễ chấm dứt, Chương trình văn nghệ “Lính Biển” với những nhạc phẩm “Hoa Biển”, “Thủy Thủ và Biển Cả”, Tình Ca Người Đi Biển”…đã làm cho không khí sôi động trở lại, vì người lính Thủy nào cũng rất quen thuộc những bản nhạc bất hủ này.Trong buổi tiệc ngày hôm sau ở Nhà hàng Present, trước khi chia tay. Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại có môt vài lời tâm tình cùng anh em các khóa Lưu Đày trong Đại Hội Kỳ 8. Ông nhắc lại năm nay ông được hai thiệp mời của Ban Tổ Chức Đại Hội các khóa LĐ Kỳ 8, ông nhận lời mời. Sau đó Đô Đốc Chơn, 98 tuổi, có tổ chức họp mặt Hải Quân toàn cầu. BTC ở đây cũng mời Phó Đề Đốc Thoại, nhưng Phó Đề Đốc Thoại đã hứa với anh em “Lưu Đày”, nên ông phải giữ lời hứa, mặc dầu ông biết Đô Đốc Chơn sẽ buồn.Phó Đề Đốc Thoại cho biết ba ngày họp mặt cùng các anh em "Lưu Đày” ông rất cảm động. Trước đây Ông có đến thăm một người lính bị thương hay một người vợ lính bị bịnh nặng, thì đó là bổn phận của một Đại Đơn Vị Trưởng. Nhưng bây giờ các anh em thăm viếng ông hay ông thăm viếng các anh em, đó là cái tình. Trong cái tình, mình có quyền lựa chọn. Sau 42 năm, Cái tình giữa ông và các anh em “Lưu Đày” trong ba ngày nay, có tiền không thể mua được. Vì cái tình đó mà ông muốn đến với các anh em. Phó Đề Đốc Thoại cảm ơn các anh em. Ông nói, cho tới ngày nhắm mắt, ông không bao giờ quên đuợc.Tưởng cũng nên nhắc lại nguồn gốc của cụm từ “Hải Quân Các Khóa Lưu Đày”. Đuợc biết, trong hai năm 1969-1970, vì nhu cầu đào tạo sĩ quan cấp tốc, Quân Chủng Hải Quân VNCH đã gởi khoảng 800 Sinh Viên SQ/HQ đi thụ huấn ở các quân trường đào tạo Sĩ quan Bộ Binh. Sau khi tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Úy, các Tân sĩ quan trở về Quân Chủng Hải Quân với danh xưng là “Sĩ Quan Hải Quân Chiến Binh”. Hầu hết các sĩ quan Chiến Binh được thuyên chuyển đến các Duyên Đoàn hay các đơn vị tác chiến sông ngòi…Bắt đầu từ năm 1972, các sĩ quan Chiến Binh nói trên đã được đưa về thụ huấn hải nghiệp qua các khóa I, I I, III, IV và V đặc biệt tại Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, hay được gởi xuất ngoại. Sau khi tốt nghiệp, hầu hết các sĩ quan được thuyên chuyển đi phục vụ trên các chiến hạm hay các Hải Đội Duyên Phòng.Rời Việt Nam sau biến cố 30 Tháng 4, 1975, các cựu sĩ quan Chiến Binh đã kết hợp với các chiến hữu xuất thân từ các trường đạo tạo Sĩ Quan Bộ Binh được thuyên chuyển qua Quân Chủng Hải Quân, thành lập một Hội Ái Hữu Liên khóa vào năm 1989, lấy tên chung là Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Các Khóa Lưu Đày và Thân Hữu.“Lưu Đày” là một danh xưng của kỷ niệm, không phải là danh xưng chính thức do BTL Hải Quân đặt ra cho các khóa sĩ quan Hải Quân Chiến Binh.Trở lại chương trình văn nghệ, nhiều ca sĩ trong Gia đình Lưu Đày đóng góp nhiều nhạc phẩm vui tươi. Theo sau là một chương trình dạ vũ rất hấp dẫn, lôi cuốn mọi người ở lại tới giờ phút cuối. Sau buổi tiệc chia tay, ngày hôm sau một số trên ba mươi anh chị em Lưu Đày còn ở lại sẽ nối tiếp chuơng trình du lịch ở Canada.